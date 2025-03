Anuncio sobre el FMI: Milei dijo que no va devaluar y que es “irrelevante la discusión cambiaria”

Después de que el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, dijera este jueves que el Gobierno espera un desembolso de US$20.000 millones de parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) e intentara calmar así los sobresaltos tras dos semanas complicadas, Javier Milei salió a respaldar al titular de Hacienda. Con los mismos conceptos, el Presidente insistió en que no va a devaluar una vez sellado el acuerdo y dijo que es “irrelevante la discusión cambiaria”.

“Hablar del tipo de cambio es irrelevante porque voy a tener tantos dólares que respaldan la base monetaria, que me podrían sacar toda la base monetaria al tipo de cambio oficial y me sobrarían US$24.000 millones”, sostuvo en Radio El Observador Milei, quien contestó que “obviamente” no piensa en devaluar porque lo que faltarán en la Argentina serán pesos y no dólares.

“Es irrelevante la discusión cambiaria, solamente los mandriles econochantas se ponen a operar con esa cuenta”, exclamó.

Es que, según justificó el Presidente en sintonía con lo que dijo Caputo más temprano, si ingresan al Banco Central los dólares del FMI se pasarán de US$26.000 millones de reservas brutas a US$50.000 millones. Entonces, y siempre en base a la mirada oficial, la base monetaria quedaría en US$26.000 millones al dólar oficial y en US$22.000 millones al paralelo. “Tengo el doble [de respaldo]”, sintetizó Milei, al respecto de los US$50.000 millones en los que se anclaría la base de entre US$22.000 y US$26.000, depende al tipo de cambio al que se la calcule.

Incluso, y siempre en un intento de imprimir optimismo, el mandatario aseguró que si a la base monetaria se suma la necesidad de cubrir los pasivos remunerados, todo junto equivaldría -en sus cálculos- a US$42.000 millones (al oficial) y a US$36.000 (al paralelo), montos menores a lo que quedarían de reservas internacionales con el préstamo.

“La Argentina va a recibir dólares y a cancelar Letras [del Tesoro], representa una forma de fortalecer la hoja del balance del Banco Central. Ahora los pesos van a estar respaldados por dólares”, remarcó el Presidente, que así volvió a descartar que los fondos vayan a utilizarse para intervenir en el mercado cambiario.

En busca de desmentir los ruidos sobre una posible devaluación tras la fuerte intervención del Central en los últimos días y también de calmar las especulaciones ante los números rojos que marcó el mercado en algunas jornadas, Milei indicó: “Muchas de las cosas que se han estado diciendo carecían totalmente de sentido y por una cuestión del hermetismo que requiere una operación de estas magnitudes con el FMI necesitábamos ser herméticos, hasta que anoche Kristalina Georgieva [titular del organismo] le dio el ok a Toto Caputo para revelar el monto”.

Además, y tal como hizo su ministro de Economía, Milei aseguró que este acuerdo con el organismo será diferente a los anteriores porque la Argentina ya hizo el ajuste y porque ahora intentará cancelar la deuda que el Tesoro tiene con el Banco Central. “El profesor [Juan Carlos] de Pablo lo explicó de manera gráfica con José del Rio [en LN+]: supongamos que quieren cerrar el Banco Central, entonces hay una deuda con los argentinos, tradicionalmente el político argentino dice ‘hagan un supositorio con eso, agarren los billetes, enróllenlos y úsenlos de supositorio’. Eso es lo que hizo la señora Cristina Kirchner, que viene ahora a cacarear , que estafó a los argentinos con el Préstamo del Bicentenario, que se llevó US$10.000 millones, a plata de hoy US$15.000 millones, contra papelitos de colores. Ella fue y se la gastó. Los econochantas mandriles que están criticando esta operación [la del gobierno libertario] que expliquen por qué les pareció buena la operación de Cristina Kirchner estafando a todos los argentinos, poniendo papelitos de colores y llevándose los dólares”, planteó Milei contra la expresidenta, que más temprano había cargado contra él y contra Caputo por el nuevo préstamo, y había asegurado que se lo iban a “fumar” para las elecciones.

Noticia en desarrollo

LA NACION

