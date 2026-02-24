Karina Milei subió a Adorni al ring porteño y presiona a Jorge Macri con una batería de proyectos de ley

A días de que el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, encabece la apertura de las sesiones ordinarias en la Legislatura, La Libertad Avanza (LLA) anunció que este año impulsará 66 proyectos en la Ciudad, donde actúa como oposición a la gestión de Pro. Se trata de un nuevo movimiento de los libertarios para presionar al macrismo en su bastión histórico.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue el encargado de entregarle personalmente los 66 proyectos a la jefa del bloque de LLA en la Legislatura, Pilar Ramírez. “Es hora de llevar a la Ciudad el modelo de [Javier] Milei que está cambiando la Argentina”, escribió la legisladora en redes.

Ambos son alfiles de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien en reuniones del partido baja la línea de pelear por la Ciudad en las próximas elecciones. Se trata de una meta que, desde el punto de vista de los libertarios, no choca con la “predisposición” que dicen tener para conservar un buen vínculo durante este año.

Jorge Macri le da la mano a Karina Milei, después de que el Presidente le negara el saludo Manuel Cortina

La presencia de Adorni en el anuncio fue leído como un guiño de la hermana del Presidenta. Adorni es uno de los dirigentes libertarios que se baraja como candidato a alcalde en 2027 y fue electo legislador de la Ciudad en los comicios porteños de mayo. No asumió su banca en diciembre dado que Milei lo nombró como ministro coordinador a finales de octubre, en reemplazo de Guillermo Francos.

No estuvo en la reunión con Ramírez, por otra parte, la jefa del bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich, quien había coqueteado con anotarse en la carrera por la sucesión de Jorge Macri, sobre todo, desde que se impuso en los comicios de octubre último con más del 50% de los votos. A la exministra de Seguridad le habría molestado que intenten marcarle la cancha con una foto, dado que ella hasta ahora no explicitó sus deseos de competir por la jefatura de gobierno porteña.

Patricia Bullrich y Manuel Adorni X @ManuelAdorni

Jorge Macri, de todos modos, busca reposicionarse para ir por la reelección en el bastión histórico de Pro. Por lo pronto, el próximo lunes encabezará la apertura de sesiones ordinarias, originalmente prevista para el domingo, y presentará los principales proyectos del Ejecutivo de la Ciudad.

LA NACION consultó a la sede gubernamental porteña de Uspallata por el anuncio de LLA, pero prefirieron no dar declaraciones. En 2024, la presentación de la “ley bases porteña” había provocado los primeros cortocircuitos entre Jorge Macri y los Milei. Ahora, tras la dura derrota que sufrió en las legislativas locales de mayo pasado, el jefe porteño prefiere no confrontar con los libertarios.

jorge Macri en apertura de sesiones 2025 prensa GCBA

Una fuente legislativa de LLA subrayó, en diálogo con LA NACION, que el bloque cuenta con temas exclusivos del espacio: “Somos oposición. Tenemos una agenda con muchos proyectos propios que consideramos necesarios para la Ciudad y que van en línea con las políticas que está llevando adelante el Presidente. No vamos a renunciar a eso”.

A su vez, reveló que no conversaron con Pro sobre las iniciativas ni el anuncio que realizaron: “Es parte de nuestra agenda. Nosotros presentamos nuestros proyectos, ellos presentarán los suyos”.

Las propuestas de LLA incluyen la eliminación de la pauta oficial, el endurecimiento de penas contra “trapitos”, la simplificación de trámites burocráticos y la adhesión a leyes nacionales como la ley antimafia y la reforma migratoria. Ninguno de los proyectos ingresó aún a la Legislatura. Como ocurrió con la ley bases porteña, los libertarios tampoco cuentan por ahora con los votos necesarios para aprobarlos.

Se trata, en varios casos, de iniciativas superpuestas y alineadas con medidas de Pro, en una dinámica que también se replica en el Congreso, donde el macrismo aparece como un aliado casi incondicional de LLA.

En ese marco, Jorge Macri insistió este martes con su enfrentamiento con los “trapitos”, en el contexto de una conferencia de prensa sobre el Mapa del Delito 2025: “Nos plantamos frente a la mafia de los ‘trapitos’: no vamos a tolerar que ninguna familia sea extorsionada o amenazada cuando van a cenar o a disfrutar de un recital en paz. Necesitamos endurecer las penas. Cometer un delito en la Ciudad no es gratis, te vamos a ir a buscar donde sea que te escondas”.

El Ejecutivo envió en marzo del año pasado a la Legislatura un proyecto para modificar el Código Contravencional, con el objetivo de elevar multas y sanciones a “trapitos” y cuidacoches. La iniciativa aún se encuentra a la espera de tratamiento legislativo.

En la apertura de sesiones ordinarias pasada, además, destacó que la Ciudad eliminó o simplificó 157 trámites a través de la Ley de Simplificación Normativa, sancionada a fines de 2024.

El jefe de Gobierno también endureció su discurso en materia migratoria. “Extranjero que delinque en la Ciudad. Extranjero que expulsamos del país”, escribió ayer en X tras la detención de “tres delincuentes chilenos”. “Solicitamos la inmediata expulsión del país. Ley y orden”, agregó, en sintonía con la línea más restrictiva que impulsa el Ministerio de Seguridad liderado por Alejandra Monteoliva.