Alberto Dalla Vía es el presidente de la Cámara Nacional Electoral. En medio de una cuarentena que no se sabe hasta cuándo durará, advierte que su tribunal, que integra con Santiago Corcuera y que es la máxima autoridad de los comicios, descarta que las elecciones del año próximo se suspendan y trabaja en un "menú de alternativas" de pandemia. Sostiene que, con este escenario, sería una buena oportunidad para poner a prueba un cambio de sistema hacia la "boleta única de papel", el método que la Cámara promueve desde hace años.

Pero además, opina sobre el conflicto por el traslado de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, y sostiene que es "muy importante que la Corte se pronuncie".

-¿Hay alguna posibilidad de que las elecciones del año que viene no se hagan?

-De ninguna manera. La Constitución Nacional establece mandatos limitados y cuando las autoridades terminan su mandato no pueden continuar. Hay que elegir autoridades nuevas. Además, no está suspendida la democracia, no están suspendidos los derechos políticos. Pero obviamente no podemos desconocer la nueva situación de hecho y tenemos que tomar las medidas para llevarla adelante.

-¿Qué alternativas analizan si la pandemia continúa?

-Hay un menú de alternativas. Hay países que se han planteado votar por correo, países que se han planteado desdoblar la elección en distintas fechas, está la posibilidad de ampliar el horario de votación. Tenemos que pensar alternativas adecuadas a nuestra realidad.

-¿Desdoblar la elección en dos días es una opción?

-Es muy difícil para la Argentina. Tenemos pocas fuerzas del comando electoral; los efectivos disponibles no son muchos, tendríamos un tema con la custodia del material. Está en carpeta si hay que ampliar el horario, pero el Código Electoral dice que se vota de 8 a 18. Haría falta modificar la ley y para eso hace falta una mayoría parlamentaria.

No recibimos ninguna denuncia, ni de Esteban Bullrich [dijo que en las PASO hubo fraude] ni de su agrupación política. Estamos acostumbrados a que se use la palabra fraude en la lucha política Alberto Dalla Vía

-¿Están en diálogo con los diferentes actores? ¿Con qué anticipación hay que organizar las elecciones?

-Cuando nosotros sacamos la acordada 33, el 16 de junio de este año, muchos pensaron que era apresurado. A tal punto que generó reacciones variadas de un lado y el otro de la grieta. Dijeron que queríamos suspender las elecciones, que queríamos anular las PASO. Lo que estábamos haciendo es anticiparnos. Las elecciones normalmente se preparan un año antes. Si la pandemia sigue, por ejemplo, vamos a necesitar mucho más locales de votación y un segundo delegado por escuela para los problemas de la pandemia. Este tema se ve lejano, pero en este contexto la ley de presupuesto se empezó a tratar. Una cosa tan sencilla como disponer de barbijos y de alcohol en gel en las mesas de votación requiere contemplar eso en el presupuesto.

-Desde el Gobierno y el PJ se habló de la posibilidad de promover la suspensión de las PASO. Se invierte la situación de 2018, cuando quienes parecían interesados en suspender las PASO era Cambiemos, ¿cómo lo ve?

-Eso está en el ámbito exclusivo de la política. Nosotros cumplimos la ley.

Hoy, la Corte está puesta en un lugar donde tiene que dar una respuesta de carácter institucional [sobre los jueces trasladados] y cualquiera sea la respuesta, lo importante es que la Corte la dé Alberto Dalla Vía

-¿Les comentaron esta idea?

-No hemos tenido ningún planteo formal. Pasa un poco lo que usted señala: la conveniencia política del que está en un lugar o en otro. Y hoy no vemos claro que haya una decisión política en favor de suspender las PASO porque las PASO facilitan el armado de la elección y generalmente los partidos que están en el Gobierno se sirven de ese instrumento y la oposición también, sobre todo si tenemos en cuenta que en las últimas elecciones no estamos votando a partidos sino a alianzas y las PASO ayudan a articular esas alianzas. Pero es un tema de decisión de la política.

-Estamos en 2020 y seguimos votando con las boletas de papel, ¿por qué?

-Es el gran tema de la Argentina. Ningún otro país de América latina vota con boletas de papel excepto Uruguay, que es de una dimensión más chica. Los demás votan con boleta única. Las nuestras las distribuyen los partidos, que también las utilizan como material de difusión dentro de sus agrupaciones. Uno de los problemas que tiene es que al ir pegadas en sábana a veces el elector encuentra cierta confusión. Nosotros desde 2007 nos hemos pronunciado muchas veces a favor de la boleta única. En 2015, la Cámara le pidió al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo la boleta única de papel. En 2016, el gobierno que entonces estaba presentó un proyecto de boleta única electrónica. Nuestra posición fue que la boleta tenía que ser única, fuera de papel o electrónica.

-¿El voto electrónico es una opción?

-Puede beneficiar en cuanto a la rapidez, pero la mayoría de los países europeos, por ejemplo, no usan voto electrónico, no confían. Hay una famosa sentencia del tribunal federal alemán, de 2010, que dice que todos los ciudadanos alemanes saben que los sistemas se jaquean. El tema, entonces, es quién ejerce el control. No estamos en contra del voto electrónico, pero el sistema tiene que ser manejado por el Poder Judicial.

Con la boleta única aminoramos mucho el problema de robo o falta de boleta. Y en un contexto de pandemia nos evitaría una gran manipulación de papel. Podría hacerse una prueba en esta elección Alberto Dalla Vía

-El senador Esteban Bullrich dijo esta semana que hubo un fraude "muy muy grande en las PASO", ¿qué opina?

-Creo que es una expresión desafortunada que hay que leerla en un marco político. Por supuesto que la expresión a mí me resulta muy preocupante. Yo estuve revisando y no tenemos registrada ninguna denuncia, ni de Esteban Bullrich ni de su agrupación. Estamos acostumbrados a que se use la palabra fraude en la lucha política.

-No pareció una expresión al pasar.

-No formuló ninguna denuncia. Las elecciones en la Argentina han generado confiabilidad. Tenemos un sistema antiguo que siempre decimos que es como un Ford Falcon y hasta ahora nadie discute el resultado de una elección. Otra cosa es pensar que el sistema es mejorable y que puede haber cierto nivel de irregularidades. Si no las hubiera, no estaríamos nosotros. La Argentina es el país de la viveza criolla y el sistema tiene debilidades que se han ido acentuando con el tiempo. Por ejemplo: descansa en la fiscalización por parte de los partidos políticos, pero a medida que pasó el tiempo hay menos participación política y hay partidos que no tienen fiscales o tienen pocos y eso genera problemas en el control de la mesa. Con la boleta única aminoramos mucho ese problema de robo o falta de boleta. Y en un contexto de pandemia nos evitaría una gran manipulación de papel. Además, las cantidades de boletas a imprimir son mucho menos, se simplifica el escrutinio. Podría hacerse una prueba en esta elección.

-Hay un fuerte debate hoy sobre la suerte de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli, ¿qué opina?

-Hay una expectativa muy grande de la ciudadanía sobre el tema. No me corresponde opinar sobre cómo la Corte tiene que resolver o no este asunto porque la Corte ya se ha pronunciado, pero me parece muy importante que la Corte tome este asunto, como lo ha tomado, y que se pronuncie. Con una mirada clásica tal vez no parecería que un traslado de jueces fuera un tema de tanta gravedad institucional como para un per saltum, pero lo vemos los que miramos el derecho constitucional: pasa en la Corte de EE.UU., también, que la ciudadanía se moviliza detrás de una determinada situación. Hoy, la Corte está puesta en un lugar donde tiene que dar una respuesta de carácter institucional y cualquiera sea la respuesta, lo importante es que la Corte la dé.

