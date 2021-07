Diego Santilli rechazó la vacunación obligatoria contra el Covid-19: “Que la sociedad acompañe”

Diego Santilli, precandidato a diputado nacional en la provincia por Juntos, se refirió esta mañana a la posibilidad de que la vacuna contra el coronavirus se declare obligatoria en el país, cuestión que genera tensiones alrededor del mundo, y aseguró que a su entender ese no es el rumbo a seguir.

“No”, afirmó en diálogo con radio Mitre al responder si creía en que la obligatoriedad de las dosis contra el Covid-19 era la mejor forma para frenar el avance de la pandemia destacó: “Creo que debe ser optativa y que hay que llamar a la sociedad para que acompañe. Fernán Quirós (ministro de Salud de la Ciudad) me decía ayer que 64.5 por ciento de la población tiene una dosis, 20.4 por ciento dos dosis. Estamos muy cerca”.

De esto modo el precandidato de Juntos se diferenció del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien semanas atrás había asegurado: “La vacuna debería ser obligatoria, porque el que no se vacuna y se contagia no sólo se pone en riesgo a sí mismo, sino a todos los demás”.

Tras ello, el exvicejefe de gobierno porteño se refirió a la campaña para las PASO que tendrán lugar en septiembre y tras las críticas de quien será su contrincante en Juntos, Facundo Manes, que en una entrevista con LA NACION declaró que espera que la gestión de Larreta no se gaste los impuestos de los porteños en la campaña, dijo que su estilo no es generar tensión.

“Yo llamaría a la calma, a bajar las tensiones, y a estar al lado de la gente, que es lo que hago todos los días. Si los candidatos elevan la tensión, no vamos a resolver esto. No me deben haber escuchado tensionar, para mí es bueno que haya una interna, no me van a encontrar en plan de chicana con otro candidato”, afirmó Santilli luego también de las duras palabras del radical Gerardo Morales, quien habló de una campaña de desprestigio contra Manes, acusó al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, de orquestarla y dijo sobre él: “Se puso el traje (de candidato a presidente) antes de tiempo”.

“Creo que tenemos que focalizarnos en qué futuro queremos para los argentinos, si queremos un modelo como el de hoy, donde los argentinos viven en un fin de mes constante, donde 6 de cada 10 chicos viven en pobreza, o si queremos un país que salga para adelante”, cerró Santilli.

Sus palabras en pedido de calma también se dieron tras los dichos de Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica (CC)-Ari, quien acusó a Manes, precandidato del radicalismo, de mentir “descaradamente”. “No se admiten mitómanos, por lo menos en Juntos por el Cambio (JxC)”, indicó sobre el médico.

Diego Santilli se lanzó como precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires Prensa Diego Santilli - LA NACION

