Diego Santilli inicia una nueva gira por las provincias para conseguir apoyo a la reforma laboral

CÓRDOBA.- El oficialismo nacional espera empezar a tratar la reforma laboral en el Senado en la segunda semana de febrero. En ese marco, el ministro del Interior, Diego Santilli, arranca el miércoles una serie de una decena de visitas a gobernadores. El debut es con el chubutense Ignacio Torres. Si la “modernización” laboral, como prefieren decir desde la Casa Rosada, sale como está planteada impactará en un recorte de la coparticipación.

Desde Interior comunicaron que durante este mes -repitiendo la estrategia aplicada para lograr la sanción del presupuesto- Santilli reactivará su agenda de viajes. “Busca llevar adelante los acuerdos que permitan la sanción de la ley de reforma laboral", plantearon.

Aunque Torres había anunciado que en la última semana de setiembre presentaría una demanda ante la Corte Suprema de Justicia por la interrupción de las transferencias desde Anses, finalmente no la realizó. Abrió una instancia de negociación con Santilli casi en paralelo al debate del presupuesto en el Senado. Reclama $51.000 millones de deuda.

Ignacio Torres, el gobernador de Santa Cruz Santiago Oroz

Aclaró “no estamos mendigando nada, sino exigiendo lo que nos corresponde a todos los chubutenses”. Seguramente el tema volverá a la mesa el próximo miércoles. A Torres le responde la senadora Edith Terenzi, quien acompañó la ley de presupuesto.

La lista completa de gobernadores a visitar por el Ministro todavía se está armando. Incluirá a aquellos que tienen senadores cuyo acompañamiento de la reforma es clave para que La Libertad Avanza (LLA) logre la aprobación. Entre ellos están, el salteño Gustavo Sáenz (su senadora es Flavia Royón); el catamarqueño Raúl Jalil (cuenta con Guillermo Andrada); el tucumano Osvaldo Jaldo (Beatriz Álvarez está en el bloque Independencia) y el misionero Hugo Passalaqua (Carlos Arce y Sonia Rojas Decut).

La incógnita es si habrá “señales” para los mandatarios de provincias grandes del centro, como el cordobés Martín Llaryora (una senadora, Alejandra Vigo) y el santafesino Maximiliano Pullaro, con quien hasta ahora nunca hubo un encuentro individual.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro [e]MARTIN ZABALA - XinHua

El dictamen de comisión del proyecto de reforma laboral incluye un artículo que establece una reducción de las alícuotas de Ganancias para las “sociedades de capital” en las escalas más altas. Ese impuesto es uno de los que más peso tiene en la coparticipación, por lo que hay gobernadores que podrían pedir un cambio o bien compensaciones. Según un cálculo del diputado de Fuerza Patria, Guillermo Michel, las provincias perderían $1.729.044 millones este año.

Cuando ingresó al Congreso el proyecto de reforma laboral el tucumano Jaldo fue el primero en plantear que una “modernización” es necesaria pero subrayó que no pueden alterarse los derechos adquiridos.

Son varios los mandatarios que en los encuentros mantenidos con Santilli adelantaron una opinión similar, aunque en esas reuniones el eje estaba en el presupuesto. En diálogo con LA NACION sostuvieron que había que dar la discusión pero que no se iba a votar “a libro cerrado” la propuesta del oficialismo.

Para el presupuesto 2026, la Rosada resolvió repartir ATN. Diciembre fue un mes récord en la gestión de Javier Milei. Aun así, en dos años, a Nación le quedó sin distribuir el equivalente a 5,2% del superávit primario acumulado por el sector público no financiero.