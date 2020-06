Fuente: Archivo

La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, aportará mañana una caja con las 500 fichas personales que, según una denuncia que presentó el viernes, demuestran que las anteriores autoridades del organismo, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, llevaron adelante un operativo de "producción de inteligencia ilegal" contra periodistas, dirigentes políticos y sociales, empresarios y directivos de ONG.

Se trata de registros que, siempre según la denuncia, se hallaron en enero pasado, en una caja fuerte del Área de Contrainteligencia del organismo. Según la denuncia, ahí figuraban fichas personales de 403 periodistas, 28 de académicos y otras 59 personas, que participaron de las cumbres de la Organización Mundial del Comercio (OMC) del G-20, que se desarrollaron en Buenos Aires en diciembre de 2017 y noviembre de 2018, respectivamente.

Lo más llamativo de esas fichas, elaboradas a partir de información de redes sociales y de distintas bases de datos del Estado, es que llevaban un color (rojo, amarillo o verde), en muchos casos, asociado a datos referidos a la orientación política de las personas investigadas. "Postura política crítica. En su cuenta de Facebook se muestra opositor al gobierno", dice la ficha de un productor periodístico, que se acreditó al G-20 por el Canal de la Ciudad, al que se rotuló con el color amarillo. En la ficha de un periodista especializado en temas internacionales, también catalogada de amarillo, se observó: "El medio para el que solicita la acreditación es de izquierda y no masivo". En el registro de una periodista de la agencia Télam, otro caso de color amarillo, se indicó: "Por sus publicaciones en redes sociales podemos inferir que es cercana al kirchnerismo y a la causa mapuche". El color rojo se reservó para periodistas que se acreditaron por medios a los que no pertenecían. También había observaciones sobre la orientación política de periodistas a los que se calificaba como "cercanos al Gobierno", pero en esos casos figuraban en verde.

Los que participaron de la cumbre de la OMC fueron, siempre según la denuncia de Caamaño, blanco de investigaciones más exhaustivas. Esas fichas incluían datos bancarios, vínculos familiares, propiedades y automóviles, participación en sociedades y, en algunos casos, hasta el salario de su empleada doméstica.

La interventora de la AFI presentará también un "informe de inteligencia", encontrado en la misma caja fuerte", con datos sobre una reunión, del 24 de septiembre de 2017, en el Hotel Bauen, de dirigentes del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), que se oponían a la realización de las cumbres de la OMC y el G-20 en Buenos Aires. Además de confeccionar una ficha personal de los principales referentes del encuentro, se aporta información de lo sucedido en la reunión a partir de "fuentes propias", lo que indica, según la denuncia, que hubo infiltración de agentes de la AFI.

Caamaño sostuvo en su presentación que la producción y el almacenamiento de un registro con fichas personales viola el inciso 2 del artículo 4 de la ley de inteligencia nacional. Ahí se establece que "ningún organismo de inteligencia podrá obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción".

"Si un periodista es o no opositor del gobierno de turno no influye en lo más mínimo respecto a las condiciones de seguridad que debían brindarse desde el Estado nacional para llevar a cabo un evento internacional de la envergadura del G-20. Lo mismo respecto a si el periodista publica o no fotos de sus viajes en Instagram o a quien sigue en Twitter, o si milita en el movimiento social 'Ni Una Menos", manifestó la interventora de la AFI en su presentación.