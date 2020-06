Carla Vizzotti: "El fin de la cuarentena no está planificado" 04:43

La secretaria de acceso a la salud, Carla Vizzotti, estuvo en Terapia de noticias y advirtió que el Gobierno no planificó el fin de la cuarentena decretada para frenar el avance del coronavirus en el país. Además, resaltó que el sistema de salud no está tensionado, dado que la ocupación de camas de terapia intensiva no supera el 50%, y consideró: "Decir 'cuarentena' como si fuera la misma situación del 20 de marzo es un error".

Al ser consultada por la salud de Alberto Fernández, consideró que "la mayoría de los casos son personas con síntomas que se juntaron con otras personas y tuvieron un relajamiento en las medidas de recomendación de prevención". Y, entonces, remarcó: "El Presidente cumple las recomendaciones de su médico, se cuida y hace un esfuerzo grande para transmitir eso".

El fin de la cuarentena

En una entrevista con el programa de LN+, Vizzotti señaló: "Nunca dijimos una fecha ni planificamos el fin de la cuarentena". La médica se refirió a las estrategias epidemiológicas que se llevan a cabo en los distintos puntos del Argentina, según las necesidades y la situación de cada jurisdicción, y aclaró que "el sistema de salud no está desbordado" y que "las camas de terapia intesiva todavía no son problema".

En relación a la diferenciación que se hace en los distintos territorios en cuanto a las medidas que se toman, consideró que es importante tener en cuenta la reapertura programada que se está produciendo en el 85% del país, donde rige el distanciamiento social, preventivo y obligatorio, y puntualizó: "Ahí funciona el 90% de la actividad económica y la social, y no tenemos que perder de vista eso".

En cuanto a las zonas con mayor circulación del virus, como el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), sostuvo que "decir 'cuarentena' como si fuera la misma situación del 20 de marzo es un error", al decir que hay una importante cantidad de actividades permitidas, tanto económicas como recreativas, sobre todo como un medio para atender la salud emocional y psicológica. La médica advirtió: "Si vemos que los casos empiezan a sostenerse y estabilizarse, vamos a estar muchísimo más tranquilos para pensar en más apertura; pero si siguen subiendo, vamos a tener que replantear la posibilidad de frenar o retroceder para disminuir la transmisión y reorganizarnos".

"Es una situación inédita a nivel mundial, no pasa solo en el AMBA", dijo Vizzotti, quien subrayó que hay muchos países que han tenido que retroceder en sus medidas ante una segunda ola de contagios. "Si bien es muy difícil la situación, y eso realmente se entiende, tenemos que ser lo más empáticos posibles y no enojarnos entre todos. Alguien que sale a correr necesita hacer eso".

