En el primer bimestre del año, el Gobierno volvió a recortar las transferencias a las provincias

CÓRDOBA.- Febrero, en materia de transferencias de la Nación a las provincias fue malo. Pese a la buena sintonía política entre la mayoría de los gobernadores con la Casa Rosada que permitió la sanción de las leyes impulsadas por el oficialismo en las sesiones extraordinarias, los recursos cayeron. La coparticipación fue 7,5% más baja en comparación con el mismo mes de 2025 y los giros no automáticos registraron una contracción de 35,7% interanual en términos reales.

En materia de transferencias automáticas (coparticipación y leyes especiales), el primer bimestre cerró con una baja de 7,3% respecto a igual período del 2025, convirtiéndose en el segundo peor primer bimestre desde el 2018, quedando solo por encima del 2024, según el análisis de la consultora Politikon Chaco.

A nivel acumulado, las transferencias no automáticas en la suma de enero y febrero exhiben una retracción real interanual del 47,2%, el peor primer bimestre de año desde 2005, solo por encima del registro de 2024.

Ayer, la mayoría de la decena de gobernadores que abrió el año legislativo provincial planteó la pérdida de recursos que vienen registrando y, en ese contexto, destacaron el esfuerzo que deben hacer para sostener los números fiscales ordenados.

Con todo, el aporte de votos de legisladores ligados a los gobernadores dialoguistas, con los que Diego Santilli mantuvo varias reuniones, fue clave para que el Presidente tuviera la reforma laboral que buscaba.

Recepción ATN por provincia. Politikon Chaco

En el caso de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), siempre en el centro de las negociaciones entre la Rosada y los gobernadores, en febrero se distribuyeron $ 20.000 millones a seis provincias: Corrientes y Jujuy, $ 3.000 millones cada una; Misiones, Salta y Santa Cruz recibieron $ 4.000 millones cada una y Neuquén, $ 2.000 millones.

El mes pasado el fondo ATN totalizó $ 85.047 millones según datos oficiales, por lo que su ejecución alcanzó 23,5%, levemente inferior al 25,7% de un año antes.

En los dos primeros meses del año, se distribuyeron un total de $ 27.000 millones de ATN, cifra que equivale al 15,2% del fondo, dos puntos porcentuales menos en la comparación interanual.

Corrientes es, hasta el momento las más beneficiada por este reparto, con $ 6.000 millones captados ($ 3.000 millones en enero y un monto igual en febrero), seguida por Misiones, Salta, Santa Cruz y Chubut con $ 4.000 millones en cada caso; Jujuy recibió $ 3.000 millones y cierra Neuquén con $ 2.000 millones del mes pasado.

En diciembre pasado, seis provincias aliadas al Gobierno nacional fueron beneficiadas con $66.500 millones de ATN: Tucumán ($20.000 millones); Misiones ($ 12.000 millones); Chaco ($ 11.000 millones); Catamarca ($ 10.500 millones); Entre Ríos ($ 7.000 millones); y Salta ($ 6.000 millones). Los legisladores que responden a esos gobernadores acompañaron la sanción del presupuesto.

El año pasado quedaron sin distribuir $ 740.536 millones de ATN, una cifra que es computada en los cálculos del Ministerio de Economía sobre el superávit fiscal. Quince provincias recibieron estos aportes en el 2025. De hecho, en los dos años de la gestión de Javier Milei quedaron en manos de Nación ATN por el equivalente, en pesos constantes a diciembre,al 5,2% del superávit primario acumulado por sector público no financiero nacional (SPNF).