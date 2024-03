Día de la Memoria: el obispo castrense advirtió sobre “miradas parciales e ideologizadas” y pidió por los militares detenidos

Escuchar

Dos días después de la polémica por las visiones encontradas entre el Gobierno y las organizaciones de derechos humanos, a 48 años del golpe de 1976, el obispo castrense, monseñor Santiago Olivera, pidió por los militares “enfermos y con años de prisiones preventivas”, que “siguen sufriendo la cárcel y, lo que es peor, siguen sufriendo por causa de miradas parciales e ideologizadas”. Y advirtió que muchos años después se sigue “silenciando o etiquetando” a muchas familias.

En una misa oficiada en la iglesia catedral Stella Maris, de Retiro, como parte de la Semana Santa, el obispo se refirió a los militares que permanecen detenidos sin sentencia en causas por delitos de lesa humanidad y señaló que se constatan “muchas injusticias, y sin duda, lo más parecido a la venganza”.

Se trata de la primera reacción de la Iglesia frente al impacto que produjo el spot oficial del Gobierno presentado para recordar el Día de la Memoria, en la que reclamó una “mirada completa” sobre la violencia de los años 70. Varias organizaciones políticas y de derechos humanos acusaron, a su vez, al Gobierno de ofrecer una visión parcial”.

Monseñor Olivera recordó que el papa Francisco enseña a “a no dejarnos ganar por la ideología de un lado y de otro” y que “estar privado de libertad no es estar privado de dignidad”, en referencia a las condiciones de detención.

La misa encabezada por el obispo castrense, monseñor Santiago Olivera Obispado Castrense

“No podemos dejar de pensar en tantas familias que sufren estas dolorosas situaciones. No podemos dejar de pensar en tantas familias que, sufriendo en tiempos de democracia, violencias y atentados, hoy se los sigue silenciando o etiquetando, sin recibir ningún reconocimiento”, advirtió el obispo castrense.

Y pidió “renovar con esperanza la certeza de que otro modo de vivir es posible en nuestra patria”. En ese sentido, consideró “providencial” las palabras de Francisco en la encíclica Fratelli tutti, acerca de la violencia de grupos particulares y el poder del Estado.

“Cuando hubo injusticias mutuas, cabe reconocer con claridad que pueden no haber tenido la misma gravedad o que no son comparables. La violencia ejercida desde las estructuras y el poder del Estado no está en el mismo nivel de la violencia de grupos particulares. De todos modos, no se puede pretender que solo se recuerden los sufrimientos injustos de una sola de las partes”.

Como informó LA NACION, según datos de la Unión de Promociones, aún permanecen encarcelados en unidades penales 115 militares y efectivos de fuerzas de seguridad y policiales, y otros 739 que cumplen prisiones domiciliarias. El total asciende a 854 presos, incluidos civiles. Los procesados en los juicios son 812 y hay 1038 condenados.

Monseñor Santiago Olivera Obispado Castrense

La memoria y la historia

El obispo Olivera transmitió la necesidad de que “el Evangelio que sana y libera se encarne más en nuestra nación”. Y agregó: “Una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad. ¡Qué bien nos hará la verdad!”.

Finalmente, expresó su confianza en que “en estos nuevos tiempos, todos los poderes del Estado busquen con sincero esfuerzo los caminos de la verdad, en la justicia y en el amor. Que sean tiempos de verdadero encuentro para que busquemos caminos a transitar que no nos avergüencen en el hoy y en el futuro”.

“Que la memoria no opaque la verdadera historia, ni aún desde aquellos que han tenido en nuestra patria mayores responsabilidades, pues nunca se deben silenciar o negar situaciones violentas y dramáticas que hemos vivido de uno u otro lado, insisto, aunque haya mayor responsabilidad por parte de quienes nos gobiernan”, prosiguió.

Y, al concluir su mensaje, recordó que “la impunidad de donde venga, siempre prepara nuevos delitos”.