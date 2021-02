Diego Molea fue elegido presidente del Consejo de la Magistratura por unanimidad, a propuesta del kirchnerismo Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

"Comparto lo que ha planteado el presidente de la Nación en su momento de asunción, sobre las necesidades y las deudas que todavía tiene la Justicia. Son cuestiones que vamos a trabajar como venimos haciendo", anunció el nuevo presidente del Consejo de la Magistratura, Diego Molea, que fue elegido por unanimidad esta mañana al frente del órgano encargado de seleccionar y de investigar a los jueces.

"Gracias a todos y a todas, es un honor asumir esta responsabilidad. Quiero agradecer a los compañeros que piensan parecido y a los colegas que no piensan de la misma manera, porque entre todos hemos arribado a un consenso y una metodología de trabajo", dijo Molea, apenas culminó la votación.

Por segundo año consecutivo, el Consejo de la Magistratura será presidido por un consejero afín al oficialismo. Molea, el representante del ámbito académico y científico, que finalizó su tarea como titular de la Comisión de Disciplina y Acusación y asume ahora como presidente, dijo que "no tiene que usarse" el Consejo "para intentar disciplinar o entorpecer la tarea judicial, sino todo lo contrario".

En este sentido, dijo que comparte los dichos de Alberto Fernández sobre la Justicia. Y agregó: "Hubo algunos casos que no estuvieron a la altura de las circunstancias. Hay que poner luz sobre lo que ha sucedido y no permitir que nuevamente se intenten dirimir cuestiones políticas en ámbitos judiciales, porque eso no le hace bien a nuestra democracia".

Molea llegó a la presidencia del Consejo con el voto de los 12 consejeros que participaron de la reunión de hoy, que se hizo por Zoom.

También mostró afinidad con quien lo antecedió al frente del Consejo, el juez Alberto Lugones, sobre quien dijo: "Quiero agradecer a Lugones porque ha sido mi guía, mi maestro desde el primer día en que juré y desde antes".

"Suceder en la presidencia a Alberto [Lugones], que deja la vara tan alta, es un compromiso enorme. Esto va a ser una continuidad de lo que veníamos desarrollando entre todos a través de la presidencia", dijo Molea. Y agregó que gracias al representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura, Gerónimo Ustarroz, se logró el consenso para la elección de las nuevas autoridades.

