De qué operaron a Máximo Kirchner

Máximo Kirchner fue operado este viernes por la mañana en el Hospital Italiano de La Plata debido a un cuadro de “cistoadenoma parotídeo bilateral”, según informó oficialmente la institución médica a través de un parte difundido durante el mediodía.

El referente de La Cámpora permanece internado en observación y, de acuerdo con el comunicado firmado por el director general del hospital, Roberto Martínez, presenta una evolución favorable tras la cirugía. “Se encuentra en postoperatorio inmediato con buena evolución, quedando internado para controles y seguimiento”, indicaron desde el centro médico.

El parte oficial del Hospital Italiano de La Plata sobre Máximo Kirchner

¿Qué es un cistoadenoma parotídeo bilateral?

El cuadro por el que fue intervenido Máximo Kirchner afecta las glándulas parótidas, ubicadas a ambos lados del rostro, delante de las orejas y encargadas de producir saliva. El cistoadenoma parotídeo es un tipo de tumor benigno que suele desarrollarse en estas glándulas. En el caso del diputado, el diagnóstico fue bilateral, lo que significa que comprometía ambos lados.

Aunque generalmente se trata de lesiones no cancerígenas, este tipo de cuadros suele requerir intervención quirúrgica para evitar complicaciones o crecimiento de la masa. Hasta el momento no trascendieron mayores detalles médicos sobre la operación ni el tiempo estimado de recuperación.

Horas antes de ingresar al quirófano, el diputado compartió un mensaje en su cuenta de Instagram donde confirmó públicamente la intervención. “Cuando lean esto, seguramente los médicos ya habrán comenzado la cirugía que tenía programada hace un tiempo y que por distintas razones venía postergando”, escribió.

El posteo que realizó Máximo Kirchner en relación a su operación (Foto: Captura de pantalla de Instagram @maximockirchner)

En el mismo texto, también hizo referencia a la situación judicial de su madre, Cristina Fernández de Kirchner, quien actualmente cumple prisión domiciliaria tras la condena en la causa Vialidad. Según contó el propio legislador, la exmandataria tenía intención de acompañarlo durante la operación, pero él le pidió especialmente que no asistiera al hospital. “Cristina quiso venir, me hubiera gustado, pero le sugerí especialmente que no lo haga”, explicó.

Luego vinculó esa decisión al contexto político y judicial que atraviesa la exmandataria. “No quiero que les pida nada a los que, abusando del poder que ostentan, la han encerrado a pesar de su inocencia”, sostuvo.

Máximo Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner Horacio Córdoba - LA NACION

Además, cuestionó duramente las condiciones de detención de su madre y aseguró que existe una persecución política impulsada desde distintos sectores de poder. “A ella no le conceden permisos ni autorizan salidas como lo hace este mismo Poder Judicial con más de la mitad de los condenados por delitos de lesa humanidad o narcotráfico. Le reservan persecución y restricciones”, remarcó.

“Ella no merece el show que montarían con su traslado si le concedieran el permiso. Pero tampoco millones de argentinos y argentinas merecen esta realidad agobiante e injusta, una consecuencia previsible de las políticas impulsadas por este gobierno y de quienes contribuyeron a convertir esas ideas en sentido común. Abrazo. Nos estamos viendo…PD: Después de tantas operaciones de prensa…”, concluyó.