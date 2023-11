escuchar

Diana Mondino publicó una foto en sus redes sociales de la primera reunión de trabajo de Javier Milei luego de que fuera electo Presidente de la Nación este domingo. “Trabajando para achicar el Estado y eliminar impuestos”, escribió la diputada electa y posible canciller en X (antes Twitter).

Trabajando para achicar el Estado y eliminar impuestos. pic.twitter.com/nGd0ECFplO — Diana Mondino (@DianaMondino) November 20, 2023

Luego de una serie de entrevistas radiales, el nuevo presidente electo, que derrotó a Sergio Massa en el balotaje por 11 puntos, se reunió con su equipo en el Hotel Libertador. En la foto, tomada desde una habitación, se encuentran el Jefe de Gabinete del libertario Nicolás Posse, Javier Milei de espaldas, y el hijo de Mondino, Francisco Pendas, uno de los principales armadores del libertario en la provincia de Córdoba.

La economista del CEMA y diputada nacional electa, es una de las figuras con mayor peso dentro de La Libertad Avanza. Milei pretende que encabece el ministerio de Relaciones Exteriores, un lugar clave en el vínculo del futuro presidente que amenazó con romper vínculos con Brasil y China.

Mondino también recibió críticas por una entrevista a The Telegraph, luego de evaluar cómo debería ser la vinculación con los habitantes de las Islas Malvinas. “Los derechos de los isleños van a ser respetados, deben ser respetados y no se les puede faltar el respeto. El concepto de que uno le puede imponer a la gente lo que se puede hacer o lo que se debe hacer es extremadamente feudal e ingenuo”, aseguró la economista al diario londinense, e incluso dijo: “Pueden pasar años, pero vos no podés forzar a otras personas sus decisiones, ni a los argentinos ni a nadie. Ya no se pueden imponer decisiones, eso tiene que parar”.

LA NACION