Detuvieron a una mujer con un cuchillo que intentó atacar a un fotógrafo durante el acto de Milei

Javier Milei protagonizó este viernes un acto en Tres de Febrero. Al contrario de como sucedió en varios de los últimos eventos que organizó el oficialismo, no hubo grandes incidentes entre los manifestantes libertarios y opositores. Sin embargo, una mujer protagonizó una situación de tensión en las inmediaciones de la caravana que encabezó el Presidente y, finalmente, fue detenida tras perseguir con un cuchillo a un fotógrafo que había ido a cubrir la movilización.

La mujer detenida fue identificada como Annabel Ilarraz, de 50 años. En imágenes difundidas en redes sociales se la pudo ver alterada y a los gritos contra los presentes.

Una mujer se peleó con manifestantes y fotógrafos en la caravana de Milei en Tres de Febrero

A lo largo de la recorrida de Milei, que estuvo acompañado por el intendente, Diego Valenzuela, y los candidatos bonaerense Diego Santilli y Karen Reichardt, la Gendarmería mantuvo un cordón entre los militantes que se acercaron para apoyar al Presidente y quienes fueron a repudiarlo. De esa manera, durante la caravana no se registraron incidentes. Pero Ilarraz desentonó del clima general.

Annabel Ilarraz persiguió a Antonio Becerra hasta adentro de un supermercado

Antonio Becerra, fotógrafo profesional, estaba sacando fotos para el medio en el que trabaja y vio a una persona tirando gas pimienta a los presentes y se acercó para registrar la situación. Se trataba de Ilarraz. En un video que muestra ese momento se la puede ver forcejeando con varios manifestantes. “Andate de mi casa pedazo de mierda, es mi Ciudad Jardín, kukardo de mierda”, fue una de las frases que le gritó a uno de los presentes.

En los videos trascendidos en redes sociales se ve que varios oficiales de gendarmería rodearon a la mujer e intervinieron en el momento de tensión con los manifestantes. Sin embargo, no fue detenida y escapó corriendo entre la multitud.

Luego de eso, según indica el informe policial que surge tras la detención de Ilarraz en la comisaría séptima de Ciudad Jardín, la tensión siguió hasta el interior de un supermercado, donde volvió a encontrarse con Becerra e intentó atacarlo con un cuchillo.

En el marco de la detención se incautó un cuchillo de supervivencia de color verde con una hoja de 20 centímetros

Registros fílmicos del momento muestran que apareció una persona vestida de civil identificándose como efectivo de seguridad y detuvo a la mujer.