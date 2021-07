Definiciones contrarreloj de seis actores claves para el armado bonaerense de Juntos por el Cambio

La interna bonaerense de Juntos por el Cambio tiene múltiples aristas para cerrar en busca de un acuerdo que, al menos, deje dos listas en pie, una macrista y otra radical. Además de las candidaturas de Diego Santilli y de Facundo Manes, en la alianza opositora orbitan dirigentes que pueden torcer la balanza de los acuerdos con sus posicionamientos: Jorge Macri, Gustavo Posse y Emilio Monzó son algunos de esos nombres en danza, junto a Miguel Pichetto, Joaquín de la Torre y Margarita Stolbizer. Los dos primeros aseguran que competirán con listas propias, mientras Pichetto, Monzó, De la Torre y Stolbizer están en tiempo de definiciones sobre sus movimientos.

Rodríguez Larreta apuesta por cerrar un entendimiento con Jorge Macri, intendente de Vicente López, quien desafía a Santilli con una candidatura propia. El jefe de gobierno y el intendente se reunieron este mediodía, después de dos encuentros la semana pasada. No llegaron a acuerdos y, por el momento, el escenario sigue igual para Pro, con una lista que encabezaría Santilli y otra de Jorge Macri . El encuentro de hoy duró una hora y media, fue en Palermo y se trató de una reunión a solas entre el jefe de gobierno y el intendente, según pudo saber LA NACION. Quedaron en volver a reunirse hacia el cierre de la semana.

En diferentes reuniones, el larretismo tentó a Jorge Macri con algunas ofertas para que baje su candidatura y, así, dejar en pie una única nómina macrista con Santilli como referencia. Entre esas ofertas está la de una candidatura a senador bonaerense por la primera sección electoral, con el agregado de la posibilidad de presidir el bloque de Juntos por el Cambio, que es mayoritario en la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires. El ofrecimiento no tiene buena recepción en el intendente de Vicente López.

Jorge Macri junto a Horacio Rodríguez Larreta Twitter

El neurocientífico Manes se lanzó con la espalda cubierta por la conducción de la UCR bonaerense, pero tiene la competencia interna que le presenta el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, opositor al oficialismo partidario de Maximiliano Abad. El jefe comunal de San Isidro tiene lista propia y se sostiene como candidato. “Estamos en la competencia desde antes que Manes, que se lanzó el sábado . Nosotros decidimos competir hace un mes y medio y seguimos. Gustavo es candidato” , afirmó a LA NACION el diputado bonaerense Walter Carusso, uno de los referentes del possismo.

Un acuerdo para que Posse baje su lista en favor de Manes no asoma posible. “No queremos que las PASO sean una encuesta, creemos que se tienen que utilizar para hacer una lista competitiva en [las generales de] noviembre. Nosotros estamos muy avanzados. El oficialismo partidario está en silencio”, agregó Carusso , que lidera un bloque en la Cámara de Diputados bonaerense en el que conviven radicales con diputados vinculados a Emilio Monzó, otro de los actores en juego en la interna bonaerense de Juntos por el Cambio.

En la conducción del radicalismo provincial se subraya que el oficialismo partidario y Martín Lousteau, que en las internas de la UCR bonaerense realizadas en marzo apoyó a Posse, respaldan a Manes y reprochan: “Gustavo siempre es funcional a dividir el radicalismo” . No obstante, afirman que “hay muchas conversaciones”, entre ellas, algunas con Margarita Stolbizer. “El radicalismo ofrece a la coalición un candidato de prestigio que puede generar una revolución de esperanza”, elogian a Manes fuentes de la cúpula radical provincial.

Monzó dialoga con Manes y también con Santilli, según pudo saber LA NACION de fuentes de Juntos por el Cambio. Salió a escena con una pegatina de afiches en la provincia de Buenos Aires, pero todavía no se conoce si se sumará al armado del médico o al del vicejefe de gobierno porteño.

Margarita Stolbizer y Facundo Manes Archivo

La exdiputada Stolbizer puede ser una aliada de Juntos por el Cambio en estas elecciones y está cerca de Manes , aunque tampoco anunció por el momento un entendimiento. “Nuestra única interlocución es con el radicalismo . Hemos conversado con Maximiliano Abad y con Gastón Manes [hermano del neurólogo] sobre la voluntad de estar. A nosotros, la participación de Manes nos genera comodidad, le vengo insistiendo desde hace tiempo para que juegue y por eso estoy bastante comprometida”, describió Stolbizer, en diálogo con LA NACION.

“Lo de Manes nos quita un debate interno que teníamos en el GEN, entre los que quieren ir con Juntos por el Cambio y los que no. Nos evita esa tensión interna y nos define por el lado de Manes”, agregó Stolbizer, que no obstante remarcó que su espacio no tiene un acuerdo cerrado con este sector sino “la voluntad de estar” .

El Peronismo Republicano es otro de los espacios aliados sin postura definida en el mapa bonaerense de Juntos por el Cambio. Miguel Pichetto es uno de los referentes de este sector. Su grupo, que integran dirigentes como Ramón Puerta o Miguel Ángel Toma, se reunirá mañana por la tarde para definir qué actitud adoptará en la pelea. La falta de unidad en las listas bonaerenses es un punto clave para este sector, que analiza todas las opciones posibles: participar en la PASO bonaerense de Juntos por el Cambio, ir por afuera con una lista propia o, eventualmente, sumarse a la nómina de Santilli.

“Nos preocupa mucho la situación en la provincia, porque el Gobierno va a poner una lista unificada y bajarán cualquier cantidad de recursos porque Cristina ve que, si no gana, se complicará su situación judicial”, advirtió una fuente de confianza de Pichetto, que considera que Juntos por el Cambio ya debería tener definida su oferta en la provincia de Buenos Aires porque la vicepresidenta ya comenzó la campaña.

Peronismo Republicano tiene otro referente en Joaquín de la Torre, exministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. De la Torre debe tomar una decisión entre continuar dentro de Juntos por el Cambio o dar el salto hacia el campamento de Florencio Randazzo . La partida de María Eugenia Vidal hacia la ciudad de Buenos Aires es un factor clave en la postura que pueda adoptar el también exintendente de San Miguel.