Cumbre del Mercosur: Cafiero reiteró que las “asimetrías” complican el acuerdo con la Unión Europea y Uruguay fue otra vez muy crítico

En la jornada previa a la reunión de presidentes del Mercosur, en la que se debatirá el futuro del bloque regional y el discutido acuerdo con la Unión Europea (UE), el canciller argentino, Santiago Cafiero, inauguró hoy el encuentro de sus pares con una mirada crítica sobre esa eventual confluencia, cuando faltan pocos meses para finalizar el mandato de Alberto Fernández.

“El Acuerdo Mercosur-UE, tal como fue cerrado en 2019, refleja un esfuerzo desigual entre bloques asimétricos y no responde al escenario internacional actual”, dijo el canciller en la apertura del encuentro de Puerto Iguazú, Misiones, que contó con la presencia de sus pares de Brasil, Arturo Vieira; de Uruguay, Francisco Bustillo, y de Paraguay, Julio César Arriola. También se sumó el canciller de Bolivia-estado asociado por el momento-Rogelio Mayta.

Sin dar por caído el acuerdo-el Mercosur deberá responder a la contrapropuesta europea en la cumbre Celac-UE, el próximo 17 en Bruselas- aunque sin espacio para el optimismo desmedido, Cafiero advirtió sobre la imposibilidad de cumplir con las “nuevas condiciones” pedidas por Europa, sobre todo en materia ambiental. “Europa nos pide cambios, pero no nos dice cómo los vamos a implementar”, dijo, y ejemplificó con el caso de la deforestación de la Amazonia.

En sintonía con los lineamientos que comparten el presidente Fernández y su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que se encontrarán mañana, el canciller argentino enfatizó sobre las “asimetrías entre los bloques”, y destacó, por caso, que “el PBI de la UE es aproximadamente 6 veces más grande que el del Mercosur, y 25 de los 27 países de la UE tienen un Índice de Desarrollo Humano más alto que cualquiera de los países de nuestro bloque”, lo que implicó un “esfuerzo desigual” implícito en el acuerdo cerrado con la UE en el final del gobierno de Mauricio Macri, y que nunca se aplicó en los hechos. “El Mercosur libera aranceles para el 95% de las exportaciones europeas de bienes agrícolas, mientras que la UE liberaliza sólo el 82% de sus importaciones agrícolas desde el Mercosur y para la mayor parte de lo restante ofrece sólo cuotas o preferencias fijas”, puntualizó.

“La profundización del vínculo entre el Mercosur y la UE es una señal política necesaria, en un contexto internacional de conflicto e incertidumbre crecientes. El acuerdo puede ser, en nuestra opinión, un vehículo eficaz para que nuestro bloque pueda potenciar su participación en el reacomodamiento del mapa global de la producción y el trabajo (…) Es una discusión de autonomía geopolítica”, sostuvo Cafiero.

“El Acuerdo puede funcionar, también, como marco para catalizar inversiones en sectores estratégicos como energías (convencionales y renovables), minería, alimentos, servicios basados en el conocimiento, y salud, entre otros. Sin embargo, para materializar estas potencialidades y que el Acuerdo tenga buenos resultados para ambas partes, es necesario trabajar y actualizar los textos del 2019″, repitió Cafiero, acompañado por la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca, y el subsecretario de Asuntos para América latina, Gustavo Martínez Pandiani, que a fin de mes dejará su lugar al exembajador en Ecuador Gabriel Fuks.

En su balance de la presidencia pro-témpore que la Argentina ocupó en los últimos seis meses-le entregará mañana la presidencia a Brasil-Cafiero afirmó que “en este tiempo de incertidumbre, tenemos que fortalecernos como bloque y achicar las brechas de desarrollo, porque en el mundo actual tenemos ese desafío como región y eso se logra a través de más integración y no de menos. No vamos a conseguir nada si nos desintegramos”, sostuvo.

Dura crítica de Uruguay

En línea con las críticas que el presidente Luis Lacalle Pou viene haciendo desde hace años al funcionamiento del Mercosur-en especial a la Argentina y Brasil-el canciller Bustillo afirmó que “desde el primer día advertimos que al Mercosur le había ganado el inmovilismo”. Con tono enfático, Bustillo destacó que “el bloque no ha sido capaz de consolidar en su interior políticas que permitan incrementar de manera sustancial los lazos comerciales entre los socios y ha quedado, al mismo tiempo, al margen de importantes negociaciones comerciales que tienen lugar en la arena internacional”, fustigó.

“No tenemos acuerdos con ninguna de las principales potencias económicas y comerciales en el mundo, y no tenemos progresos tangibles con Asia, que es la región más dinámica en términos económicos”, agregó Bustillo, quien también se expresó en términos pesimistas en relación al acuerdo con la UE. “Respecto a la Unión Europea, al terminar esta Presidencia, constatamos que no hemos tenido ningún avance en la negociación”, concluyó el canciller uruguayo.

La discusión de cancilleres continuará luego del almuerzo. En paralelo, el ministro de Economía, Sergio Massa, participará de la reunión de ministros de Hacienda con sus pares del Mercosur. Ya en la piel de candidato presidencial, Massa se encontrará cerca de las 20 con el gobernador Oscar Herrera Ahuad y su sucesor electo, Hugo Passalacqua. Cerca del ministro no descartaban que Massa se quede hasta mañana, y obtenga-además de su foto con el Presidente-una instantánea con Lula da Silva, siempre pensando en las elecciones de agosto y octubre.

