Desde Pro, la CC-ARI, la UCR y partidos aliados cuestionaron los "ataques permanentes a la Corte Suprema" por parte del Gobierno y pidieron sostener "la independencia de la Justicia" de aquellos que persiguen la "impunidad" Cristina Kirchner

Referentes y legisladores de Juntos por el Cambio salieron hoy a criticar al presidente Alberto Fernández, quien ayer afirmó que era necesario "meter mano en la Justicia" para reformar su funcionamiento y criticó a la Corte Suprema por no intervenir en los recursos presentados por la vicepresidenta Cristina Kirchner y no analizar el planteo para evitar la prisión del exvicepresidente Amado Boudou, condenado por la compra de la empresa Ciccone.

Titulares partidarios y diputados de Pro, la CC-ARI, la UCR y partidos aliados cuestionaron los "ataques permanentes a la Corte Suprema" por parte del Gobierno, y pidieron sostener "la independencia de la Justicia" de aquellos que persiguen la "impunidad" Cristina Kirchner.

Ayer, y en línea con la embestida de la expresidenta contra la Corte, Fernández se preguntó: "¿Cómo puede ser que el traslado de esos dos jueces [por Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi] tenga gravedad y urgencia institucional, pero no tenga ninguna urgencia ni gravedad la revisión de la condena a un vicepresidente [Boudou] a más de 5 años de prisión. ¿Con qué criterio actúa la Corte? Cristina Kirchner tiene once recursos ante la Corte que nunca recibieron ninguna respuesta. ¿Eso no tiene urgencia ni gravedad institucional?", se preguntó el Presidente en una entrevista radial. Agregó, además, que el Poder Judicial "es el único de los poderes que en 30 años de democracia no fue revisado en detalle. Ha llegado la hora de que lo hagamos", advirtió.

Un día después llegaron las respuestas. "El Presidente habla de meter mano en la Justicia para poder cumplir con el objetivo de impunidad que pretende la vicepresidenta de la Nación", afirmó el presidente de la CC-ARI, Maximiliano Ferraro. "El ataque permanente a la Corte Suprema en su conjunto es de alta gravedad institucional. Por eso la CC decidió el pedido de juicio político a la vicepresidenta. Desde el inicio del gobierno se vienen dando diferentes hechos que buscan ese objetivo", agregó el dirigente y diputado nacional.

Para la oposición, las crecientes críticas de Alberto Fernández y el oficialismo a la Justicia solo buscan la "impunidad" de Cristina Kirchner

"Fue una frase muy desafortunada, que muestra el objetivo de la injerencia para cambiar el curso de las causas. Lo dice después de la crítica de Boudou", dijo a LA NACION la titular de Pro, Patricia Bullrich, en relación a las críticas que el exvicepresidente dirigió a la Corte luego de que esta confirmara su condena.

"Ya el Presidente muestra sin tapujos el interés de manipular la Justicia", afirmó el titular del Comité Nacional de la UCR, Alfredo Cornejo. "El Presidente plantea la creación de un tribunal que esté a la altura de la Corte, algo que impide la Constitución en su artículo 108, que habla de la Corte y tribunales inferiores", aseveró el diputado y exgobernador mendocino.

En el mismo sentido, para la diputada Graciela Ocaña (Confianza Pública) "no hay que meter mano, solo cumplir con la ley", y agregó que "el condenado (Amado) Boudou debe ir preso, solo hay que garantizar la independencia de la Justicia, no la impunidad de la vicepresidenta y su banda".

Ocaña sostuvo poco más tarde un debate vía Twitter con el exjefe de gabinete Aníbal Fernández, quien la cuestionó por sus críticas y dijo que la diputada "a duras penas lee de corrido". Ocaña lo acusó de "machirulo" y le pidió "responder ante la Justicia" en las causas judiciales relacionadas con el plan Qunitas y Fútbol para Todos.

"Cumplir órdenes"

"Ni indultos, ni tribunales paralelos a la Corte, el país necesita Justicia y cualquier otra respuesta es invariablemente impunidad", agregó el diputado radical Luis Petri, en referencia a la "idea" de crear un "tribunal que esté a la par de la Corte", esbozada por el Presidente en el mismo reportaje con AM750.

"El Presidente ha dicho que hay que meter mano en la Justicia, no ha dicho que haya que hacer reformas o que haya que modernizar el funcionamiento de ese poder del Estado. Muy por el contrario, ha utilizado una expresión autoritaria que suele aplicarse a quienes se portan mal, a quienes no acatan las órdenes", sostuvo a LA NACION el diputado Pablo Tonelli (Pro). "Porque ese es el rol que el Presidente le asigna a la Justicia: cumplir órdenes. Por suerte, la mayor parte de nuestros jueces y especialmente la Corte Suprema, no dejarán que les 'metan mano' y defenderán su independencia. Y los republicanos los ayudaremos y apoyaremos, en defensa de la Constitución", concluyó Tonelli, representante opositor en el Consejo de la Magistratura.

La cúpula de Juntos por el Cambio planea reunirse el lunes próximo, y según fuentes opositoras, el nuevo "ataque" presidencial a la Justicia será tema de debate.

