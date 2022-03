Declaró un exministro de María Eugenia Vidal en la causa “Gestapo” y tomó distancia de la organización de la reunión

Roberto Gigante, exministro de Infraestructura del gobierno de María Eugenia Vidal, declaró hoy en indagatoria, acusado de haber participado de la reunión en el Bapro en la que funcionarios, agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y empresarios acordaron cómo neutralizar los aprietes de Juan Pablo “Pata” Medina. Según la acusación, se avanzó con métodos ilegales.

Gigante tomó distancia de la organización de la reunión . Dijo que a la mayoría de los presentes no los conocía y que no tuvo intervención en su desarrollo. También, que nunca estuvo en la AFI y que ni él ni su ministerio intervinieron en las causas penales contra Medina. No contestó preguntas ni habló frente al juez, pero presentó un escrito de 37 páginas con su descargo. En su escrito citó al exjuez de la Corte Raul Zaffaroni, que no suele ser un referente jurídico del macrismo. Lo citó como argumento doctrinario, en referencia a que nadie puede ser perseguido si no hay una conducta concreta delictiva que reprocharle.

El exministro de Vidal recordó otra reunión en la que el gobierno de la provincia trató el tema, de la que también participaron Marcelo Villegas y otros ministros. Sostuvo que en aquella oportunidad él manifestó su preocupación porque temía que el gremio de Medina complicara la obra del arroyo El Gato, en la que su ministerio tenía especial interés para evitar inundaciones.

El juez Ernesto Kreplak Archivo

La de Gigante fue la primera indagatoria de un exfuncionario en esta causa. Mañana será el turno de Villegas, el exministro que en la reunión dijo que quería tener una “Gestapo” para terminar con los gremios.

El exministro de Trabajo Marcelo VIllegas deberá presentarse a declarar como acusado el lunes próximo Rodrigo Nespolo

Después de haber estado tres años y cuatro meses en prisión, Medina espera con detención domiciliaria el juicio oral por extorsión, asociación ilícita y lavado de dinero. Es por la causa que se le activó durante la gestión de Cambiemos y que está hoy en el foco del conflicto por la revelación de un video en el que funcionarios provinciales, empresarios y espías avanzan con un presunto acuerdo para detenerlo.