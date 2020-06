Daniel Arroyo: "La situación social es crítica y estable"

El ministro admitió que mucha gente que no necesitaba ir a los comedores sociales está asistiendo Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de junio de 2020 • 16:27

Mientras empeora la crisis económica y el Gobierno evalúa extender la cuarentena contra el coronavirus, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, admitió que la situación social ante la falta de trabajo e ingresos es " crítica ", pero, según agregó, también es "estable". "La gente tiene miedo a los contagios", argumentó respecto de la sensación en las villas.

"La situación social es crítica y estable", dijo Arroyo, esta mañana, en declaraciones a El Fin de la Metáfora, en Radio 10. Se refería a las personas que se encuentran en la pobreza y no pueden acceder a las necesidades básicas.

"Si uno va a un barrio, hoy, encuentra cansancio. Están cansados por la cuarentena, sienten angustia porque les bajó a cero el ingreso. Hay gente que antes no tenía necesidad de ir a los comedores. Pero, con el cansancio, está el temor al tema del contagio", agregó.

Durante la cuarentena, la inseguridad alimentaria en el Área Metropolitana del Gran Buenos Aires (AMBA) trepó al 30%, mientras en mayo del año pasado era de 26%. Sin embargo, hubo un incremento aún más significativo, de casi nueve puntos porcentuales, en la inseguridad alimentaria severa.

Como informó LA NACION, esta es la situación más grave por la que transitan los hogares cuando deben restringir la ingesta de sus hijos e hijas de hasta 17 años. Ese indicador urgente pasó del 6,5% al 15,2% entre 2019 y 2020.

"Hay mucha gente que la pasa mal, pero estable, con temor a los contagios. Sobre todo, porque ven lo que pasa en los países vecinos, donde hay que pelear por una cama de terapia intensiva", justificó el ministro Arroyo.

Y aseguró que el Estado "está muy presente". "Llegamos a 11 millones de argentinos, no solo con el Estado, hay una gran red social que sostiene, con organizaciones sociales y la iglesia", dijo. Además, resaltó las ayudas económicas a través del Ingreso Federal de Emergencia (IFE), de 10.000 pesos por mes, que ya se abonó dos veces, a monotributistas y trabajadores de la economía informal.

Mientras tanto, desde el Gobierno aseguran que el fin de la cuarentena en el AMBA, renovada por el presidente Alberto Fernández hace dos semanas, hasta el 28 de junio, "no está planificado". Así lo dijo ayer la secretaria de acceso a la salud, Carla Vizzotti, quien además resaltó que el sistema de salud no está en tensión, dado que la ocupación de camas de terapia intensiva no supera el 50 por ciento".