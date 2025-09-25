Cuándo son las elecciones legislativas 2025 en la Argentina

Las elecciones legislativas nacionales de 2025 en la Argentina se llevarán a cabo el próximo domingo 26 de octubre. En esta jornada cívica, los ciudadanos habilitados para sufragar deberán asistir a las urnas para renovar una parte fundamental del Congreso de la Nación: se elegirán 24 senadores y 127 diputados nacionales.

El cuarto domingo de octubre convocará a los electores de todo el país. Es importante destacar que, de forma simultánea, las provincias de Mendoza, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero también votarán autoridades y legisladores locales.

Por otro lado, varias provincias decidieron desdoblar sus comicios, celebrando las elecciones locales en fechas distintas a las nacionales. Este fue el caso de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco, Jujuy, Salta, Misiones, Santa Fe, Formosa y San Luis, donde el electorado ya definió a sus legisladores provinciales y autoridades locales. Corrientes, por su parte, también se diferenció de los comicios nacionales para elegir a su nuevo gobernador.

Para la renovación del Senado, se elegirán tres senadores en cada una de las siguientes provincias: Salta, Chaco, Santiago del Estero, Entre Ríos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego.

En cuanto a la Cámara de Diputados, la distribución de bancas a renovar por provincia es la siguiente:

Jujuy: tres

Salta: tres

Formosa: dos

Tucumán: cuatro

Chaco: cuatro

Santiago del Estero: tres

Catamarca: tres

Santa Fe: nueve

Corrientes: tres

Misiones: tres

Córdoba: nueve

La Rioja: dos

San Juan: tres

San Luis: tres

La Pampa: tres

Buenos Aires: 35

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 13

Mendoza: cinco

Chubut: dos

Santa Cruz: tres

Tierra del Fuego: dos

Dónde voto en las elecciones legislativas 2025

Los ciudadanos argentinos habilitados para votar en las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre ya pueden consultar el padrón electoral definitivo. Este listado, publicado por la Cámara Nacional Electoral (CNE) el pasado martes 16 de septiembre, permite a los electores constatar su lugar de votación y todos los datos necesarios para la jornada electoral. En la misma fecha de publicación del padrón, también se designaron las autoridades de mesa.

Para consultar el padrón, los electores deben ingresar al sitio oficial de la CNE y proporcionar su número de DNI, género, distrito y un código de validación. Esta consulta previa es fundamental, ya que brinda información detallada como el nombre y la dirección del establecimiento de votación, el número de mesa y el número de orden correspondiente a cada elector, lo que contribuye a agilizar el proceso de votación el día de los comicios.

Cómo funciona la Boleta Única de Papel

En las elecciones legislativas de 2025 se utilizará la Boleta Única de Papel (BUP), un sistema diseñado para garantizar la presencia de toda la oferta electoral en cada centro de votación. En este formato, los partidos figurarán en columnas verticales y los cargos a elegir en filas horizontales, lo que podrá facilitar la visualización por parte del votante. Al lado de cada cargo, se dispondrá una casilla en blanco para que el elector tilde el o los candidatos de su preferencia.

Cómo se vota con la Boleta Única de Papel

Para los candidatos a senadores nacionales, la BUP incluirá sus nombres y apellidos. En el caso de la lista de diputados, deberá contener como mínimo los nombres y apellidos de los cinco primeros candidatos, a excepción de los distritos que elijan un número inferior. En todos los casos, se incluirá la fotografía a color de los primeros dos postulantes de la lista.

