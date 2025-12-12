¿Cuáles son los principales puntos de la reforma laboral presentada por Milei?

El presidente Javier Milei firmó esta semana el proyecto de la reforma laboral, que busca modificar aspectos centrales de la relación entre empleadores y trabajadores, con el objetivo de darle mayor flexibilidad al sistema y reducir la litigiosidad.

Un informe de LN+ brindó detalles de la iniciativa, que avanza sobre vacaciones, jornada laboral, despidos, trabajo en casas particulares y servicios esenciales, además de incorporar nuevos instrumentos, como el banco de horas y los fondos de cese laboral.

Reforma laboral: los puntos secretos

Los puntos más importantes de la reforma laboral

Entre los puntos más relevantes aparece la posibilidad de reemplazar el esquema tradicional de indemnización por mecanismos alternativos financiados con aportes mensuales del empleador, junto con cambios en la organización del descanso anual y en la forma de resolver conflictos colectivos.

El proyecto también introduce ajustes en convenios colectivos y en los descuentos salariales, que pasarían a requerir consentimiento expreso del trabajador.

Milei durante la firma de la reforma laboral Twitter

Vacaciones: fraccionamiento y descanso en verano

El proyecto establece que cada tramo fraccionado de vacaciones no podrá ser menor a siete días corridos. Además, incorpora una nueva garantía: al menos una vez cada tres años, el empleador deberá permitir que el trabajador tome sus vacaciones durante el verano.

Banco de horas: cómo funcionará

La reforma habilita la implementación de un banco de horas de carácter voluntario, que deberá acordarse entre trabajador y empleador (o mediante convenio). El sistema permitirá compensar jornadas extensas con otras más breves, respetando descansos mínimos obligatorios:

12 horas entre jornadas

35 horas de descanso semanal

Indemnizaciones y despidos

El proyecto autoriza a sustituir el modelo único de indemnización por la creación de fondos o seguros sectoriales de cese laboral, financiados con aportes mensuales patronales.

El cálculo de la indemnización incluirá:

Salario básico

Sumas habituales

Antigüedad

En ese sentido, excluirá pagos extraordinarios o gratificaciones no habituales.

Despidos sin justa causa

En los casos de despido sin causa, se mantiene la regla general:

Un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor a tres meses, calculado sobre la mejor remuneración mensual, normal y habitual del último año.

Si la Justicia declara inválido el despido, el trabajador podrá optar entre reincorporarse a su puesto o cobrar la indemnización correspondiente.

Trabajo en casas particulares

La iniciativa introduce cambios específicos para este sector:

Período de prueba de seis meses

Implementación de recibos electrónicos

La constancia bancaria será medio suficiente de prueba de pago del salario

Conflictos en áreas esenciales

En caso de medidas de fuerza, el proyecto fija niveles mínimos de funcionamiento:

75% de servicios mínimos en sectores críticos

50% en ramas estratégicas, como salud, energía, transporte, educación, logística, bancos y comercio digital

Preguntas clave para entender la reforma

Preguntas para entender la reforma laboral

¿Qué es la ultraactividad?

Es el principio por el cual, vencido un convenio colectivo, sus condiciones siguen vigentes automáticamente. El proyecto propone que no se aplique a componentes transitorios y variables del salario, como bonos, premios o incentivos.

¿Qué es el banco de horas?

Es un sistema que se puede acordar entre el trabajador y el empleador (o con el sindicato) para compensar las horas extras. En lugar de cobrarlas con un recargo, esas horas se guardan en una cuenta “banco”.

¿Qué pasa con los aportes solidarios?

La reforma establece que toda retención salarial deberá contar con el consentimiento expreso del trabajador.

¿Qué es el fondo de despidos?

Se crean los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), integrados por aportes obligatorios del empleador. Su finalidad es cubrir obligaciones vinculadas al despido, como el preaviso y la indemnización.