Los gobernadores son quienes instrumentan las disposiciones nacionales; en Salta, por ejemplo, funcionan locales gastronómicos Crédito: Javier Corbalán

Gabriela Origlia Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de junio de 2020 • 16:44

CORDOBA.- Comenzaron las habilitaciones en buena parte del país después del anuncio del presidente Alberto Fernández de que solo en el AMBA y en las zonas con circulación comunitaria del virus -como Gran Resistencia, Gran Córdoba, ciudades de Río Negro y Trelew- seguirán con cuarentena obligatoria hasta el 28, y el resto pasa a una etapa de "distanciamiento social".

Como sucedió después de las últimas prolongaciones de la cuarentena, son los gobernadores los que resuelven cómo instrumentar las disposiciones nacionales. En todas las provincias lo hacen en consulta con los intendentes y en función de cómo evoluciona la cantidad de casos de coronavirus.

Jujuy siempre fue la más adelantada en términos de habilitaciones, seguida por Corrientes y Salta. San Luis es la única jurisdicción con actividades culturales permitidas, aunque deben seguirse desde el auto. En el otro extremo está Formosa, que, sin casos, no abre nuevas actividades por el momento e incluso ayer aprobó el nuevo marco de sanciones para quienes incumplan las restricciones dispuestas.

En el Gran Córdoba permitieron algunas prácticas deportivas Fuente: LA NACION - Crédito: Diego Lima

Los cordobeses anoche tuvieron incertidumbre y temor a que se diera marcha atrás en algunas autorizaciones de actividades, pero fue el propio gobernador, Juan Schiaretti, -quien en la última semana recuperó el protagonismo en los anuncios- el que ratificó que en la capital siguen diariamente los deportes individuales y las caminatas recreativas (conforme a la terminación del DNI) y permanecen abiertos los comercios de todo tipo. En esta ciudad hay contagio comunitario, pero los casos cayeron fuertemente y sumaron dos en la última semana.

Para el interior de la provincia, autorizó las reuniones familiares de hasta 10 personas (deben ser de la misma ciudad; no está permitido trasladarse a otra) y reabrirán bares y restaurantes desde la semana próxima. Prometió que en la capital podrían comenzar a funcionar el próximo fin de semana, según cómo evolucionen los casos.

En Rosario están habilitados los locales de venta de indumentaria, pero deben cumplir un protocolo, y el gobernador decidió que también podrán abrir, en toda la provincia, bares y restaurantes Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Manera

Después de la teleconferencia de los gobernadores con Fernández, Schiaretti respaldó ayer la extensión de la cuarentena. "Aún no le ganamos a la pandemia", dijo. Aunque desde el Gobierno descartan cualquier tipo de vínculo, las mayores habilitaciones vienen dándose en forma paralela al aumento de protestas sociales callejeras.

"Aún no le ganamos a la pandemia", dijo Schiaretti cuando respaldó la extensión de la cuarentena. Sin embargo, autorizó más actividades.

Chaco es la provincia -fuera de Buenos Aires- que hoy presenta la situación más complicada; ayer sumó una muerte más por coronavirus y llegó a 1013 casos positivos. Hace 15 días, el gobernador Jorge Capitanich decidió volver de la fase 4 a la 3 de la cuarentena (con el cierre de locales de pago, un horario comercial más limitado y una mayor restricción de la circulación). Así y todo, los templos siguieron autorizados y el domingo pasado en la zona sur de Resistencia hubo una celebración de la Iglesia Cristiana Universal con 900 personas.

Desde el Gobierno indicaron que era modalidad "auto-culto" pero se encendieron las alarmas por la cercanía de la gente. Por ahora, por el empeoramiento de los indicadores, se mantiene la fase 3 hasta nuevo aviso.

Mendoza fue pionera en la habilitación de reuniones familiares Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Aguilar

En Río Negro , el Ministerio de Salud dispuso nuevas medidas restrictivas en General Roca, al detectarse un incremento de la movilidad; se suspendieron las caminatas recreativas y la bicicleta solo se permite como medio de transporte para trabajadores exceptuados. Mientras tanto, se declaró que Choele -Choel dejó de tener circulación comunitaria (cumplió 28 días sin casos).

La Pampa, ya bastante flexibilizada, facilitó la circulación interjurisdiccional de personas con trabajo en localidades fronterizas, y restaurantes y gimnasios. La semana que viene, Tierra del Fuego permitiría la reapertura de negocios gastronómicos y también se reiniciará el tránsito entre las principales ciudades de la isla; además, ya hay reuniones familiares.

Las provincias sin casos

En Catamarca -donde no hay casos registrados- ya están abiertos los negocios gastronómicos y los gimnasios, y hay posibilidad de practicar deportes al aire libre. En cambio en Formosa, que tampoco tiene registros de Covid-19, el aislamiento sigue siendo duro. "La realidad nos obliga a seguir estando alertas para cuidar el estatus sanitario que hemos logrado trabajando unidos, que significa ni más ni menos que haber evitado la pérdida de la salud y de la vida de muchos formoseños y formoseñas", cierra el parte oficial de ayer.

El riojano Ricardo Quintela no hará cambios bruscos en la fase 4. Su jefe de gabinete, Juan Luna Corzo, afirmó que por más que la provincia entra en una fase de distanciamiento social, " las reuniones familiares no se habilitarán hasta que no se cumplan dos ciclos libres de Covid-1 9" . Sí podrán volver a operar negocios gastronómicos y gimnasios.

En Santa Fe, Omar Perotti autorizó la reapertura de bares y restaurantes en toda la provincia a partir del lunes, de 7 a 23, respetando el protocolo (por ejemplo, los clientes deberán dejar sus datos personales para garantizar la trazabilidad). El mismo camino seguiría el tucumano Juan Manzur, además de incluir a hoteles y una posible extensión horaria para los comercios; la definición será a partir del lunes.

En el Gran Córdoba empezaron a autorizarse algunas prácticas deportivas Fuente: LA NACION - Crédito: Diego Lima

En Chubut, mientras Trelew tuvo que ir hacia atrás por el registro de tres contagios en las últimas horas, en el resto de la provincia hace dos semanas que se pueden hacer reuniones familiares los domingos y están autorizados los shoppings y hoteles.

En Santiago del Estero, Gerardo Zamora dio una conferencia de prensa con su gabinete para anunciar el regreso de deportes como running y bicicleta (mayores de 14, los sábados de 8 a 11) y las caminatas recreativas en horario especial para mayores de 60 años. La semana que viene resolvería otras autorizaciones; dijo esperar el decreto nacional.