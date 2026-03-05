Estados Unidos insta a los aliados de la región a actuar contra el narcoterrorismo en la cumbre militar de la que participa la Argentina

WASHINGTON.- En una presentación en la primera “Conferencia de las Américas contra los Carteles” en la sede del Comando Sur de Estados Unidos -de la que participan 15 países latinoamericano aliados, entre ellos la Argentina-, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, los instó a adoptar un enfoque más agresivo contra los el narcoterrorismo y advirtió que la administración de Donald Trump podría actuar por sí sola si los gobiernos no lograran combatir eficazmente a las organizaciones criminales que amenazan la seguridad fronteriza.

“Estados Unidos está preparado para abordar estas amenazas e ir solo a la ofensiva si fuera necesario. Sin embargo, es nuestra preferencia y es la meta de esta conferencia que, en el interés del vecindario, lo hagamos todo junto con ustedes, con nuestros vecinos y aliados“, señaló Hegseth en su discurso inaugural en Doral (Miami), que contó con la presencia del ministro de Defensa argentino, Carlos Presti.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, en la cumbre en Doral, Miami. Joe Raedle - Getty Images North America

El secretario de Guerra lideró la conferencia -empezó el miércoles y termina este jueves- junto al comandante Francis Donovan, jefe del Comando Sur (Southcom) desde el mes pasado. Participan funcionarios de 15 países aliados de la región, entre ellos la Argentina, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Honduras y República Dominicana. Brasil, México y Colombia no estuvieron invitados.

En su discurso, Presti reafirmó el “compromiso de la Argentina con la seguridad y la estabilidad” del hemisferio. “Los Estados del continente enfrentamos amenazas de naturaleza similar, quizá con distinta intensidad, y afectan a nuestros ciudadanos, bienes, recursos estratégicos e infraestructuras críticas”, dijo el ministro.

“La Argentina ocupa un lugar clave en el extremo sur de nuestro continente. Somos un eje natural de proyección hacia el Atlántico Sur y hacia la Antártida, y un actor con incidencia directa en las cadenas de suministro globales a partir de nuestros recursos estratégicos y nuestra capacidad productiva”, añadió.

Al cierre del encuentro se firmó un acuerdo para conformar una coalición orientada a enfrentar amenazas que los países participantes presentan en distinta intensidad, proteger las infraestructuras críticas y reforzar la cooperación contra el terrorismo y la trata de personaso.

.@SECWAR arrived in Doral, Florida to host the Americas Counter Cartel Conference.



Under President Trump’s leadership, the Western Hemisphere is united against narco-terrorism. pic.twitter.com/Gj2UomIbO2 — Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) March 5, 2026

En su discurso, Hegseth reafirmó que la llamada “Doctrina Donroe” de la administración republicana (la enmienda Trump a la Doctrina Monroe de política exterior, de 1823) justifica ataques militares a narcotraficantes en América Latina y urgió a los representantes militares y de seguridad invitados que deben “ir a la ofensiva contra los narcoterroristas”.

“Apenas empezamos a trabajar con ustedes. Ustedes deben hacer más y nosotros debemos hacer más para atacar a los grupos narcoterroristas en todas las áreas. Desmantelaremos las redes de narcoterroristas en este hemisferio y negaremos el acceso a los adversarios estatales que los apoyen", expresó el secretario de Guerra.

“No se puede seguir como hasta ahora”, añadió Hegeth, quien prometió el apoyo de Estados Unidos para combatir los carteles, restablecer la disuasión y “hacer que América vuelva a ser grande”.

Luego, Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca y asesor de seguridad nacional de Trump, remarcó que los carteles que operan en América Latina son “como el Estado Islámico y Al-Qaeda de este hemisferio y deben ser tratados con la misma crueldad”, y añadió que se debe utilizar el “poder duro” para combatirlos.

“Los derechos humanos que vamos a proteger no son los de los salvajes que violan, torturan y asesinan, sino los del ciudadano común”, afirmó.

El discurso de Donovan fue en la misma línea. “Somos su socio principal para trabajar, junto y mediante sus naciones, para alcanzar objetivos compartidos, pero cuando sea necesario, no dudaremos en actuar“, dijo.

La “Conferencia de las Américas contra los Carteles” ocurre tres días después de la primera operación militar conjunta de Estados Unidos y Ecuador contra “organizaciones designadas como terroristas” en el país sudamericano, tras una visita allí de Donovan.

La operación fue vista como una importante ampliación de los ataques del Ejército estadounidense contra embarcaciones en el mar Caribe y el Pacífico acusadas por el gobierno de Trump de transportar drogas.

Algunos de los representantes militares presentes en la conferencia llegaron a Miami acompañados por los mandataros de sus países, que este sábado al mediodía participarán en el Trump National Doral Miami de una cumbre convocada por Trump. Ese encuentro contará con la participación de líderes de 12 países aliados de Estados Unidos en América Latina, entre ellos el presidente Javier Milei.

Donald Trump y Javier Milei, en el Foro de Davos. Markus Schreiber - AP

Según reveló la Casa Blanca, además del líder libertario estarán los presidentes paraguayo, Santiago Peña; boliviano, Rodrigo Paz; salvadoreño, Nayib Bukele; ecuatoriano, Daniel Noboa; hondureño, Nasry Asfura; costarricense, Rodrigo Chaves; dominicano, Luis Abinader; guyanés, Irfaan Ali; panameño, José Raúl Mulino, y Kamla Persad-Bissessar, primera ministra de Trinidad y Tobago. También estará José Antonio Kast como presidente electo de Chile, quien asumirá el cargo el próximo miércoles.