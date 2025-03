Día de vértigo en Casa Rosada: seguidilla de anuncios económicos y un operativo distracción a la espera de los candidatos porteños

Tres mensajes potentes, uno detrás de otro, incluso solapados en el tiempo. Primero, el ministro de Economía, Luis Caputo. Después, el vocero presidencial, Manuel Adorni. Finalmente, el propio Javier Milei. El Gobierno decidió hoy hacer una jugada arriesgada y -previa autorización de la directora gerenta del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva- revelar el monto del acuerdo con el Fondo para intentar tranquilizar a los mercados. Se verá si la batería de voces oficiales logra el efecto deseado o si la incertidumbre por eventuales modificaciones cambiarias (que el Gobierno optó por mantener bajo reserva por cuestiones de confidencialidad) sostiene el clima de volatilidad.

La jornada arrancó con Caputo confirmando hoy en la Bolsa de Comercio que la Argentina solicitó al FMI desembolsos por US$20.000 millones, un dato que ya se manejaba porque la agencia Bloomberg lo había publicado la semana pasada y porque el banco suizo UBS lo había sugerido en un informe también días atrás. El ministro de Economía persuadió a Georgieva que era necesario comunicar la cifra para revertir versiones que indicaban que el monto sería sensiblemente menor. Caputo aseguró que hubo voces que, con malas intenciones, hablaron de un acuerdo por solo “US$3000 millones”. En la Casa Rosada no precisaron a quién se refirió. Según contó LA NACION, en el Ministerio de Economía había bronca con algunos exfuncionarios del Fondo que dieron notas en los últimos días anticipando escenarios.

Luego de hablar en la Bolsa de Comercio, Caputo se trasladó a la Casa Rosada y se incorporó a una reunión de gabinete que ya había comenzado. Los ministros tienen prohibido contar qué se discute en esos cónclaves de equipo con el Presidente, pero, según trascendió, buena parte del encuentro versó sobre las explicaciones que el ministro de Economía y el jefe de Estado dieron sobre la implementación del acuerdo con el FMI. Una bajada hacia adentro del staff oficial de lo que se espera de acá en más.

Luis Caputo en la XXIII Conferencia Anual sobre Regulación y Supervisión de Seguros en América Latina ASSAL IAIS 2025 Captura

A las 12.30 Adorni inició su conferencia de prensa, que originalmente estaba anunciada a las 11 pero que se fue postergando por el vértigo de los anuncios. En el interín, Milei grabó un video con Patricia Bullrich por un anuncio vinculado al Plan Bandera (la diputada Lilia Lemoine tuvo un paso por la sede de gobierno, como cada vez que el Presidente se muestra frente a cámara), y recibió a ejecutivos de Coca-Cola company.

En la conferencia de prensa, Adorni dijo que “un sector opositor y tirapiedras buscó desgastar al Gobierno porque se aprovechó de la confidencialidad del acuerdo con el FMI para decir información falsa” y negó una devaluación. Consultado sobre eventuales modificaciones en el esquema cambiario, no obstante, Adorni no confirmó ni negó. “Forma parte de lo que es confidencial”, dijo.

El portavoz aprovechó para desmentir cualquier ruido al interior del gabinete respecto a las medidas económicas. Dijo que, a diferencia de otras reuniones de equipo, en la que se celebró hoy no hubo discusiones internas. “Nadie discutió en la reunion de gabinete la política cambiaria. Hoy fue una reunión sin temas que hayan derivado en opiniones diferentes. Todos estamos de acuerdo en la política cambiaria”, señaló.

En primera fila asentía la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que participó sorpresivamente y por primera vez de la conferencia de Adorni. Ella no hizo ningún anuncio, ni mantuvo intercambios con la prensa, pero Adorni se encargó de destacar que estaba en el lugar y le agradeció su compañía. Fue cuando sonó el celular de la ministra. “Usted, ministra, puede hacer todo el ruido que quiera”, dijo Adorni a modo de broma. Ella también apareció en la foto oficial de la conferencia que el Gobierno difundió al final del intercambio con la prensa.

En momentos álgidos en los que se están definiendo las candidaturas en la Ciudad de Buenos Aires, todos se preguntaron si la visibilidad de Pettovello tuvo que ver con la cuestión electoral. La ministra forma parte del bloque de funcionarios que recientemente fue medido en encuestas -motorizadas por el propio Gobierno- para sondear la imagen de los miembros del gabinete en la Ciudad de cara a definir las candidaturas locales. También fue medido el propio Adorni -que pica en punta como el candidateable más taquillero-; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Patricia Bullrich en una de sus recorridas por la Ciudad. Captura

Sin embargo, Pettovello siempre fue muy reacia a “hacer política”. Quienes la rodearon en la función desde que comenzó el gobierno se encargaron de machacar, una y otra vez, que ella no tiene intenciones de hacer carrera para llegar a ningún cargo electivo y que su perfil es exclusivamente de gestión y de cercanía con Milei ¿Su aparición en la sala de conferencias fue un operativo distracción? Más temprano Bullrich había realizado una recorrida por Recoleta con la titular del bloque de LLA en la Legislatura, Pilar Ramírez, lugarteniente de Karina Milei en la Ciudad. La ministra de Seguridad tampoco sería la candidata en este turno.

Mientras Milei y Caputo viven días de nerviosismo por las versiones en torno al acuerdo con el Fondo y la expectativa por la oficialización del acuerdo, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, transita su propio vértigo por las definiciones electorales en la Ciudad. En La Libertad Avanza pretenden mantener el misterio hasta el último minuto del sábado, cuando se cierren las listas.

La nómina de candidatos del tercer lugar para abajo ya está confeccionada (van a postularse tres legisladores libertarios a los que se les termina el mandato y el bullrichista Juan Pablo Arenaza, además de un candidato que obedece a la titular del bloque, Pilar Ramírez). Falta definir la cabeza de lista. Suenan fuerte los nombres de Adorni y de Sturzenegger. Si finalmente se postula por fuera Ramiro Marra, icónico expatriado del espacio, Karina Milei no tendrá más opción que hacer jugar a una figura conocida y fuerte que pueda representar las ideas del Presidente sin que nadie le cuestione su mileísmo en sangre.

La mañana intensa en la Casa Rosada cerró con la entrevista de Milei con El Observador. Adorni aceleró el fin de su conferencia porque el Presidente le avisó por WhatsApp que estaba por salir al aire. El jefe de Estado reflejó el enojo que tenía con las versiones que circularon sobre el acuerdo con el FMI. “Es irrelevante la discusión cambiaria, solamente los mandriles econochantas se ponen a operar con esa cuenta”, exclamó.

“Muchas de las cosas que se han estado diciendo carecían totalmente de sentido y por una cuestión del hermetismo que requiere una operación de estas magnitudes con el FMI necesitábamos ser herméticos, hasta que anoche Georgieva le dio el ok a Toto Caputo para revelar el monto”, explicó Milei la jugada de la jornada. Y afirmó: “Hablar del tipo de cambio es irrelevante porque voy a tener tantos dólares que respaldan la base monetaria, que me podrían sacar toda la base monetaria al tipo de cambio oficial y me sobrarían US$24.000 millones”.

