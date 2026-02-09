Denuncian amenazas a legisladores peronistas que apoyen el proyecto de reforma laboral
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, dijo que el kirchnerismo presiona con hacer más intervenciones en el PJ; Córdoba amaneció con pasacalles dedicados a senadores nacionales
- 3 minutos de lectura'
El gobernador de Salta, Gustavo Saénz, denunció aprietes de cara al debate del proyecto de Ley de Modernización Laboral el próximo miércoles en el Senado. “Hay gobernadores, senadores y diputados que han sido hasta amenazados, diciéndoles que les iban a intervenir el Partido Justicialista (PJ) en sus distritos” sostuvo el salteño en diálogo con Todo Noticias.
“Amenazan con la intervención si no votan en contra de la reforma laboral. Les quitan la herramienta electoral que tienen”, agregó el mandatario provincial. Hasta ahora, los distritos del PJ intervenidos son Misiones, Salta y Jujuy, lo cual tiene al gobernador salteño en cruces públicos con la cúpula del partido encabezada por la expresidenta Cristina Kirchner.
“Es muy difícil trabajar así. Cuando tienen que votar los aprietan, los amenazan. ¿Queremos seguir con esta ley laboral? No funciona, no genera trabajo, hay cada vez mayor empleo precarizado”, se quejó Sáenz.
En tanto, Córdoba amaneció con pancartas dedicadas a sus senadores nacionales: Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero, exJuntos por el Cambio y ahora libertarios, y Alejandra Vigo, de Hacemos por Córdoba. Los lugares no fueron casuales: la casa del Frente Cívico, para Juez; la entrada del Nuevocentro Shopping para Álvarez Rivero, y la sede del PJ cordobés en el caso de Vigo.
“Vigo no seas cómplice”, apunta el mensaje. Cerca de la senadora, aseguran desconocer a los responsables del mensaje y niegan las presiones. A lo sumo, reconocen que hay sectores que se le acercan para hacerles saber su posición respecto de la reforma.
Los mensajes contra los senadores y la advertencia de Saénz se dan cuando faltan dos días para que se debate el proyecto de ley en el Senado. Si bien el Gobierno asegura tener los votos para aprobar la iniciativa, hay negociaciones con distintos sectores para reducir el impacto del proyecto en la recaudación de coparticipación de las provincias, como así también para introducir modificaciones en los artículos que atentan contra la representación y la recaudación sindical.
“Hay temas que no se negocian: la ultraactividad, la prevalencia de convenios por empresa y el techo del aporte solidario”, subrayó Gerardo Martínez en Infobae. El secretario general de la Uocra sostuvo que hay puntos del proyecto que buscan “romper el modelo sindical argentino” y “erosionar derechos colectivos”.
Otras noticias de Partido Justicialista
Reunión secreta. Cinco gobernadores peronistas y la CGT trabajan para hacer caer la sesión por la reforma laboral
"Guapos de cuartel". Sáenz cruzó a Milani por la intervención de Cristina Kirchner en el PJ de Jujuy
Posible impacto en el Senado. Los interventores enviados por Cristina suspendieron a Carolina Moisés y a 300 afiliados de Jujuy
- 1
Quiénes son los quince senadores que podrían definir la suerte de la reforma laboral de Milei
- 2
Milei exaltó la devolución del sable de San Martín y criticó a “los cipayos que desfinanciaron las Fuerzas Armadas”
- 3
Sector por sector: cuáles son las oportunidades y desafíos que plantea el acuerdo comercial con Estados Unidos
- 4
La Corte negocia con el Gobierno para cubrir vacantes judiciales a partir de marzo