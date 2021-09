Diego Santilli se impuso a Facundo Manes y buscarán vencer unidos al kirchnerismo

“Ustedes no se resignaron, sabíamos que no nos podía ganar la resignación”, dijo eufórico Diego Santilli, casi incrédulo porque la coalición Juntos ganó en la provincia de Buenos Aires con el 38% de los votos sobre el Frente de Todos. En la interna opositora, Santilli se impuso con 59% de los votos sobre Facundo Manes, que obtuvo un 40 % y se aseguró un lugar en los principales lugares de la lista definitiva que competirá el 14 de noviembre en la elección general.

Victoria Tolosa Paz, la principal candidata del oficialismo, dio como un hecho su triunfo en la provincia de Buenos y salió a festejarlo antes de tiempo en su búnker. Pero poco después de las 21.30, con los primeros resultados oficiales, la tendencia a favor de la oposición comenzó a ser irreversible.

Santilli lo festejó a lo grande, como una estrella de rock, en el salón Vonharv de Gonnet. Fue al aire libre sobre un escenario de 30 metros de largo, rodeado por un videowall gigante que replicaban el logo de Juntos.

“Hoy los bonaerenses han dado su veredicto y han dicho que quieren un cambio de rumbo”, gritó Santilli. Antes le agradeció a todo el arco de s u alianza política desde Mauricio Macri, pasando por Horacio Rodriguez Larreta, Lilita Carrió, los intendentes y a Manes.

Diego Santilli habla desde el búnker de La Plata

Lloró y se secó las lágrimas con un pañuelo, cuando agradeció a su esposa y sus hijos, que lo rodeaban en el escenario junto con una docena de dirigentes de Cambiemos, entre ellos los denominados halcones y palomas, por sus tensas disputas durante la campaña. Jorge Macri, Graciela Ocaña, Jerry Milman, Hernán Lombardi, Juan Manuel López, Diego Valenzuela, entre otros. Nadie de la lista del radicalismo, pues Manes se quedó en su búnker del centro de La Plata.

Como si hubieran sido las claves de su triunfo bonaerense, dijo que los votantes quieren que los hijos vayan al colegio, que los chacareros trabajen el campo, que los comerciantes no sea ahogados por impuestos. La música y los carteles electrónicos con la leyenda “Juntos Somos más Fuertes”, se mezclaron con los festejos y la selfies arriba del escenario con los integrantes de su lista, de todos los sectores de Juntos por el Cambio. Santili dijo que es necesario seguir reafirmando el esfuerzo para ganar el 14 de noviembre.

A las 23, Manes reconoció la derrota en la interna, pero dijo: “Si no hubiéramos hecho esto, de animarse, de dar el paso, no le hubiéramos ganado al kirchnerismo. Hace una semana decían que íbamos camino a Venezuela”. No obstante la victoria de Santilli, Manes llegó al piso de votos que le permite junto a varios de sus dirigentes integrar una lista conjunta con Pro. Los primeros lugares de la lista definitiva que competirá el 14 de noviembre quedarían así: Santilli, Graciela Ocaña, Manes, Marcela Campagnoli, Juan Manuel López, Danya Tavella, Margarita Stolbizer, Emilio Monzó, entre otros.

Tensiones con Manes

La elección e incluso el cierre de los comicios estuvo marcado por las desavenencias entre Santilli y Manes , que, no obstante, cerca de las 20.30 hicieron una aparición pública juntos, donde intentaron mostrarse unidos. En la foto aparecieron Joaquín de la Torre, Daña Tavella, Emiio Monzó, Jorge Macri y Graciela Ocaña, entre otros.

A pesar de los esfuerzos de ambos por abrazase, con distancia social, sonreír juntos, chocar los puños, y hasta ponerle la mano uno al otro en el hombro, las desavenencias entre la pareja sin inocultables. Tanto es así que en esta única aparición pública de ambos en el salón La Enramada, también en Gonnet, tuvieron que tirar dos veces una moneda al aire para ponerse de acuerdo sobre quién iba a hablar primero y quién iba a hablar al final en la última escena, confirmaron dirigentes de ambos espacios. Se lo dejaron al azar .

Facundo Manes y Diego Santilli definieron con una moneda quién hablaba primero en el escenario Eva Cabrera - Télam

En esos discursos ambos coincidieron en que iban a mantener la unión para vencer al kirchnerismo en 2023. Con identidad diferentes, Santilli, más componedor, habló de valores compartidos. Manes, en tanto, le enrostró que al país había que levantarlo desde antes de la pandemia, y no solo por la pandemia, es decir a raíz del gobierno de Mauricio Macri. Le dijo que la coalición tenía identidades diferentes. Y fue mas allá. Dijo Manes que “al kirchnerismo no basta con ganarle, sino que hay que transformar el país”. Otro déficit que le marcó al gobierno macrista. “Me imagino en una coalición diversa”, insistió el dirigente radical.

Dirigentes de ambos espacios dijeron que están tratando de buscar acercamientos, pero que las diferencias hacen complicada la interacción. En Pro mencionan que Manes tiene que reflexionar, capitalizar el resultado y darse cuenta de lo que pueden hacer juntos.

Otros dirigentes bonaerenses de Cambiemos, en cambio, señalan que Manes en el Congreso va a ser un desafío para el bloque. Preanuncian una relación difícil dentro de la alianza. Y dicen que será responsabilidad de los radicales, hacer que Manes no saque los pies del plato y que subordine sus aspiraciones personales, a los beneficios para el partido .

Búnkeres por separado

La organización de los salones donde los candidatos esperaron los resultados en Juntos, en la provincia de Buenos Aires, dejó en evidencia las divergencias internas de la principal fuerza opositora en la provincia de Buenos Aires. Organizaron tres bunkers en La Plata: uno es la sede de Diego Santilli en el Salón Vonharv, en Gonnet, otro el Hotel Grand Brizo en el centro de la Plata, sede central de Facundo Manes y un tercero, el Salón La Enramada, en Gonnet, reservado para las conferencias de prensa conjuntas de los candidatos y los principales dirigentes del radicalismo y del Pro.

“Es una cuestión logística”, explicaron cerca del vicejefe de gobierno porteño, y señalaron que los lugares que habían reservado en un principio eran demasiado chicos por lo que tuvieron que agregar un tercer espacio, que contuviera a los periodistas y dirigentes.

Sin embargo, esta distribución dejó en evidencia las desavenencias. Santilli participó en la Enramada de esta aparición conjunta con Manes. Y antes de las 21 ya estaba en su búnker del salón Vonharv, a 20 cuadras.

Allí se encerró en un salón con los integrantes de su lista, legisladores de La Plata, orgullosos por haber aplastado al kirchenrismo. Afuera los militantes, alrededor de un millar, se reunieron al aire libre, bajo las estrellas, mientras bailaban con música fiestera, como si fuera un boliche en la playa en plena temporada. Fue la fiesta grande, los festejos en serio para celebrar el triunfo sobre el kirchenrismo y el propio Manes. Celebraron hasta la madrugada, incrédulos del triunfo.