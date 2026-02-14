Detuvieron a dos acusados por los incidentes fuera del Congreso

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvo este viernes a dos acusados por los incidentes que tuvieron lugar el miércoles cuando se trató la reforma laboral en el Senado. El anuncio llegó después que el Ministerio de Seguridad informara que había identificado a 17 personas como responsables de haber perpetrados desmanes dos días atrás.

Según precisaron fuentes del gobierno porteño, uno de los acusados fue visto durmiendo en un cajero automático y cuando fue abordado por la Policía, “se tornó agresivo”, lo que derivó en su detención.

De acuerdo a lo informado, el hombre no contaba con una identificación y entonces se solicitó al Departamento de Reconocimiento Antroposcométrico de la Superintendencia de Policía Científica la identificación del mismo mediante fotos.

Hay un nuevo detenido por los destrozos frente al Congreso

Acto seguido, el sistema biométrico arrojó un resultado positivo, compatible “antropológica y antropométricamente” con un ciudadano argentino de 31 años, que registraba antecedentes por robo.

En paralelo, la Policía Científica advirtió una “cierta similitud” entre el detenido y uno de los “sujetos individualizados en las imágenes. A partir de ello, se efectuó una rastreo con capturas televisivas, que también dio resultado positivo.

Con esos elementos, los peritos concluyeron que, por la vestimenta y las características fisonómicas, el hombre aprehendido este viernes estaría involucrado en los desmanes en el Congreso, por lo que el juzgado de turno dispuso su detención.

En la comparativa de imágenes que difundió el gobierno porteño se puede ver un hombre de característimas similares y misma vestimenta que el detenido detrás de una de las barricadas que algunos manifestantes levantaron en medio de los enfrentamiento con la policía, y donde se habría avanzado con el armado de unas bombas molotov.

Más tarde, el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, anunció la detención de un segundo sujeto. “Tirar una bomba molotov no es ‘manifestarse’. Es usar un arma capaz de matar. Ahora que se queden adentro y no salgan. Ley y orden”, escribió.

Detuvimos a dos de los terroristas que atacaron a las fuerzas de seguridad.



Tirar una bomba molotov no es “manifestarse”. Es usar un arma capaz de matar.



Ahora que se queden adentro y no salgan.

Ley y orden. pic.twitter.com/zO2MCngOTM — Jorge Macri (@jorgemacri) February 14, 2026

Según difundió la Policía de la Ciudad, al segundo sujeto, identificado como Adrián Jorge Montiel, lo reconocieron a partir de un tatuaje en el brazo. Tiene allí el rostro de una persona.

17 identificados

El Gobierno denunció este viernes por hechos de terrorismo a 17 manifestantes que provocaron destrozos en las calles alrededor del Congreso el miércoles, cuando se trataba en el Senado el proyecto de reforma laboral. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, fue quien hizo primero el anuncio en horas de la mañana y cerca del mediodía la oficialización llegó por parte del jefe de Gabinete,Manuel Adorni. Estas personas fueron identificadas como: Matías Enzo Roldán, Federico Alberto Mazzagalli,Patricio Hernán Castellán, Denis Alejandro Figueredo,Nataniel Benjamín Aguirre, Nahuel Ezequiel Britos, Néstor Alejandro Flores, Manuel Edgardo Barrios, Claudio Marcelo Figueroa, Héctor Rodolfo Cabrera, Lucas Horacio Cabrera, Martín Castiñeiras, Jorge Ismael González, Pedro Antonio Juárez, Roberto Daniel Tassano, Carlos Nicolás Kipper Amalfi y Lucas Ezequiel Lobato.

“Vamos a denunciar porque esto fue mucho más que una contravención. Estamos consolidando la información y vamos a denunciar por terrorismo, porque una bomba molotov es una bomba, es un arma con toda la intención de generar no solo muerte, sino caos”, había indicado la funcionaria.

Luego agregó, en diálogo con radio Mitre: “Acá hay autores intelectuales y económicos. Lo que nos interesa es ligar a estas personas con organizaciones y con financiamiento, desde el que fue a la ferretería a comprar bulones y tuercas hasta los que efectivamente realizaron estos actos vandálicos y de terrorismo”.

Se registraron serios incidentes en la protesta por la reforma laboral. [e]MARTIN ZABALA - XinHua

Mientras el Senado debatía la reforma, se registraron fuertes incidentes en las inmediaciones del Congreso durante la movilización convocada por gremios y distintos sectores sociales. Imágenes captadas por canales de televisión mostraron uno de los episodios más graves de la jornada: la preparación y el lanzamiento de bombas molotov por parte de un grupo reducido de manifestantes. En tanto también hubo gente que arrojó palos, piedras y otros objetos contra el cordón de seguridad dispuesto en la zona.

Distintas imágenes mostraron el miércoles cómo manifestantes manipularon botellas y líquidos inflamables antes de arrojarlos en dirección a las fuerzas de seguridad, en momentos en que los senadores debatían la propuesta oficialista. Tras el lanzamiento de los artefactos incendiarios, los uniformados intensificaron el uso de hidrantes y gases para intentar frenar la escalada.