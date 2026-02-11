La CGT marcha al Congreso contra la reforma laboral mientras el Senado debate el proyecto

Desde el mediodía, organizaciones sociales, agrupaciones de izquierda y distintos sindicatos confluyen frente al Congreso para darle forma a la movilización que encabezará la Confederación General del Trabajo (CGT) en rechazo a la reforma laboral que promueve el Gobierno y que tiene hoy su primera parada en el Senado.

Con el sol en lo más alto, en el frente de la plaza -donde se plantará la CGT- por ahora hay solo banderas y las primeras camadas de manifestantes se resguardan donde hay sombra, bajo los árboles que dividen la Plaza de los Dos Congresos.

Se espera para las 15 horas la presencia de la cúpula de la CGT, impulsora del reclamo. A esa hora la sesión en el recinto continuará, ya que se espera la votación para la noche.

El Congreso está vallado y rodeado de un operativo especial de las fuerzas de Seguridad, que incluye a la Policía Federal, la Gendarmería Nacional y a la Prefectura, además del aporte que hace en la periferia la Policía de la Ciudad.

Con Patricia Bullrich en la Cámara alta, la convocatoria de la CGT es el segundo gran desafío para la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. Ya enfrentó una marcha similar en diciembre, aunque el epicentro había sido la Plaza de Mayo. También la marcha había sido en rechazo a la iniciativa laboral.

Un manifestante que le pone presión a la CGT con el pedido de convocar a un paro general Ricardo Pristupluk

Pese al revés que sufrió en la Justicia a fines del año pasado, el Gobierno desplegará hoy el llamado “protocolo antipiquetes”, el mecanismo con el que durante estos dos años consiguió sofocar las protestas no masivas, muchas de ellas frente al Congreso, con saldo dispar.

La avenida Callao, frente al edificio parlamentario, y muchas de las calles aledañas permanecen cortadas al tránsito.

Además de los gremios de la CGT, en las calles estarán hoy las dos vertientes de la CTA, entre otras expresiones sindicales. Ya hay presencia de municipales bonaerenses, trabajadores bancarios y empleados estatales, entre otros, y los improvisados puestos de comida se despliegan a lo largo de toda la plaza.

Los manifestantes se resguardan del sol bajo la sombra de los árboles Ricardo Pristupluk

Al malestar de los sindicatos se sumará también la corriente del peronismo que lidera el hoy fortalecido Axel Kicillof, Movimiento Derecho al Futuro (MDF), la agrupación kirchnerista, La Cámpora, cada una de ellas con columna propia, y otras agrupaciones periféricas del PJ.

La movilización de la CGT también le dará cobijo a la protesta semanal que llevan adelante distintos grupos de jubilados los días miércoles, en las que ya se registraron numerosos incidentes pese a ser convocatorias más modestas.

Descontento

Entre las modificaciones que el Gobierno introdujo en el texto original en busca de su aprobación, hay varias concesiones para los gremios. Se borró, por caso, la reducción del aporte que hacen los empleadores a las obras sociales y se ratificó la permanencia de la llamada “cuota solidaria”, que es la contribución que hace el empleado que no está afiliado al sindicato y que el Gobierno quería eliminar.

Sin embargo, hay malestar con muchos otros aspectos de la reforma laboral, un tema de alta sensibilidad para las CGT, que en el recinto se trata por grupos de artículos.

La ultractividad de los convenios colectivos colectivos o modificaciones en el cálculo indemnizatorio.

“Quitaron los artículos que perjudicaban a los sindicatos pero quedaron todos los que perjudican a los trabajadores”, traducía Rodolfo Aguiar, líder de Asociación Trabajadores Estado (ATE), uno de los gremios más combativos, que anunció más de un 90% de adhesión al paro. “El financiamiento de los sindicatos y de sus actividades es importante, pero no puede estar por encima de los derechos de los afiliados”, dijo antes de la movilización.

Noticia en desarrollo