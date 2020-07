La propiedad comenzó a ser acondicionada previo a la pandemia del coronavirus 01:06

9 de julio de 2020

Mientras la defensa del empresario Lázaro Báez trabaja para tratar de bajar el monto pedido para la fianza que le permita salir del penal de Ezeiza , comenzaron a circular imágenes de la casa en la zona norte bonaerense que podría ser su destino.

Más allá de la protesta de vecinos del country Ayres de Pilar, que anoche se manifestaron en contra de la posible llegada del empresario patagónico al complejo, el inmueble que tiene a nombre de una de sus empresas ya fue acondicionado.

Según unas imágenes aéreas, a las que accedió este medio, la imponente casa está en un "cul de sac" lo que le asegura una menor circulación de personas. La propiedad es de dos plantas y tiene una cúpula de cristal en el medio del techo de tejas color ladrillo.

Además, cuenta con una pileta, espacio para estacionar dos vehículos, un quincho en la parte posterior y parrilla.

Por la mañana Elizabeth Gasaro, la abogada de Báez, manifestó que están estudiando "un plan B" a su casa del country de Pilar, tras la protesta de vecinos.

Luego de que el Tribunal Oral Federal (TOF) 4 dispuso ayer la excarcelación bajo fianza del empresario en la causa que investiga supuesto lavado de dinero, los letrados Juan Martín Villanueva y Gasaro presentaron un escrito en el que recordaron al tribunal que Báez se encuentra detenido hace ya más de 4 años y que "todas sus empresas y cuentas se encuentran inhibidas y/o embargadas".

En declaraciones a radio Continental, Gasaro dijo hoy que la "fianza es enorme, por lo cual estamos pidiendo la sustitución por un seguro", y consideró que "es imposible de pagar", en un contexto donde su defendido lleva "cuatro años preso en el marco de una detención ilegal donde fue torturado psicológicamente".

"Ahora presentamos un escrito pidiendo la reducción de la fianza y hay que recordar que, desde el día uno de la detención de Lázaro, se apropiaron de todas sus empresas", señaló la letrada.

Sobre el lugar de detención, y en particular, la vivienda del country, la letrada explicó que "esa es su propiedad" y que "Lázaro no tiene otro domicilio adonde ir".

Asombro por el cacerolazo

"Me asombró la manifestación de ayer. Está bien porque estamos en democracia y la gente se puede expresar como quiere. Si vi que violaron la cuarentena porque se supone que esas reuniones están prohibidas hacer, pero más allá de eso pueden manifestarse", dijo sobre el cacerolazo de anoche.

Gasaro explicó que "él no tiene otro domicilio, esa es su propiedad y no es que él está pidiendo asilo en el country, les puede gustar o no pero lamentablemente es su domicilio".

Sin embargo, analizó que también "se filtró la información de un plan B, que tendría que haber sido reservada" y dijo que tras las protestas de ayer "estamos viendo alternativas".

Con información de la agencia Télam