18 de octubre de 2020 • 17:12

El cotitular de la CGT Héctor Daer minimizó hoy la ausencia de Cristina Kirchner en el acto por el 17 de octubre. Según el sindicalista, la vicepresidenta estaba invitada pero, según su interpretación, el faltazo se debió a que el presidente Alberto Fernández era quien debía tener centralidad.

"No hace falta invitarla a un acto del peronismo. Está invitada siempre. Por supuesto, nosotros a partir de conversaciones de personas en común le hicimos llegar que sería bueno que estuviera pero la decisión es de ella", dijo Daer en declaraciones a FM Milenium. Y agregó: "Creo que tiene que ver también con esa mirada que tiene sobre el Presidente. El Presidente es el que tiene que estar, el que tiene que llevar adelante la propuesta. No hay que generar especulaciones, estuvieron todos los sectores".

Daer negó que las últimas internas en el Gobierno hayan tenido como consecuencia la ausencia de la vicepresidenta. "Cristina quería dejarle toda la centralidad al Presidente", dijo.

El sindicalista afirmó también que el acto por el 17 de octubre fue una muestra de unidad pese a los matices dentro del Frente de Todos. "Ayer quedó marcado que puede ser que tengamos matices, periodos entendemos que tenemos un horizonte común: transformar la Argentina, sacarla de esta situación desastrosa que amaneció el 10 de diciembre, resolver la deuda y la pandemia y poner los pilares necesarios para hacer una Argentina diferente", sostuvo.

Por su parte, Daer adjudicó a un ataque cibernético los problemas para ingresar a la plataforma virtual del acto. Y lamentó que no se haya podido contabilizar la cantidad de gente que hubiera querido participar del evento.

"A la plataforma la operaron de todos lados. No es un tema de colapso. No la pudieron levantar ninguno de los técnicos de los más importantes de nuestro país. Tuvo un ataque fuerte. En el momento que había que abrir se bloqueó. No tengo dudas [que hubo un ataque virtual]. Eso nos garantizaba contabilizar a todo el mundo. Eso nos hubiera dado la dimensión absoluta. Al miércoles había tenido 1.600.000 personas que habían entrado a la página, con lo cual al movilización iba a ser monstruosa", dijo, al tiempo que aseguró que la movilización de ayer no fue un "fracaso".

