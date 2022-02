Diego Santilli: “No podemos ser rehenes de las internas del kirchnerismo”

El recuerdo de la victoria electoral que logró Juntos en la provincia de Buenos Aires el año pasado está demasiado fresco como para dejar de ser parte del discurso de Diego Santilli. Al hablar del tema, el diputado, que encabezó la lista opositora en los últimos comicios, encadena menciones elogiosas para el equipo que lo acompañó en ese triunfo sobre el Frente de Todos, que parece todavía disfrutar, dos meses y medio después de consumado. Pero su agenda actual es legislativa, un ámbito en el que se imponen desafíos como la votación del acuerdo con el FMI, sacudida por la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque oficialista. “No podemos ser rehenes de las internas del kirchnerismo”, subraya el exvicejefe de gobierno porteño en una entrevista con LA NACION, en la que se pronuncia sobre los liderazgos en la oposición, su posible candidatura a gobernador, las alianzas parlamentarias y las derivaciones del caso conocido como “Gestapo”.

-Tras las elecciones, ¿Quedaron más claros los liderazgos en Juntos?

-Hicimos una elección histórica, es la primera vez que el kirchnerismo unido pierde una elección; en las anteriores fueron fragmentados. Fue una elección tremenda, un equipo tremendo con los intendentes, con los “sin tierra”, con el radicalismo. La primaria con [Facundo] Manes potenció mucho. Terminó siendo un equipo que logró ganar una elección épica, contra un aparato muy grande. Y creo también que la Argentina necesita una transformación profunda en la provincia de Buenos Aires, que representa el 40% del electorado, de la población, el 50% de la pobreza, siete de cada diez chicos viven en la pobreza. Tiene problemas estructurales graves, de hace mucho tiempo. Lo que todos tenemos que hacer ahora es trabajar en tener un proyecto sólido de país para poder llevar un proyecto de transformación de la provincia de Buenos Aires. Y ahí está bien que todos quieran crecer y desarrollarse, porque de eso se trata. Pero, para mí, este año no es de definición de candidaturas. Yo creo que hay muchos y muy buenos candidatos en la provincia de Buenos Aires, y el que mejor esté de nuestra coalición es el que nos tiene que representar.

-¿En la Cámara baja tiene espacio para mostrar su proyecto para la provincia?

-Es el lugar donde tengo que presentar todo lo que planteé, que además son leyes nacionales que hacen a la resolución de los problemas locales. Temas de seguridad, sancionar el Código Penal, que está durmiendo en el Senado. Trabajar en lo que es imperdonable: los delitos violentos no pueden ser excarcelables. Me refiero al homicidio, al robo a mano armada, la violación, el narcotráfico. El tipo que mata no puede tener descuentos en su condena. Tiene que cumplir su condena y después, rehabilitarse ante la sociedad. Poner 15 mil policías en la calle, para mí, es una de las transformaciones que hay que hacer en la seguridad. Cristian [Ritondo] había comenzado un trabajo en ese camino, hay que profundizarlo. La provincia de Buenos Aires estuvo un año y medio sin clases, es inaceptable e intolerable. Hay que ir a buscar a cada uno de esos chicos, hay que hacer obligatoria la evaluación. La Argentina es el país de la región con mayor desocupación juvenil, vamos a presentar un proyecto de empleo joven, en los próximos días, para eliminar las cargas laborales por cinco años a todas las empresas que tomen a jóvenes.

Diego Santilli considera que, antes de definir una postura sobre el Fondo, la oposición debe esperar que la unifique el oficialismo PATRICIO PIDAL/AFV

-La reforma a la ley de reelecciones de intendentes dividió a Juntos por el Cambio. ¿Dejó heridas internas?

-En Juntos por el Cambio todos están de acuerdo en la no reelección indefinida de los intendentes. Son dos períodos y otro destino. El espíritu de lo que Vidal planteó en 2016 es un espíritu que todos compartimos. En el medio, el kirchnerismo se aprovechó de una reglamentación para hacer trampa. Fijé posición 48 horas después de la elección, dije que estoy en contra de las reelecciones indefinidas. Sigo sosteniendo lo mismo. Lo que hicieron acá es limitar definitivamente a dos períodos y ahí entró la discusión de si se podía ir para atrás, algo que venía siendo judicializado, o debía ser el primer período a partir de cuando se sancionó la ley de Vidal. Hubo tensiones porque en algún momento parecía que se ponía en duda la discusión originaria. Y después terminó siendo claro que no se puso en duda eso; todo Juntos por el Cambio cree que no debe haber reelecciones indefinidas. Después, lo que se saldó es si había un período más o uno menos. Cada uno fijó su posición y creo que eso está saldado.

-¿Cómo ve el liderazgo nacional? ¿Ve una competencia entre Macri y Larreta?

-Mauricio Macri es un hombre que construyó una visión de país. Nació como un partido vecinal y terminó construyendo un partido nacional, representado en las 24 provincias. Llegó a la Presidencia de los argentinos. Es el primer presidente no peronista que termina su mandato [desde Marcelo T. de Alvear]. Ha dejado un legado, un camino. ¿Qué va a pasar en 2023? Todos tienen derecho y todos tienen la capacidad. Falta mucho, pero nadie puede negarle su capacidad, su trayectoria. Para mí, lo más importante, y lo veo a Mauricio en esa misma línea, es construir un proyecto sólido de país.

-¿Cómo analiza, en ese armado, la proyección de Rodríguez Larreta?

-Siempre digo que, de nuestra generación, es uno de los mejores. Y tiene todo el derecho del mundo, como lo tienen otros.

-Al día siguiente de la elección, ya aparecieron pintadas de “Santilli gobernador”…

-No estoy de acuerdo, no sé quién está haciendo eso, pero estoy en contra. Lo dije después de la elección, hay muchos y muy buenos candidatos para 2023; 2022 no es un período de candidaturas. Hicimos una gran elección, la sociedad nos dio su confianza y la confianza no es para hablar de candidaturas, es para presentar las propuestas y llevar al Congreso la agenda de lo que la sociedad nos pidió.

-¿Se puede ampliar a toda la provincia Hacemos, la pata peronista que incorporaron?

-Me parece un instrumento muy interesante, que nació en Lanús con Néstor Grindetti y Diego Kravetz, y que esté Julio [Garro] buscando y ayudando es muy positivo. Como también el Peronismo Republicano, de [Miguel] Pichetto, que trabaja con los intendentes peronistas afines.

-¿Con esa misma óptica ve la aparición de Manes y la revitalización que pareció darle al radicalismo? Hoy hay dirigentes radicales que plantean que el próximo presidente puede salir de la UCR

-Es muy positivo. Si queremos tener un proyecto de transformación de país y de provincia, cuanto más sólidos estén los partidos y mejores candidatos tengamos, mejor. Lo que Facundo ha hecho es extraordinario. Tengo una relación con él muy sana y valoro mucho el trabajo que hemos hecho juntos. Es algo que hay que seguir profundizando y llevarlo a todo el país. Y veo el trabajo que está haciendo Gerardo Morales en el radicalismo, Gustavo Valdés, Alfredo Cornejo, Rodolfo Suárez. Están empujando un radicalismo potente.

-¿Qué implicancias tiene la renuncia de Máximo Kirchner?

-Una vez más, los argentinos somos rehenes de las internas del kirchnerismo. Y eso no le hace bien a nuestro país ni a nuestros problemas, que son de 40 años de arrastre. Así no vamos a salir. Nosotros vamos a hacer lo que les convenga a los argentinos. Hay que tener prudencia, racionalidad y responsabilidad. El oficialismo tiene que definir. El Ejecutivo va por un camino, que es el de encontrar un acuerdo con el Fondo Monetario. Van a tener que mandarlo al Congreso, y el Congreso, analizarlo. Tres días después de eso, el presidente del bloque del oficialismo tomó esta definición. No podemos ser rehenes de las internas de ellos. Lo que van a encontrar en nosotros es responsabilidad, racionalidad, tratar de ponerle sentido común y, obviamente, acompañar lo que a la Argentina le convenga. Primero tiene que tomar una decisión oficialismo.

-¿Cuál va a ser la postura de Juntos por el Cambio sobre el acuerdo?

-Lo que anunció el Presidente es un preacuerdo y, tres días después, el presidente del bloque dijo lo que dijo. Hay que ser cautos, los argentinos tenemos que desacostumbrarnos a las crisis recurrentes. No puede ser que nos acostumbremos a vivir con inflación, a preguntarnos si vamos a pagar o no las deudas que el país genera, porque la deuda es hija del déficit. Tenemos que actuar con cautela, esperar cuál es la decisión que tomen y nosotros, desde la oposición en el Congreso, vamos a hacer lo que más le convenga a la Argentina.

Diego Santilli, durante la entrevista con LA NACION PATRICIO PIDAL/AFV

-¿Qué análisis hacen del temario de sesiones extraordinarias?

-No está claro cuál va a ser el temario, pero uno ve que las reformas judiciales son para la impunidad y no para resolver los problemas de la cotidianeidad.

-En cuestiones como la seguridad, se perciben coincidencias con planteos de sectores como el de Espert. ¿Están trabajando con ellos para unirse?

-Hay que ser respetuoso con la fuerza de José Luis, que hizo una buena elección en la provincia. Hay que trabajar en coincidencias programáticas, para dejar de hablar de nombres propios. Le sacaría los nombres propios y trataría de ver si estamos de acuerdo en diez temas para que la Argentina, de una vez por todas, deje de repetir los errores de hace 50 años. En eso sí voy a trabajar.

-¿Cómo tomó los dichos sobre una “Gestapo” contra los gremios que pronunció el exministro Villegas y cómo se vive internamente ese tema?

-Siempre digo algo: el kirchnerismo tiene la capacidad de transformar a los delincuentes en víctimas. Es la construcción de ese relato que hace que un tipo como [Juan Pablo] “El Pata” Medina, que es un delincuente, se convierta en una víctima. Por supuesto, no estoy de acuerdo con las expresiones del exministro sobre una Gestapo, me parecen una barbaridad inaceptable. Pero no cambiemos las cosas, acá hubo una gobernadora que se tuvo que ir a una base militar para dar una pelea contra las mafias, la delincuencia y el narcotráfico, y dejó todo su cuerpo. En cuatro años no cambiás una historia gobernada por los mismos desde el 87. Me parece que hay que terminar con esto de dar vuelta las situaciones, así como también condeno esas palabras, que no corresponden.

-Los cambios de jurisdicciones que hubo para las elecciones, como el suyo y el de Vidal, ¿Terminaron favoreciendo o perjudicando a Juntos por el Cambio?

-Si lo juzgo por el resultado, diría que han sido muy buenas decisiones. María Eugenia hizo una elección en la que le sacó 20 puntos al segundo, impresionante. Creo que ha salido bien, que sirvió para posicionarnos y, centralmente, para una discusión clave. Y la trazo de esta manera (toma una birome y escribe números en el dorso de una hoja A4 que está sobre la mesa): cuando nos tocó gobernar, en 2015, llegamos con uno de cada tres diputados nacionales; con uno de cada cinco senadores nacionales, y con cinco gobernadores. En 2021, el trabajo de todos los que representamos a Juntos por el Cambio nos llevó a estar casi iguales en diputados, solo dos diputados menos. Si en 2023 nos toca llegar al gobierno, seríamos la primera minoría en Diputados. Y en el Senado le sacamos el quorum automático al kirchnerismo. Además, la posibilidad de, en 2023, llegar con ocho o nueve gobernadores, y de tener nuevos candidatos.