Diego Santilli ya se muestra como candidato en territorio bonaerense

La interna de Juntos por el Cambio no deja de sumar temperatura y ya se traslada a los paredones, un campo de batalla tradicional de todas las campañas electorales. Diego Santilli, vicejefe de gobierno porteño, tiene presencia con su propaganda política en la provincia de Buenos Aires. Una pegatina de afiches en la que se lo postula como candidato a diputado nacional puso en marcha la campaña callejera del funcionario porteño desde Lanús, distrito que gobierna el intendente Néstor Grindetti, armador de Horacio Rodríguez Larreta en la tercera sección electoral bonaerense.

“Diego Santilli diputado nacional. Hacemos la Provincia”, es la leyenda de los afiches que se pueden observar en distintas paredes de Lanús. Hacemos es el nombre de una agrupación dentro de Juntos por el Cambio que integran peronistas del conurbano que se alejaron del justicialismo por estar en desacuerdo con el avance de La Cámpora.

El funcionario porteño blanqueó sus intenciones de competir en la provincia. “A mí siempre me motiva, es una provincia que amo, en la cual me crie de chico ”, dijo Santilli a CNN en Español. ¿Por qué no competir? Las primarias están para eso , para que la oposición consolide su espacio y compita. Que esté [Facundo] Manes es importante. Todos los que quieran sumarse”, agregó al respaldar que haya varias listas en las PASO.

Afiches de Diego Santilli para diputado nacional por la provincia

El desembarco de Santilli en la provincia de Buenos Aires confirmaría el enroque que prepara el Pro entre la ciudad de Buenos Aires y la provincia, que incluiría la llegada al gabinete de la Ciudad de funcionarios ligados a María Eugenia Vidal, quien analiza ser candidata en suelo porteño. Todo esto algo que afectaría los planes de Patricia Bullrich y el ala dura de Juntos por el Cambio.

Santilli ya se mostró en distintas oportunidades en la provincia de Buenos Aires, con sus aliados de Lanús como anfitriones habituales. Además de Grindetti, el otro factor fundamental en el armado bonaerense de Hacemos es su jefe de Gabinete municipal, Diego Kravetz.

Santilli, en Lomas de Zamora, en un acto de Hacemos con Kravetz y Viñuales Hacemos

Uno de los actos de Hacemos en los que participó Santilli se desarrolló en Lomas de Zamora, en febrero. Allí, el espacio que promueve a Santilli como candidato tiene como referente principal a Guillermo Viñuales. Este dirigente fue jefe de Gabinete del intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde. Renunció a ese cargo y al de concejal lomense, y también se mostró con Patricia Bullrich recientemente.

Hace tres meses, Santilli recibió a un grupo de dirigentes bonaerenses de Hacemos en el Centro de Monitoreo Urbano de la Capital. Fue un encuentro con foco en la seguridad pero con inconfundible aroma de campaña.

Santilli, en marzo, con dirigentes de Hacemos en el centro de monitoreo porteño Hacemos

Además, el vicejefe de gobierno marcó presencia en varios distritos bonaerenses gobernados por Juntos por el Cambio con entregas de patrulleros porteños que la Policía de la Ciudad no utiliza y pasaron a engrosar las filas de guardias municipales, como en los casos de Lanús, La Plata y General Pueyrredón.

LA NACION