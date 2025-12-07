Sebastián Pareja criticó a los socios de LLA que votaron el endeudamiento de Kicillof: “Estuvieron flojos moralmente”

LA PLATA.- “Tuvimos una crisis. No es una ruptura”. El diputado nacional y presidente de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, ratificó la alianza electoral avalada por el presidente Javier Milei, tras la escandalosa sesión en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, que tuvo como blancos de críticas a los socios de Pro.

−¿Usted se reunió con Santilli antes de la votación de la Legislatura?

−Sí. Dos días antes, en la Casa Rosada. El motivo principal fue para hablar sobre el Ministerio del Interior. Habían quedado cargos residuales tras las renuncias de Guillermo Francos y Lisandro Catalán y el motivo principal del encuentro fue abordar si se iban a desplazar o no. Yo toqué allí el tema de la Legislatura: quería saber cuál iba a ser su posición. Santilli me anticipó que iban a apoyar el rollover de la deuda. No acordamos una estrategia conjunta. La estrategia de Pro fue de Pro. No fue armada por Santilli y Pareja.

−En la votación se notó una diferencia. El bloque de LLA no aprobó el endeudamiento. Y Pro acompañó parcialmente algunos puntos.

−Porque para nosotros el artículo dos de la ley de financiamiento no es claro. La redacción es confusa, discrecional y habilita fondos, que se suponían para el rollover, para uso del gobernador. Le termina dando vía libre a Kicillof [Axel, gobernador de la provincia de Buenos Aires] para que haga lo que quiere con ese dinero.

−Al menos un diputado y una senadora denunciaron en público que el voto de Pro correspondió a que el gobernador “pagó” con cargos del Estado.

−No tengo toda la información porque la votación no fue a mano alzada, fue por una máquina, no tengo el detalle nominal. Algo hubo y es condenable. No puedo precisar quién y cuánto “pagaron” ni a quién con certeza, porque nosotros no fuimos parte de la negociación. Primero, porque el endeudamiento no lo íbamos a votar. Y, luego, porque desde esa lógica no nos convocaron a negociar. Entonces, si “pagaron” con cargos para mí es radio pasillo. No obstante, la votación fue un desastre. Es tirar un bidón de nafta a una casa ya incendiada que es la provincia de Buenos Aires, con complicidades que no puedo precisar.

−Un diputado y una senadora hablaron en concreto de reparto de cargos por parte del Poder Ejecutivo en el directorio del Banco Provincia.

−En esa votación la rosca le ganó a la política. Pero hay algunas cuestiones personales que influyeron en quienes denunciaron que “le pagaron”. Guillermo Castello está dejando la Cámara de Diputados. Y Florencia Arietto viene de una disputa con algunos de Pro. Pero es un error atacar a un cómplice y no dar directo al culpable. Pese que sí, hubo varios que estuvieron flojos moralmente.

Guillermo Castello

−¿Quiénes?

−Los que votaron a favor de este endeudamiento [los diputados del Pro Agustín Forchieri, Matías Ranzini, María Fernanda Antonijevic, Gustavo Coria, María Paula Bustos, Martín Endere, Julieta Quintero Chasman, María Laura Richini, Fernando Rovello, María Rita Sallaverry y Adrián Ulerri. De entre estos Ranzini y Urelli fueron nombrados en el directorio del Banco Provincia como parte del acuerdo para votar el endeudamiento. En el Senado acompañaron Alejandro Rabinovich, Christian Gribaudo, Alex Campbell, Aldana Ahumada, Yamila Alonso, Marcelo Leguizamón, Juan Manuel Rico Zini y Jorge Schiavone]. Es alarmante .

−¿Estas diferencias a la hora de votar ponen en crisis la alianza electoral con Pro?

−La alianza electoral cumplió su propósito en septiembre. Y en octubre. Ahora hay un entendimiento, que tiene como fin principal el trabajo articulado en el Congreso de la Nación. Luego en provincia. Entiendo que no se desnaturaliza. Pese a que sí, tuvimos diferencias, es una crisis. No es una ruptura.

−¿Aleja la posibilidad de un interbloque en la Legislatura?

−Nunca hablé con Alejandro Rabinovich, Diego Santilli ni Cristian Ritondo en ese sentido. Tampoco podríamos haberlo hecho ahora con legisladores que estaban desde 2021. Recién la semana que viene se va a conformar de una manera distinta. Pero es cierto que no funcionó en la práctica el objetivo de ponerle un freno a Kicillof.

Salida de Cristian Ritondo, Diego Santilli y Sebastián Pareja de la reunión con Karina Milei en la Casa Rosada Camila Godoy

−¿Por qué no pudieron articular?

−Nosotros tenemos dos intendentes: el de Capitán Sarmiento y el de Tres de Febrero. Pro tiene trece o catorce. La ley de financiamiento incluyó un Fondo de Fortalecimiento de Inversión Municipal [$350.000 millones a repartir en 135 municipios], ellos tenían que ver eso.

−¿Cómo sigue el acuerdo entre LLA y Pro luego de este fallido?

−Somos dos partidos distintos. Pero en 2027 vamos a ganar la provincia de Buenos Aires.

−¿Con qué candidatos?

−Lo va a decidir el Presidente de la Nación Yo tengo el mandato de armar y agrandar el espacio para luego trabajar con el candidato que fuese.

−¿Aún pueden trabajar juntos para ganar la Provincia?

−Por ahora, la prioridad es el Congreso de la Nación. Nuestros socios tendrán que dar sus explicaciones sobre la votación a favor del endeudamiento de Kicillof. El gobernador puso toda la carne en el asador para tener una provincia endeudada dos años y tener así su carrera presidencial. Ellos deberán dar explicaciones sobre por qué lo votaron.