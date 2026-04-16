Con una inversión de más de $200.000 millones: mejoran 46 km en los accesos a una de las ciudades más hermosas del país

El gobierno de Mendoza avanza con un ambicioso plan de infraestructura vial que contempla una inversión superior a $217.000 millones para modernizar 46 kilómetros de los accesos Este y Sur, dos corredores clave para la movilidad y el desarrollo productivo del área metropolitana de la capital provincial.

Las obras se ejecutarán sobre el Acceso Este, correspondiente a la Ruta Nacional 7, y el Acceso Sur, parte de la Ruta Nacional 40, dos de las arterias más transitadas de la región. El proyecto forma parte de un plan integral para mejorar la conectividad urbana, optimizar la logística y aumentar la seguridad vial.

La obra busca mejorar los accesos a la capital provincial (Foto: mendoza.gob.ar)

La iniciativa será financiada a través del Fondo del Resarcimiento, con participación de la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial y los municipios involucrados. Además, los procesos licitatorios ya comenzaron a mostrar avances significativos durante los primeros meses de 2026.

Acceso Este: renovación en Maipú y Guaymallén

Uno de los ejes principales del plan se desarrolla en el Acceso Este, donde se registró una fuerte participación empresarial en los procesos licitatorios.

En el tramo ubicado en Maipú, entre las calles Arturo González y Lamadrid, el Gobierno provincial recibió once propuestas para la reconstrucción de 18,8 kilómetros de vía. El proyecto contempla intervenir 17 rotondas e intersecciones, además de renovar la carpeta asfáltica, instalar nueva señalización, mejorar sistemas de contención y reacondicionar banquinas. El plazo de ejecución estimado para estas obras es de 12 meses.

Las obras contaron con la participación de empresas privadas (Foto: mendoza.gob.ar)

En paralelo, se presentaron siete ofertas empresariales para intervenir el tramo que va desde el Nudo Vial hasta la calle Arturo González, en el departamento de Guaymallén, con una extensión de 11,6 kilómetros.

Esta obra tendrá un carácter más profundo y estructural. Entre los trabajos previstos se destacan:

Ampliación a tercera trocha .

. Construcción de tres nuevos puentes y ampliación de otros dos.

y ampliación de otros dos. Elevación de la traza en sectores críticos.

Mejoras en drenajes, iluminación y señalización.

Desarrollo de un parque lineal con ciclovías y espacios peatonales en conjunto con el municipio.

El plazo total de ejecución será de 30 meses, con inicio previsto durante el primer semestre de 2026. En conjunto, las obras del Acceso Este implican una inversión cercana a $128.100 millones.

Acceso Sur: transformación de un corredor clave

Otro de los proyectos centrales se desarrollará en el Acceso Sur, un corredor fundamental para la movilidad y la logística del área metropolitana.

El plan contempla la transformación integral de casi 16 kilómetros del corredor, desde la calle Paso hasta la intersección con la Variante Palmira–Agrelo.

La obra se dividirá en dos tramos:

Primer tramo (Paso–Azcuénaga): incluye la incorporación de tercera trocha por sentido, la construcción de tres puentes elevados, ampliación de estructuras existentes, nuevas rotondas y cruces peatonales. Este sector está pensado para absorber el tránsito actual de más de 70.000 vehículos diarios, con proyección a superar los 100.000 en los próximos años.

Segundo tramo (Azcuénaga–Variante): coontempla el reencarpetado integral del corredor, mejoras en banquinas y optimización de accesos en un sector de alta demanda logística.

La inversión estimada para esta obra asciende a $88.912 millones.

Las obras mejorarán el tránsito para miles de mendocinos (Foto: mendoza.gob.ar)

Colectoras y ordenamiento del tránsito

Además de las intervenciones sobre las trazas principales, el plan prevé la ejecución y mejora de colectoras urbanas, trabajos que estarán a cargo de los municipios involucrados.

Estas obras permitirán ordenar el tránsito local, mejorar la accesibilidad a los barrios y reducir interferencias entre el tránsito urbano y el de larga distancia, optimizando el funcionamiento de los accesos metropolitanos.

Un plan estratégico para la movilidad

Las mejoras en los accesos Este y Sur forman parte de un programa sostenido de inversión en infraestructura vial que busca modernizar la red de transporte del área metropolitana de Mendoza.

El objetivo central es reducir los tiempos de viaje, aumentar la seguridad vial, ampliar la capacidad de circulación y fortalecer la integración urbana y productiva de una de las regiones más importantes del oeste argentino.

Con estas obras, el gobierno provincial apuesta a consolidar una red vial más segura, eficiente y preparada para acompañar el crecimiento del Gran Mendoza en los próximos años.