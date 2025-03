Desplazan de una jefatura de ARCA a un abogado defensor de mapuches que publicó una columna de opinión contra Milei

SAN CARLOS DE BARILOCHE.– Luis Virgilio Sánchez, un abogado que defiende a comunidades mapuches y que recientemente publicó una columna de opinión muy crítica sobre el paso del presidente Javier Milei por la asunción de Donald Trump, fue desplazado por ARCA del cargo de jefe interino del distrito Esquel, al que había accedido en 2020. Diversas organizaciones salieron a criticar la decisión y sostuvieron que se trató de una represalia por la tarea ad honórem que Sánchez realiza como abogado en la defensa de la comunidad Paicil Antriao de Villa La Angostura (denunciada por Emanuel Ginóbili a raíz de la toma de un terreno y sobreseída por la Justicia). En tanto, Sánchez interpuso este miércoles un recurso contra la resolución.

A partir de la disposición 78/2025 de la Dirección de Recursos Humanos de ARCA (publicada el 26 de febrero en el Boletín Oficial), la Dirección Regional Comodoro Rivadavia propuso “dar por finalizadas las funciones que le fueran asignadas oportunamente al abogado Luis Virgilio Sánchez en el cargo de Jefatura Interina del Distrito Esquel”. En la resolución se hace referencia a la competencia de la Agencia para “la evaluación de la oportunidad, mérito o conveniencia del ejercicio de atribuciones y/o facultades discrecionales”.

En ese sentido, en el recurso presentado este miércoles, Sánchez aclara: “Bajo ningún aspecto estoy cuestionando las facultades discrecionales de esa Subdirección para promover y/o remover a los agentes de su cargo, pero las circunstancias particulares que vengo describiendo ameritan per se que una medida tan gravosa se encuentre debida y expresamente motivada, explicitando claramente las razones objetivas de servicio que llevan a tomarla, ello por cuanto no debe confundirse ‘discrecionalidad’ con ‘arbitrariedad’”.

Además de considerar que “resulta totalmente ilegítima y lesiva la disposición del cese de mis funciones de manera intempestiva”, el abogado consideró que el acto necesariamente requiere estar fundamentado, explicitando cuáles son las razones de oportunidad, mérito y conveniencia que lo motivan.

Oriundo de Centenario (Neuquén), Sánchez estudió Derecho en la Universidad de Buenos Aires e ingresó a ARCA (la ex-Afip) por concurso hace 10 años. Desde hace cuatro años era director de la Seccional Esquel. A esa localidad chubutense se mudó con su esposa y sus hijas para ejercer las funciones del cargo de jefatura que se le asignó en septiembre de 2020. “Gracias por tantas muestras de solidaridad. Me sé defender pero en el actual contexto de presiones ese apoyo es lo más preciado”, indicó el abogado, ayer, en sus redes sociales.

A principios de febrero, Sánchez firmó una columna de opinión en el Diario Río Negro en la que criticó al presidente Javier Milei y su “babosa presencia” en la asunción de Donald Trump: “Mientras los argentinos contemplan impávidos los espectáculos discursivos que monta el Presidente con más de lo mismo desde que inició su meteórica carrera política en los sets televisivos y redes sociales, muchos nos preguntamos a qué se debe tanta tolerancia a un intolerante compulsivo”.

Desde la Gremial de Abogados repudiaron la decisión que afecta al vicepresidente de esa asociación. “La Gremial nunca se la lleva de arriba. No es solo a quiénes defendemos. Es por la forma en que defendemos. Nos la están cobrando muy cara ”, indicaron en un comunicado. Además de definir a Sánchez como un “gran jurista” y un “hombre solidario”, desde la Gremial de Abogados afirmaron: “Se enfrentó y les dio una tremenda paliza al Clan Ginóbili en Villa La Angostura. En ese mismo lugar tiene contra las cuerdas a los policías que asesinaron alevosamente a Robinson Gatica. Sin Luis, la causa por la desaparición del estudiante Sergio Ávalos en Neuquén hoy estaría prescripta. Llegó hasta la Corte Nacional invocando delito de Lesa Humanidad y así evitó lo que parecía inevitable. En esa causa, el Juez Federal dictó una resolución en el expediente, a pedido del Fiscal, prohibiendo expresamente a Luis hablar con la prensa. Obviamente, jueces y fiscales debieron meterse sus resoluciones bien al fondo de los expedientes ya que el apoyo y movilización a favor de nuestro compañero fue masivo”.

También desde la Confederación Mapuche de Neuquén se solidarizaron con Sánchez y calificaron de “agravio” su desvinculación como jefe del Distrito Esquel de ARCA: “Un abogado que sirve a la noble causa mapuche y lleva adelante la defensa en casos trascendentes, afectando enormes intereses de poderosos, estaba desde hace meses en la mira de los impunes del poder. Décadas a nuestro servicio y sin cobrar jamás un solo peso, ni siquiera para el combustible de miles de kilómetros recorridos detrás de cada abuso de poder. Causas que no abandonará y allí está el enorme error de este gobierno miserable, que cree que todo funciona desde la lógica de la coima o la compra de voluntades”.

Desde la Gremial de Abogados agregaron que Sánchez ha estado desde el principio en las causas contra la comunidad Lafken Winkul Mapu de Villa Mascardi. Y advirtieron: “Estas cosas se pagan. No son gratis. Gratis en todo caso ha sido muchas veces su/nuestro trabajo. Pero ellos, nuestros enemigos, no la perdonan. Ellos hacen lo que tienen que hacer. Ellos no titubean y ejercen el Poder sin dobleces. De manera que golpean a Luis donde le duele mucho: su trabajo en ARCA, parte determinante del sostén de su familia. A Luis, nuestro vicepresidente, no lo callaron antes, ni lo callarán ahora”.

Paz García Pastormerlo Por