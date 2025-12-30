Derivaron US$6,2 millones de las cuentas con dinero de la AFA en EE.UU. a dos sociedades que compraron el club italiano Perugia

Durante los últimos doce meses, el productor teatral Javier Faroni transfirió más de US$ 5,7 millones de los ingresos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a una firma suya llamada Sports Next Gen Ltd, parte del grupo empresario que adquirió el club italiano de fútbol Perugia en 2024, según surge de registros bancarios confidenciales de Estados Unidos, registración societaria inglesa y documentación oficial italiana que obtuvo y analizó LA NACION.

Los fondos de la AFA salieron de una cuenta en el Bank of America a nombre de TourProdEnter LLC –empresa que controla la esposa de Faroni, Erica Gillette-, a través de 25 transferencias que se atomizaron entre enero y septiembre de este año, por montos de seis cifras en dólares, hasta ascender a US$ 5.774.259,20 en total. ¿Destino? Dos cuentas de Sports NextGen Ltd en los bancos Revolut, del Reino Unido, y Afrasia Bank Ltd., en las islas Mauricio, unos mil kilómetros al oeste de Madagascar, en el Océano Índico.

Las transferencias de TourProdenter a Sports NextGen entre enero y septiembre de 2025.

Ese flujo de dinero no fue el único, sin embargo, que ayudó a financiar al club que milita en la “Serie C” del Calcio Italiano. Desde TourProdEnter LLC también se emitieron dos transferencias por US$ 250.000 cada una a nombre de Beagle Capital Management LLC, el 16 y el 27 de octubre de 2023, otra de las firmas que aparecen como controlante de la Associazione Calcistica Perugia Calcio.

Las transferencias hacia Sports NextGen Ltd y Beagle Capital Management LLC por casi US$ 6,2 millones desde dos cuentas bancarias en las que se depositaron los ingresos de la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia se suman, así, a otros giros millonarios que reveló LA NACION durante los últimos días.

LA NACION reconstruyó y verificó esos y otros giros millonarios en base a documentos bancarios a los que accedió tras dos “discoveries” de la Justicia de Estados Unidos. Es decir, una orden judicial que le impuso a los bancos Bank of America, Citibank, JP Morgan y Synovus entregar información que de otro modo sería confidencial. En esa documentación consta, entre otras operaciones, el envío de al menos US$ 42 millones a cuatro sociedades fantasma constituidas en Estados Unidos que no registran empleados, ni actividad, y son controladas por argentinos residentes en Bariloche que acumulan deudas con el sistema financiero argentino, en dos casos recibieron viviendas sociales y, en otro caso, fue declarado en quiebra por la Justicia en lo Comercial, con presunción de fraude.

Javier Faroni aparece desde la creación de Sports Nextgen, con sede en Londres.

Según detectó y verificó LA NACION, desde TourProdenter LLC también destinó al menos US$ 16,6 millones a la compra, mantenimiento o disfrute de aviones privados, yates de lujo, residencias veraniegas exclusivas, autos de alta gama y kartings, inmuebles premium, equitación, peluquería y hasta entradas VIP de teatro durante los últimos cuatro años. Y también derivó casi US$ 500.000 a dos sociedades vinculadas a la mano derecha del “Chiqui” Tapia en la AFA, Pablo Toviggino, cuya pareja recibió una transferencia por US$ 40.000 a título personal: María Florencia Sartirana, el 30 de diciembre de 2024.

Nombres detrás de las sociedades

El entramado empresario que adquirió el 80 por ciento de las acciones del Perugia abarca varias sociedades constituidas en un abanico de países. Detrás de Beagle Capital Management LLC, por ejemplo, el único rostro visible es el financista argentino Juan Martín Molinari, socio gerente de Adcap Asset Management. Es decir, la firma que colaboró con la AFA para traer millones de dólares desde una cuenta en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) a la Argentina durante la vigencia del cepo cambiario y la brecha entre las cotizaciones del dólar oficial y “blue”.

Consultados por LA NACION, desde Adcap se distanciaron de las acciones de Molinari. ”La operatoria de Molinari con la firma Sports NextGen es absolutamente ajena a Adcap, que no tenía conocimiento alguno hasta ahora sobre la compra de un club de fútbol, y no tuvo ni tiene participación en compañía o negocio alguno con Faroni. La participación de Molinari en esa operatoria fue a título personal y en el día de hoy [por ayer] Molinari presentará un pedido de licencia en Adcap por tiempo indeterminado, lo que se comunicará a la CNV”, indicaron, en alusión a la Comisión Nacional de Valores.

La presencia de las firmas Sports NextGen Ltd, del Reino Unido, y Beagle Capital Management LLC, de Estados Unidos, como controlantes del Perugia aparece de manera explícita en un comunicado oficial que la Federación Italiana de Fútbol emitió el 12 de septiembre de este año para comunicar que había aplicado sanciones al club y a dos directivos, Faroni y Molinari, a quienes les impuso 3 meses y 15 días de inhabilitación.

AFA Perugia

Las sanciones respondieron a cuestiones formales. Por un lado, porque Faroni no presentó en el plazo previsto los documentos que probaran la “solidez financiera“ de Molinari, Beagle Capital Management y Saia Investments Ltd, otra firma del Reino Unido en la que aparece Molinari. También, por la presentación tardía de la documentación sobre Sport Next Gen Ltd [SIC] y Dilnay SA, una sociedad uruguaya en la que Faroni tiene el 100% de las acciones.

Fundado en 1905, el Perugia conoció mejores épocas. Durante 13 temporadas jugó en la “Serie A” del fútbol italiano, llegó a salir subcampeón en la temporada 1978 – 1979, y campeón de la Copa Intertoto de la UEFA en 2003, para luego padecer un ocaso paulatino que lo llevó hasta la tercera categoría, que hoy pugna por mantener. Figura, hoy, decimosexto sobre veinte equipos del grupo B.

El Perugia afrontó, incluso, su disolución institucional en 2005 y 2010. Pero la llegada de Faroni y los demás inversores, a partir del traspaso accionario que se concretó el 30 de agosto de 2024, alimentó la ilusión de sus “tifosi”, que sueñan con volver a ver al equipo de camiseta roja y pantalón blanco en la primera división, enfrentando a la Juventus, al Inter o a la Roma.

En agosto de 2024, el club Perugia de Italia anunció la llegada del grupo SAIA y de Javier Faroni

Esos “tifosi”, al igual que la Federación Italiana de Fútbol, desconocían, hasta hoy, que las sociedades que tomaron el control del Perugia fortaleció sus cuentas con dinero que TourProdenter recolectó en todo el mundo de los sponsors, de los derechos de transmisión televisiva y de los ingresos por los partidos amistosos de la Selección argentina.