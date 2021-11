Detuvieron a un hombre por el asesinato en Cuesta del Ternero

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Un hombre fue detenido esta mañana en Esquel acusado del homicidio de Elías Garay y las lesiones graves que sufrió Gonzalo Cabrera el domingo pasado en Cuesta del Ternero. La Policía busca por estas horas a otro acusado en la localidad chubutense.

Desde el Ministerio Público Fiscal rionegrino, a cargo de la investigación, no quisieron revelar la identidad de los acusados para no entorpecer la investigación, pero confirmaron que no son policías.

El primer detenido estaba en la casa de su madre: la vivienda fue allanada y también se secuestró el auto Fiat Tipo perteneciente a la mujer, que será sometido a pericias. A partir del relato de Cabrera, los investigadores pudieron saber que los dos acusados ingresaron en ese vehículo a la zona de Cuesta del Ternero el día de los hechos.

Cuesta del Ternero, Río Negro. Operativo policial a tres kilómetros de donde mataron al joven de la comunidad mapuche. Marcelo Martínez - LA NACION

“La orden de detención tiene que ver con una conjunción de datos, algunos que había en primera instancia sobre las hipótesis en que se estaba trabajando, pero luego también corroborado con el testimonio de la persona que actualmente se encuentra internada. Cuando la fiscalía tuvo los elementos suficientes para pedir la orden de detención, se solicitó y fue obtenida en las últimas horas de ayer”, indicó Betiana Minor, secretaria de Seguridad y Justicia de Río Negro.

“En la noche del domingo se tomaron declaraciones que continuaron recepcionándose durante el lunes pasado. Con los datos recabados se dispusieron diversos allanamientos, dos de ellos se realizaron en sendos campos lindantes con la zona que se encuentra en litigio. Otros dos en viviendas particulares de Esquel de donde ambos hombres serían oriundos”, informaron desde el Ministerio Público Fiscal de la Tercera circunscripción, que tiene sedes en San Carlos de Bariloche y en El Bolsón.

Elías Garay, el joven de la comunidad mapuche asesinado en Cuesta del Ternero

La detención de esta mañana en Esquel fue llevada adelante por la Policía de Río Negro y en la investigación colabora también el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Chubut.

La autopsia al cuerpo de Garay reveló que falleció producto de un shock hipovolémico tras recibir un disparo de arma de fuego en la zona del tórax. El cuerpo no presentaba ni signos o lesiones defensivas ni golpes en ninguna parte.