Cuándo se aprobaría la reforma laboral en el Senado

En la recta final del período de sesiones extraordinarias, el Senado modificó su cronograma de debates con el objetivo de sellar la suerte de uno de los proyectos centrales del gobierno de Javier Milei: la reforma laboral. Tras un acuerdo entre el oficialismo y los bloques aliados, se definió que el proyecto baje al recinto este viernes 27 de febrero.

La iniciativa, que el Ejecutivo considera un “objetivo de máxima” para este tramo del año, se debatirá en la misma jornada que se tratará el régimen penal juvenil.

Festejos de Diputados oficialistas Marcos Brindicci

Con los votos del Pro, UCR y distintas bancadas provinciales, La Libertad Avanza confía en lograr la sanción definitiva este viernes antes de que concluya el período extraordinario.

Los cambios en revisión y los escenarios

El proyecto de modernización laboral regresa al Senado, su cámara de origen, luego de sufrir una modificación sustancial durante su paso por la Cámara de Diputados.

Para garantizar los 135 votos que le dieron luz verde en la Cámara baja, el oficialismo debió ceder y eliminar por completo el artículo 44. Este punto, el más cuestionado de la reforma, establecía que los empleados que sufrieran un accidente o enfermedad ajena al ámbito laboral solo cobrarían el 50% de sus haberes, sin contemplar excepciones de extensión para patologías graves, como el cáncer.

Al haberse alterado el texto, el Senado tiene ahora la última palabra y se enfrenta a dos opciones reglamentarias:

Aceptar los cambios de Diputados: La ley se sanciona definitivamente con la eliminación del recorte a las licencias por enfermedad.

La ley se sanciona definitivamente con la eliminación del recorte a las licencias por enfermedad. Insistir en la versión original: Para reponer el polémico artículo 44, la Cámara alta necesitaría alcanzar o superar la misma mayoría con la que Diputados aprobó su eliminación.

Festejos de diputados oficialistas Marcos Brindicci

El reordenamiento que desplazó el debate de la reforma laboral al viernes responde a una necesidad diplomática de la Casa Rosada. Para la sesión de este jueves 26, el Gobierno impuso como prioridad el tratamiento del Acuerdo Mercosur - Unión Europea.

El presidente Milei busca acelerar los tiempos para ganarle de mano al Parlamento de Uruguay , que prevé aprobarlo el mismo jueves, y convertirse en el primer país de la región en ratificar el tratado de libre comercio que eliminará aranceles en más del 90% de los bienes.

Karina Milei, Diego Santilli y Manuel Adorni Marcos Brindicci

El asado de Milei

De cumplirse los pronósticos en el Senado, el presidente Javier Milei llegará con la reforma laboral bajo el brazo a la Asamblea Legislativa del domingo 1° de marzo, donde inaugurará las sesiones ordinarias y presentará la nueva agenda legislativa 2026.

Para celebrar este respaldo parlamentario, el mandatario convocó a los diputados y senadores oficialistas y aliados a compartir un asado en la Quinta de Olivos ese mismo domingo. Sin embargo, bajo la premisa del “no hay plata”, el encuentro mantendrá una regla estricta: cada legislador deberá pagar su propio cubierto.