Al enterarse por los medios de comunicación que el ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer estuvo de visita oficial en la provincia de Jujuy, el gobernador Gerardo Morales se ofendió y calificó el accionar del funcionario como una falta de respeto. Además, le recomendó que vaya al psicólogo.

En su cuenta de Twitter, el gobernador jujeño posteó: "Me enteré por los medios de comunicación que visitó nuestra provincia el ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, en agenda oficial. Tampoco fueron informados ni el Ministro de Cultura y Turismo de Jujuy, ni el Secretario de Cultura de la provincia".

Y siguió: "Es una falta de respeto y una actitud antidemocrática que un Ministro de la Nación actúe como un ministro de una facción más que de un gobierno nacional. Jujuy tiene un gobierno provincial legítimo avalado por el voto del pueblo, le guste a quien le guste."

Finalmente, el gobernador acusó al ministro de "no superar la grieta" y lo envió al psicólogo. "El ministro Tristán Bauer debería superar falsas antinomias que no le hacen bien al conjunto de la sociedad argentina. Repudiamos su actitud sectaria y vergonzosa, señor Ministro de Cultura de la Nación. Hay quienes todavía no superan la grieta, deberían ir al psicólogo".

Fuentes cercanas al ministro aseguraron a LA NACION que se avisó de la visita de Bauer a la provincia a la secretaria de Cultura de Jujuy, e hicieron "todo lo correcto" y "dentro del protocolo". En su viaje a la provincia norteña, el ministro participó de la inauguración de una muestra en el Museo Nacional José Antonio Terry. Además, realizó una serie de actividades y encuentros institucionales.

