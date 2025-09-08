Cuántos votos sacó La Libertad Avanza en las elecciones Buenos Aires 2025
A continuación, cómo fue el desempeño del partido libertario en cada sección electoral y el contexto general de la contienda
Las elecciones en la provincia de Buenos Aires tuvieron una amplia victoria de Fuerza Patria, que se impuso en la mayoría de los distritos, mientras que la Libertad Avanza (LLA) obtuvo el segundo lugar en la contienda electoral. El porcentaje de votos obtenido por cada fuerza política varió considerablemente según la región, lo que reflejó las particularidades de cada electorado.
¿Cuántos votos obtuvo La Libertad Avanza en el total en la provincia de Buenos Aires?
Según los datos disponibles, La Libertad Avanza (LLA) obtuvo un total de 2.434.183 votos en la provincia de Buenos Aires. Este número representa el 33,86% del total de votos emitidos en las elecciones. Por lo tanto, LLA logró obtener 8 senadores y 18 diputados en la Legislatura bonaerense.
¿Qué porcentaje de votos obtuvo La Libertad Avanza (LLA) en cada sección electoral?
La Libertad Avanza (LLA) obtuvo diferentes porcentajes de votos en las distintas secciones electorales de la provincia de Buenos Aires en las elecciones. Su mejor desempeño se observó en la Quinta y Sexta sección electoral, donde superó el 40% de los votos. En contraste, en la Tercera sección, su porcentaje fue considerablemente menor.
A continuación, se detallan los resultados por sección:
- Primera Sección Electoral: La Libertad Avanza obtuvo el 36,88% de los votos.
- Segunda Sección Electoral: La Libertad Avanza alcanzó el 29,79% de los votos.
- Tercera Sección Electoral: La Libertad Avanza logró el 28,43% de los votos.
- Cuarta Sección Electoral: La Libertad Avanza consiguió el 30,3% de los votos.
- Quinta Sección Electoral: La Libertad Avanza obtuvo el 42,04% de los votos.
- Sexta Sección Electoral: La Libertad Avanza alcanzó el 41,75% de los votos.
- Séptima Sección Electoral: La Libertad Avanza logró el 32,84% de los votos.
- Octava Sección Electoral: La Libertad Avanza consiguió el 36,49% de los votos.
Los resultados generales de las elecciones en la provincia de Buenos Aires
Fuerza Patria se posicionó como la fuerza política más votada en la provincia de Buenos Aires, obteniendo el 47,28% de los votos. Este resultado se consolidó gracias al fuerte apoyo recibido en la Primera y Tercera sección electoral, donde se concentra la mayor cantidad de votantes de la provincia.
Primera Sección Electoral
En la Primera Sección Electoral, donde se eligen ocho senadores provinciales, los resultados fueron los siguientes:
Segunda Sección Electoral
En la Segunda Sección Electoral, donde se votan 11 diputados provinciales, los resultados fueron:
Tercera Sección Electoral
La Tercera Sección Electoral, que elige 18 diputados provinciales, mostró los siguientes resultados:
Cuarta Sección Electoral
En la Cuarta Sección Electoral, donde se eligen siete senadores provinciales, los resultados fueron:
Quinta Sección Electoral
La Quinta Sección Electoral, que vota 5 senadores provinciales, arrojó los siguientes resultados:
Sexta Sección Electoral
En la Sexta Sección Electoral, que define 11 diputados provinciales, los resultados fueron:
Séptima Sección Electoral
En la Séptima Sección Electoral, donde se eligen tres senadores provinciales, los resultados fueron:
Octava Sección Electoral
En la Octava Sección Electoral, que vota seis diputados provinciales, los resultados fueron:
Las reacciones de los principales referentes políticos tras los resultados
Desde el búnker de La Libertad Avanza en La Plata, el Presidente reconoció una “clara derrota” en el plano político. “Lo que hay que ser claro es que, sin ninguna duda, en el plano político hoy tuvimos una clara derrota. Y si alguien quiere empezar a reconstruir y salir adelante lo primero que hay que aceptar son los resultados y hoy los resultados no han sido positivos. Hemos tenido un revés electoral y hay que aceptarlo”, remarcó. A pesar de este revés, Javier Milei aseguró que el rumbo del gobierno no se modificará y que se redoblarán los esfuerzos.
Por su parte, Axel Kicillof, tras el triunfo de Fuerza Patria, agradeció a los votantes y militantes. “Empiezo por los agradecimientos. Primero, a los millones de bonaerenses que participaron hoy de esta elección. Segundo, a los militantes y a las militantes que vencieron la resignación y los ataques. Salieron a la cancha y salieron a las calles a pelear esta elección”, señaló. También destacó la unidad dentro del peronismo para lograr este resultado.
