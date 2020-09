El vicejefe porteño opinó sobre la grieta y el diálogo entre el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional. Crédito: America TV

4 de septiembre de 2020

El vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, dialogó con Luis Novaresio y su equipo en Animales Sueltos y dio detalles sobre el diálogo del gobierno de la ciudad con el gobierno nacional para avanzar en los permisos y protocolos que permitan reactivar la industria y el comercio. "Tenemos una meseta alta de casos y vamos decidiendo con datos duros, buscando el equilibrio y el balance entre evitar los contagios y proteger cada Pyme. En esta ciudad, siete de cada diez puestos de trabajo lo dan las Pyme", explicó el funcionario.

El conductor hizo relación a la tensión histórica entre Cristina Kirchner y Mauricio Macri cuando fueron gobierno nacional y gobierno de la ciudad, para saber si esa lógica ahora se había apoderado de la relación entre Alberto Fernández y Horacio Rodriguez Larreta. Santilli, convencido, aseguró que no: "Mauricio Macri le pedía reuniones (a Cristina Kirchner) y no las tenía. Nosotros las tenemos todos los días. Podemos acordar o no, pero nos reunimos todos los días".

"Nos vamos con algunos sí y algunos no, pero apelamos al trabajo y al diálogo. Vamos a seguir sentándonos a debatir, para que por ejemplo, los más de sies mil quinientos chicos que están por fuera del sistema educativo vuelvan", aseguró Santilli, que planteó el diálogo y consenso como las únicas alternativas para ir avanzando en la toma de decisiones. "Y así vamos, paso a paso, porque la situación sanitaria hoy no está cerca de saturarse, pero puede cambiar mañana", advirtió.

En relación a la grieta política que se vio en el recinto los últimos días, el vicejefe porteño opinó: "No comparto lo que pasó en el Congreso, pero de ninguna manera puedo avalar que se agreda a la familia de un dirigente político, ni a un periodista", y cerró: "La grieta es la pereza. Lo importante es ir una y mil veces al diálogo hasta encontrar el consenso".