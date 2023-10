escuchar

18.45 | Juan Schiaretti llegó a Santiago del Estero y aguarda por el deabte

El candidato de Hacemos por Nuestro País, Juan Schiaretti, llegó hace minutos a esta provincia para participar del debate. Se alojó en el hotel Hyatt, acompañado por su candidato a vice, Florencio Randazzo, y el candidato a diputado y ex titular de Anses, Diego Bossio, entre otros colaboradores.

18.30 | La estrategia de Milei: ser auténtico, centrado y confrontar a otros sin cometer errores forzados

Según pudo saber LA NACION, Hace varios días que el candidato por LLA se encerró a estudiar junto con sus equipos técnicos los contenidos que expondrá en tres tópicos que están contemplados esta noche. También analizó la cuestión estratégica y ensayó las preguntas que les hará Sergio Massa y Patricia Bullrich, para tratar de incomodarlos.

Para lo actitudinal, aseguran desde el equipo de Milei, no hubo coaching. “Se va a mostrar centrado, como viene estando”, anticipó un estrecho colaborador a este medio.

Milei, en el avión rumbo a Santiago del Estero Twitter

En su espacio saben que el ojo de los televidentes se posará especialmente sobre su figura y que sus adversarios podrían tratar de desencajar al candidato libertario. En el entorno del candidato estiman que mostrará un perfil más apaciguado como el que exhibió tras las PASO y no el estilo volcánico que cultivó en la primera parte de la campaña.

De todas formas, sus asesores le recomendaron que no exagere en la postura ni deje de ser espontáneo, para no perder el activo que lo trajo hasta acá. “Lo impostado no va”, dijo uno de sus colaboradores más cercanos. En La Libertad Avanza tampoco hicieron simulacros del debate, como hicieron en otros espacios políticos.

18.00 | El equipo de Bullrich advierte una caída de Milei y habla sobre el “efecto Insaurralde” en el debate

Apoco más de cinco horas de que se desarrolle el debate presidencial, Federico Pinedo, del equipo que trabaja junto a la candidata de Juntos por el Cambio (JxC) Patricia Bullrich, dijo que mientras la referente “está subiendo todos los días” en las encuestas, “Javier Milei está bajando”. “Y creo que el Gobierno está muerto”, agregó.

Al respecto del escándalo con el ahora exfuncionario bonaerense, Martín Insaurralde, Amadeo opinó que ese suceso “perjudica a todos los argentinos”.

“Es una muestra de lo peor de la mala política, de no tener ninguno límite. En una semana en la cual se mostró el tema de la pobreza tuvo la desvergüenza de alquilar un barco de 50 mil dólares. Con esto queremos terminar. Patricia quiere terminar con los Insaurralde”, agregó el asesor del equipo de Bullrich.

Eduardo Amadeo y Federico Pinedo, parte del equipo de asesores de Patricia Bullrich captura de TN

El economista Dante Sica, que también se encuentra en esa provincia a la espera del primer debate presidencial, se refirió con dureza al actual titular de la cartera económica y candidato a presidente por el oficialismo, Sergio Massa. “Vemos una actitud totalmente irresponsable porque todo el programa que está llevando adelante está acentuando y generando un proceso de mayor inflación hacia adelante”, dijo. Para Sica, si la última inflación anunciada la semana pasada fue del 40%, va a terminar el año “por arriba del 45%”. “Hay que tener un programa y dar un giro de 180 grados en la política económica”, precisó el referente de Bullrich.

17:30 | Los candidatos se preparan en Santiago del Estero

Javier Milei, Patricia Bullrich, Sergio Massa, Juan Schiaretti y Myriam Bregman se preparan para debatir desde las 21 horas en Santiago del Estero, este domingo 1° de octubre. Es el primero de dos debates. El segundo será en Buenos Aires el próximo domingo 8 de octubre.

17:00 | El caso de Insaurralde se mete en la previa

Los candidatos arribaron algunos en avión, otros en auto, como Sergio Massa. En la previa al debate irrumpió en escena el affaire Insaurralde. El jefe de gabinete dejó el cargo acorralado por la publicación de videos suyos, algunos íntimos, en redes sociales, mientras veraneaba en un yate junto a una modelo en el Mediterráneo.

