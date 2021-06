Diego Brancatelli atacó a Carolina Losada por su candidatura: “Me mentiste todo este tiempo”

Carolina Losada participó de Intratables, esta vez como precandidata a senadora nacional por Juntos por el Cambio en Santa Fe, y protagonizó un duro cruce con Diego Brancatelli, quien criticó a su compañera. “Siento que me mentiste todo este tiempo”, le reprochó él.

Devenida en política, Losada explicó cómo surgió la posibilidad de presentarse en las elecciones: “Me lo vienen ofreciendo, desde hace varios años, desde los partidos políticos más diversos. Creo que desde que comencé en Intratables y empecé a decir lo que pensaba”. Así, recordó que la primera oferta le llamó poderosamente la atención por tratarse de un frente muy distinto a su línea de pensamiento. “No me gusta decir quiénes después de haber dicho que no”.

Tras decir eso, dio a conocer las razones que la llevaron a dar el sí ante la propuesta de Juntos por el Cambio: “Lo que me costó para tomar la decisión es que amo lo que hago. Me encanta mi profesión. Amo ser periodista. No me estoy yendo del periodismo, sino que estoy haciendo una pausa porque creo que es un momento muy importante del país”.

Unos minutos antes de presentarla, esta vez como precandidata, el panel se refirió a los dichos de Mauricio Macri, quien -durante la presentación de su libro “Primer Tiempo” en Mendoza- sostuvo que “esta es la elección más importante desde el regreso de la democracia”. Entre risas, el conductor Fabián Doman resaltó que “es la quinta vez que dice lo mismo” y el periodista Diego Brancatelli cuestionó “su capacidad de discurso” y lo comparó con su hijo de 5 años. “Tiene un coeficiente...”, disparó.

"Te estoy mandando un teléfono de un psicólogo", le dijo Diego Brancatelli a Carolina Losada en el último programa de Intratables

Sobre esa misma frase, Losada resaltó que para ella sí son elecciones “importantísimas”, y retrucó: “Estamos a muy poquitos diputados de que el oficialismo tenga mayoría en ambas cámaras y me parece que hay momentos en los cuales hay que poner las patitas en el barro, y yo tomé esa decisión”. Crítica, y con un tono más político, lamentó que haya tanta gente que se va del país y siguió: “El Gobierno actual nos está llevando a un lugar que no quiero para mi país. No quiero vivir en un país así”.

Según enfatizó, “la gente honesta se tiene que meter en política porque hay un descreimiento de la política tradicional”. Sin embargo, advirtió: “Hay muchísimos políticos tradicionales que son muy honestos, sino yo no me metería. Hay mucha gente buena con ganas de hacer las cosas bien, pero también creo que hay necesidad de oxígeno de otras personas”.

Tras eso, Doman bromeó: “Faltás vos ahora, Diego”, y Brancatelli respondió el golpe con ironía: “Sí, yo tengo muchas ganas, pasa que a mí no me llaman”. En ese momento, el panel estalló: “Al Congreso, ya, mínimo. No lo queremos debatiendo acá. En lugar de debatir acá que debata en el Congreso”, lanzó el periodista Claudio Savoia.

Desoyendo a sus compañeros, Brancatelli siguió su análisis de por qué no participará en las elecciones: “Se ve que no seré buen candidato... Yo lo que creo es que el Frente de Todos tiene mejores cuadros políticos que yo y eso es lo que valoran, no solamente mi parte mediática”. “No se está notando”, retrucó, entonces, Savoia.

"Me ninguneaste" Diego Brancatelli, a Carolina Losada

Yendo directamente a Losada, Brancatelli comenzó un intenso descargo: “De corazón, hoy estás repitiendo lo que yo sostengo durante años: que hay que meter los pies en el barro, que hay que salir a militar, que hay que ir a los barrios que lo necesitan, escuchar a la gente y tratar de ayudar”. Y continuó: “Yo en silencio ayudo un montón, a diario, y ese compromiso no me hace ser menos periodista. Eso que vos me ninguneaste o que muchas veces me quisiste bajar el precio. Te felicito por haberte animado a comprometerte y a dar un paso hacia adelante. Te felicito y vamos a tratar todos de ayudarte para que te vaya muy bien, pero siento que me mentiste todo este tiempo. A mí y a un montón de gente”.

Sin dejarla responder, el periodista explicó que su enojo se debe a que ella no le reconocía su afinidad por Juntos por el Cambio. “¿Cómo vas a hacer para militar un partido que negaste todo este tiempo?”, preguntó. Y remató: “Es raro cuando a los candidatos les surge la militancia de un día para el otro”.

Al momento de responderle, Losada sostuvo que siempre dijo lo que pensaba y que fue “sincera y honesta”. “Hasta este momento, yo estaba trabajando como periodista y no estaba afiliada a ningún partido político, y eso es lo que yo te decía, más allá de que todos tenemos nuestra ideología”, contestó la ahora precandidata. “Nunca lo asumiste de frente a la gente. Hay que ser honesta ante la gente”, insistió él. Y Losada cerró: “Soy honesta y por eso me tomo una licencia y no vengo a militarte la pantalla. Vos, en cambio, no te tomaste una licencia. Vos sos periodista y al mismo tiempo, funcionario”. Tras este intenso cruce, y para calmar los ánimos, Brancatelli destacó: “Es muy inteligente, le va a ir bien”.

LA NACION