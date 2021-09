Diego Santilli, tras el triunfo de Juntos por el Cambio: “La oposición tiene que estar unida y enfrentar los problemas de la sociedad”

Diego Santilli, quien ayer ganó la interna de Juntos por el Cambio (JxC) en las PASO en representación de Pro frente a Facundo Manes (UCR), hoy se refirió a su contrincante, quien realizó según los analistas una muy buena elección en territorio bonaerense. “Manes va a quedar tercero en la lista, estamos contentos por el trabajo de ambos. La oposición tiene que estar unida, ser constructiva, terminar con las chicanas y enfrentar los problemas de la sociedad”, explicó.

Santilli logró el 60,18% contra 39,86% de los votos del neurocientífico, por lo que el exvicejefe de Gobierno porteño liderará la lista de JxC en la provincia de Buenos Aires para la elección general del 14 de noviembre próximo.

“Estoy contento por el resultado de ayer, para mí es una enorme responsabilidad”, expresó Santilli en comunicación con Radio Rivadavia. Además, dijo que el resultado de las elecciones de ayer es “un mensaje para todos”, para el oficialismo y la oposición.

“La oposición tiene que estar unida, ser constructiva, terminar con las chicanas y enfrentar los problemas de la sociedad (…) Ahora empieza otra etapa y hay que seguir de la misma manera”, interpretó.

El voto a Manes

Consultado sobre algunos análisis desde el oficialismo que afirman que en noviembre, quienes votaron a Manes ayer, sobre todo los radicales, no votarán lo votarán a él, Santilli, dijo: “Eso es negar los problemas como sociedad, los bonaerenses te dicen ´queremos trabajar, tenemos miedo de perder nuestro laburo, queremos estar seguros en nuestras casas y poder proyectar los sueños de nuestros hijos´ y nosotros vamos a estar trabajando por eso juntos con Facundo”.

Además, destacó: “Yo no subestimaría a la gente, los votos son de los ciudadanos no de los dirigentes y lo que se hizo en esta primaria es elegir cómo se conformaba la lista de Juntos y se conformó de esta manera. El que votó a Juntos votó una provincia con más educación, con los chacareros queriendo producir porque con el cepo a la carne han perdido todos, los productores, los chacareros y los trabajadores que han quedado suspendidos. Votaron para que no tengamos millones de divisas sin ingresar”.

Por último Santilli apuntó contra el oficialismo al interpretar: “Está claro lo que pasó [en las PASO]: la falta de gestión, el no haber abordado la pandemia considerando a la sociedad, el maltratar, echarle al culpa al otro, manejarse a los gritos en vez de planificar, entender comprometerse y enfrentar los problemas”

Por su parte, Manes consideró esta mañana que tras las PASO, Juntos por el Cambio será de ahora en más “una coalición con distintas identidades” y destacó que “solo con Diego Santilli no se ganaban las elecciones”.

“Con Santilli solo esta elección no se ganaba ayer; nosotros decidimos jugar a pesar de tener un sistema en contra, que no quiere que nada cambie”, dijo el neurocientífico.

LA NACION