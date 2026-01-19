Solo en off: Daniel Scioli y la saga de las elefantas rescatadas para alegría de Karina Milei

El exgobernador, exdiputado y exembajador Daniel Scioli tiene un curioso récord, que pocos discuten: consigue transformarse en imprescindible en cada uno de los equipos políticos en los que le ha tocado jugar. Concentrado en la internacional Feria de Turismo de Madrid, que comienza el próximo jueves en la capital española (viaja este lunes), el hoy secretario de Turismo y Medio Ambiente goza de la confianza de los hermanos Javier y Karina Milei, aunque ya no más bajo el ala de Guillermo Francos, exjefe de gabinete y aún miembro del directorio de la petrolera estatal YPF.

¿Cómo lo consigue? Un viejo conocido del “Pichichi”, que lo trata desde sus tareas de embajador en Brasil, recuerda una anécdota que lo pinta de cuerpo entero. El discreto informante habla de un pedido de Scioli a autoridades de ese país, vinculadas al rescate de longevas elefantas que languidecían en cautiverio, en zoológicos nacionales, y que preocupaban a Karina Milei, con predilección por los perros pero sensible al sufrimiento animal en general. Era el caso de las elefantas Pupy, que luego de tres décadas en el Ecoparque porteño voló en abril pasado a un santuario de elefantes en el Mato Grosso, y Kenya, que en julio llegó al mismo santuario desde el Ecoparque Mendoza. La primera falleció en octubre y la segunda, el mes pasado. Vale la intención, podría decir el funcionario.

“Daniel usó sus contactos para conseguir que los elefantes fuesen trasladados a un zoológico de Brasil, y de paso quedó bien con ‘El Jefe’”, cuentan, divertidos, funcionarios que se enteraron de las ágiles gestiones de Scioli para conseguir el auxilio para los paquidermos.

Kenya, la última elefanta del exzoológico de Mendoza Prensa Gob. de Mendoza

“Falta poco para el inicio de esta gran feria y el desembarco estratégico de nuestro país en Madrid, para seguir posicionándonos como un destino moderno y competitivo para el turismo internacional”, escribió Scioli la última semana, en relación a la feria de turismo, aunque no se olvidó de festejar en X medidas del Gobierno como la exención de pedido de visas para chinos, indios y dominicanos que ya tengan la green card estadounidense y la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea. Contento por la repercusión de su reciente “Bristol test” (camina cada año por la conocida playa marplatense para testear el ánimo de la gente hacia su figura), el exmotonauta recorrió playas y sigue firme, ahora en las filas libertarias.

El secretario Cifelli y el enigma de su look veraniego en Balcarce 50

Los días viernes, muchos funcionarios nacionales suelen aflojar con la etiqueta y llegan a sus compromisos laborales con atuendo informal. Más en la temporada de verano, con calor intenso incluido. Era el caso, pensaron los ocasionales testigos que se cruzaron con el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, el viernes a la mañana en la Casa Rosada. La vistosa chomba violeta que utilizaba el funcionario −exproductor teatral y de musicales− no era tan llamativa como su calzado: unas coquetas crocs que le permitían al secretario trasladarse con comodidad por la planta baja de la Casa Rosada, hacia las oficinas que ocupa la Jefatura de Gabinete que encabeza Manuel Adorni, ferviente karinista como él.

Patricia Bullrich, Leonardo Cifelli y Karina Milei en el estreno de la obra ¿Qué somos? en el teatro La Casona Gerardo Viercovich

Poco más tarde se conocieron las verdaderas razones del curioso look: en un doloroso descuido, y luego de llevarse una puerta por delante, Cifelli se quebró uno de los dedos de sus pies, y fue esa la única forma que el responsable de las políticas culturales del gobierno libertario encontró para no faltar a su compromiso.

Embajadores de Suecia y Finlandia, viajeros de apuro a Asunción

Habitualmente atildados y poco propensos a perder la calma ni las formas, dos embajadores de países nórdicos en Buenos Aires debieron cambiar de planes sobre la marcha. Se trataba de Torsten Ericsson, embajador de Suecia, y su par de Finlandia, Nicola Lindertz, a quienes se los vio el viernes por la tarde en Aeroparque tomando uno de los pocos vuelos disponibles para llegar a Asunción, sede de la firma del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.

Nicola Lill Lindertz, embajadora de Finlandia en la Argentina Soledad Aznarez

“Es histórico, hay que estar”, repetían ambos embajadores, a quienes al parecer les habían avisado el mismo viernes desde sus cancillerías que debían viajar a Paraguay para representar a sus países en la ceremonia de firma del pacto entre ambos bloques. Las razones eran claras: Suecia y Finlandia fueron dos de los países que apoyaron la firma del acuerdo en el Consejo de Europa, y debían estar representadas. Los trámites pudieron hacerse, y ambos embajadores estuvieron allí, en el teatro José Asunción Flores del Banco Central paraguayo, aplaudiendo la firma del demorado acuerdo.

Chiarella, “gasolero” en su rol de nuevo jefe del radicalismo

No son tiempos de bonanza ni despilfarro para la UCR, y así lo entiende su nueva conducción. Leonel Chiarella, el presidente más joven de los casi 140 años de historia del partido de Alem e Yrigoyen, inició una ronda de diálogo con todas las tribus internas. Su vocación, recorrer el país y unir a los radicales en tiempos de vacas flacas. Este viernes volvió a sorprender al llegar a Merlo, en San Luis, manejando su auto, un modesto Gol Trend, desde la ciudad que gobierna desde hace seis años, Venado Tuerto.

El presidente de la UCR, Leonel Chiarella, y su secretaria general Piera Fernández, a su paso por San Luis.

Allí, el joven intendente se encontró con la flamante secretaria general del partido, la joven Piera Fernández, que también llegó manejando su pequeño auto junto a dos militantes de la Franja Morada. En tierras puntanas los recibió el presidente local, el exintendente de Merlo, que hoy es ministro de Turismo y Cultura de San Luis, Juan Álvarez Pinto, junto al jefe comunal local, Leo Rodríguez. Según los veteranos radicales, el semillero radical va dando frutos y está renovando al partido, que ayer conmemoró un nuevo aniversario de la muerte del expresidente Arturo Illia en su casa de Cruz del Eje, Córdoba, con los mismos dirigentes de invitados especiales.

Carrió, “Justiciera” y contra Trump en sus charlas de verano

Como para darle la razón a quienes creen que sus retiros son sólo temporarios, Elisa Carrió vuelve cada tanto a la escena mediática, aunque no descuida otras facetas de “jubilada” de la política. En las últimas semanas, a la fundadora de ARI se la vio acompañando en los tribunales al dirigente de la CC-ARI de Pilar, Matías Yofe, denunciante de presuntos fraudes desde la cúpula de la AFA, y a la vez denunciado por presunta extorsión que se deriva de las irregularidades en la VTV bonaerense, que también denunció en los tribunales.

Salen Matias Yofe y Lilita Carrio del juzgado UFI No. 3 de Pilar. Tadeo Bourbon

La defensa de Yofe, a quien Carrió rescata entre las nuevas generaciones de su partido, es sólo una de las ocupaciones de la exdiputada, que reabrió su estudio jurídico y prepara clases en el Instituto Hannah Arendt vinculadas a la política internacional. “La caída del orden internacional y el imperio de la fuerza”, es el título de la próxima conferencia de Lilita, centrada en el presidente Donald Trump, la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, la “disputa por América Latina” y la pelea entre China y Estados Unidos. “Quien destruye el viejo orden internacional es Trump”, dice Carrió en el video donde invita a la “larga y profunda” charla que la tendrá de protagonista.