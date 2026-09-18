De Adorni a Discapacidad: los gestos de autonomía de Patricia Bullrich en los últimos meses

Luego de quedar fuera de la batalla por la presidencia en 2023, Patricia Bullrich pactó con Javier Milei y sumó su apoyo total a La Libertad Avanza (LLA), un gesto por el que fue recompensada con la cartera de Seguridad tras el triunfo del libertario sobre Sergio Massa en el balotaje. Los lazos se estrecharon a tal punto que la actual jefa del bloque de senadores del oficialismo abandonó su lugar como presidenta de Pro para afiliarse al partido de gobierno, desde donde se afianzó como una de las figuras clave para la victoria violeta en la Ciudad en los comicios de 2025.

Milei y Bullrich LUIS ROBAYO - AFP

Sin embargo, y a pesar de formar parte de la mesa política que conduce la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, la legisladora se mantuvo fiel a su personalidad y en los últimos meses hizo valer su autonomía con fuertes gestos de diferenciación.

Desde la exigencia al exjefe de Gabinete Manuel Adorni para que presentara “lo antes posible” su declaración jurada en medio de la investigación qen su contra por presunto enriquecimiento ilícito hasta sus críticas por el sorpresivo recorte en Discapacidad que el Gobierno estableció tras la presentación del Presupuesto 2026, Bullrich hizo valer su posición dentro del esquema del Gobierno.

Críticas a Adorni

Uno de los primeros gestos de diferenciación de Bullrich tuvo lugar a inicios de mayo, a semanas de haber iniciado la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Adorni, por entonces jefe de Gabinete.

La polémica había iniciado en marzo, cuando trascendió que la esposa de Adorni, Bettina Angeletti, habia viajado junto a la comitiva de Milei en el avión presidencial a Nueva York. Solo una semana después, trascendieron revelaciones sobre un vuelo privado a Punta del Este y la compra de diversas propiedades. La Justicia comenzó a investigar al entonces funcionario y, a mediados de abril, se supo que el exvocero había modificado su declaración jurada presentada en 2024 para incorporar la casa del country de Indio Cuá.

Manuel Adorni en el Congreso Santiago Oroz - LA NACION

La presión política creció y el exfuncionario nunca pudo explicar con certeza de dónde salieron los fondos para sus viajes y propiedades. Pese a que Milei siguió defendiendo su inocencia, Bullrich decidió diferenciarse al exigirle a Adorni que presentara “lo antes posible” su nueva declaración jurada, con los detalles correspondientes a cada una de sus operaciones.

“El jefe de Gabinete dijo algo contundente, que tiene una explicación a los gastos que hizo y que va a presentar su declaración jurada. Creo que lo tiene que hacer de inmediato”, manifestó la senadora el 7 de mayo, en diálogo con A24.

Patricia Bullrich le pidió a Adorni que presente de “inmediato” su declaración jurada de bienes. Crédito: A24

“Desde mi punto de vista, la presentación tiene que ser de inmediato. Ya está abierta la posibilidad de presentarla. ¿Para qué vas a esperar si la podés presentar ahora? Es bastante fácil hacerla si tenés la del año anterior", agregó en aquella oportunidad.

Mili salió rápidamente a defender a su entonces jefe de Gabinete. “Es que en realidad Bullrich espoileó lo que iba a hacer Manuel. Tiene todo listo para presentarla”, había dicho el mandatario en declaraciones a LN+.

Semanas más tarde, a fines de mayo, Bullrich volvió a golpear sobre la mesa al presentar su propia declaración por anticipado. Adorni recién hizo lo propio el 11 de junio. El 27 del mismo mes renunció.

El pliego de Michelli

El 1° de junio Bullrich volvió a desmarcarse fuertemente del Gobierno cuando anunció vía X su decisión de negarse a votar en el Senado el retiro del pliego de la María Verónica Michelli, quien en ese momento era candidata a jueza federal de La Plata. La letrada había sido apuntada por Milei por ser la cuñada del periodista de LA NACION Hugo Alconada Mon, quien habia hecho diversas investigaciones que expusieron al oficialismo, como el caso LIBRA o la situación patrimonial de Adorni.

María Verónica Michelli Comunicación Senado

“Hablé con el Presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la Dra. Michelli a Jueza Federal”, escribió Bullrich en aquella oportunidad.

Y agregó: “Conozco y respeto plenamente la facultad constitucional del Presidente de la Nación para proponer y retirar pliegos. Del mismo modo, considero que expresar mis principios también forma parte de la responsabilidad que tengo como dirigente y como integrante de este espacio”.

Bullrich se desmarcó del Gobierno respecto al retiro del pliego de Michelli y se negó a votar a favor en el Senado

Luego de la polémica, el Gobierno tuvo que ceder y finalmente el pliego se aprobó el 4 de junio en la Cámara alta con 44 votos a favor, 18 en contra y dos abstenciones. De los 21 integrantes de LLA en el Senado, 18 optaron por la negativa. Luis Juez estuvo ausente, Francisco Paoltroni se inclinó por el afirmativo y Bullrich se abstuvo.

Reclamos de resultados económicos

Después de esos dos desmarques, Bullrich volvió a diferenciarse en agosto, aunque esa vez en materia económica. Durante un discurso en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires exigió “más velocidad en los resultados para que el cambio se sienta en la vida cotidiana”.

A su vez, admitió entonces que “algunos sectores están pasando un momento difícil”. Su mensaje fue en el marco del Global Corporate Governance & Latin American Directors Summit Argentina 2026, organizado por el Instituto de Gobernanza Empresarial y Pública (IGEP).

Bullrich se desmarcó en materia económica

“El rumbo es el correcto. Y este camino es parte de un proceso de transformación profundo. Lo que necesitamos es más velocidad en los resultados para que el cambio se sienta en la vida cotidiana. No es fácil, pero es el esfuerzo para que podamos construir un país normal y con futuro”, dijo en aquella oportunidad y agregó: “Nos debe ocupar que los resultados lleguen a cada familia, pyme y empresa”.

Dudas sobre las PASO

Bullrich volvió a mostrar autonomía a fines de ese mismo mes, primero con las PASO y luego con el debate en torno a la morosidad. En relación a las primarias, la legisladora puso dudas sobre la posibilidad de suspensión de esa instancia dada la compleja relación de fuerzas en el Senado.

Patricia Bullrich en el Senado Nicolás Suárez

“Hay muchas cosas que cambiar en el sistema político que las vamos a empezar a cambiar y el tema electoral es un tema que va a depender de cuál es la mayoría. Yo hoy no puedo asegurar si las PASO se van a suspender o no, si van a aceptar otra forma de selección de candidatos”, sostuvo Bullrich en diálogo con LN+.

Y aclaró: “Se decidirá en algún momento entre septiembre y octubre”.

El pasado martes, LLA postergó nuevamente el debate en la Comisión de Asuntos Constitucionales para intentar alcanzar los acuerdos y reunir los votos necesarios para su sanción.

Morosidad

Durante la sesión que se desarrolló el 27 de agosto en la Cámara alta, Bullrich se refirió a la problemática sobre la creciente morosidad en el país y se diferenció, una vez más, de Milei.

La senadora propuso una solución al aclarar que debería existir un aviso para los deudores sobre los posibles costos que acarreará los préstamos, al apuntarle a los bancos y fintech.

"Me niego a creer que seamos tan p..":Milei dijo que no se puede culpar al Gobierno por la morosidad

“Tiene que aparecer un cartel gigante como en la brutalidad de los etiquetados frontales [de los alimentos], un etiquetado frontal que diga: ‘Si usted se endeuda por $100.000, va a terminar pagando $250.000′. Porque con el Costo Financiero Total, uno cuando lo mira en letra chiquitita, se da cuenta del robo que se está haciendo. Ese robo no se puede permitir”, alertó.

Se trató de una postura diferente a la del Presidente, quien días antes de aquella sesión le había restado importancia al problema. “Nadie les puso una pistola en la cabeza para endeudarse”, había asegurado Milei en diálogo con LN+.

Libertad de prensa

A mediados de septiembre, Bullrich se despegó de la política agresiva que desde el inicio de su gestión adoptó a Milei contra la prensa y un amplio sector del periodismo.

En una charla en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, la senadora admitió que había “discusiones respecto a la calidad institucional” y “cuestiones respecto a la prensa” e indicó que no iba a eludir dos temas que consideraba fundamentales como “cuál es el límite del Ejecutivo respecto a un principio general que es la libertad de expresión”.

Patricia Bullrich en el Colegio de Abogados de la Ciudad Colegio de Abogados

“Desde mi perspectiva, de la manera en que yo me formé, creo en esos valores, creo en la libertad de expresión, creo en la libertad de prensa y creo en la necesidad de ser prudentes respecto a estos actores que están protegidos en nuestra Constitución”, afirmó la exministra de Seguridad.

Discapacidad

El último capítulo se cerró con una fuerte crítica al Gobierno, y al Ministerio de Economía en particular, por los sorpresivos recortes en discapacidad que dispuso el oficialismo en el proyecto de Presupuesto 2027.

“A mí me sorprendió porque, estando en la mesa política, el tema no salió a la luz y llegó el Presupuesto con esta introducción, de alguna manera, de cambios en la ley de discapacidad que no eran conocidos”, manifestó la jefa de la bancada de LLA en diálogo con Radio Rivadavia.

Bullrich sobre el recorte en discapacidad

El enojo de la exministra se debió a que el ajuste en discapacidad expuesto en el Presupuesto se conoció apenas minutos después de que finalizara la reunión de mesa política del pasado martes.

“Eso es un tema porque, cuando uno es jefe de una bancada y no se entera, estando en esa mesa que es donde se discuten las cosas, no se entera de las cosas que van exactamente como van a venir”, dijo y completó: “Uno llega al Congreso y te dicen: ‘Nos estás engañando’. ‘No, yo no sabía’. O quedás como un tonto o quedás como que los engañás. Entonces, eso resiente un poco las relaciones. Es bueno que nosotros corrijamos esos problemas”, reprochó.

Patricia Bullrich Soledad Aznarez

El jueves último, tras la aprobación en el Senado de los cambios en el proyecto de Inocencia Fiscal, Bullrich volvió a la carga y redobló sus críticas.

“De golpe viene una bomba atómica, no era lo que se estaba discutiendo”, expresó en conversación con A24. “Yo tengo que ser sincera y decir ‘A mí no me tomen de tonta’ si estamos el día anterior en una mesa discutiendo y no nos enteramos de las cosas. Yo siento que me toman de tonta”, insistió.