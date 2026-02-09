Denuncian amenazas a legisladores peronistas que apoyen el proyecto de reforma laboral

El gobernador de Salta, Gustavo Saénz, denunció aprietes de cara al debate del proyecto de Ley de Modernización Laboral el próximo miércoles en el Senado. “Hay gobernadores, senadores y diputados que han sido hasta amenazados, diciéndoles que les iban a intervenir el Partido Justicialista (PJ) en sus distritos” sostuvo el salteño en diálogo con Todo Noticias.

“Amenazan con la intervención si no votan en contra de la reforma laboral. Les quitan la herramienta electoral que tienen”, agregó el mandatario provincial. Hasta ahora, los distritos del PJ intervenidos son Misiones, Salta y Jujuy, lo cual tiene al gobernador salteño en cruces públicos con la cúpula del partido encabezada por la expresidenta Cristina Kirchner.

“Es muy difícil trabajar así. Cuando tienen que votar los aprietan, los amenazan. ¿Queremos seguir con esta ley laboral? No funciona, no genera trabajo, hay cada vez mayor empleo precarizado”, se quejó Sáenz.

En tanto, Córdoba amaneció con pancartas dedicadas a sus senadores nacionales: Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero, exJuntos por el Cambio y ahora libertarios, y Alejandra Vigo, de Hacemos por Córdoba. Los lugares no fueron casuales: la casa del Frente Cívico, para Juez; la entrada del Nuevocentro Shopping para Álvarez Rivero, y la sede del PJ cordobés en el caso de Vigo.

Una bandera contra la senadora Rivero, en un centro comercial de Córdoba Gentileza

“Vigo no seas cómplice”, apunta el mensaje. Cerca de la senadora, aseguran desconocer a los responsables del mensaje y niegan las presiones. A lo sumo, reconocen que hay sectores que se le acercan para hacerles saber su posición respecto de la reforma.

La bandera contra Luis Juez en la sede del Frente Cívico, en Córdoba Gentileza

Los mensajes contra los senadores y la advertencia de Saénz se dan cuando faltan dos días para que se debate el proyecto de ley en el Senado. Si bien el Gobierno asegura tener los votos para aprobar la iniciativa, hay negociaciones con distintos sectores para reducir el impacto del proyecto en la recaudación de coparticipación de las provincias, como así también para introducir modificaciones en los artículos que atentan contra la representación y la recaudación sindical.

“Hay temas que no se negocian: la ultraactividad, la prevalencia de convenios por empresa y el techo del aporte solidario”, subrayó Gerardo Martínez en Infobae. El secretario general de la Uocra sostuvo que hay puntos del proyecto que buscan “romper el modelo sindical argentino” y “erosionar derechos colectivos”.