Iñaki Gutiérrez agredió a un camarógrafo e increpó a una periodista de LN+ durante la caravana de LLA en Corrientes.

En el marco de la accidentada caravana que Karina Milei y Martín Menem realizaron en Corrientes para cerrar la campaña electoral, Iñaki Gutiérrez, influencer militante, que le maneja las redes sociales al Presidente, agredió a un fotógrafo, a quien empujó, e increpó a la periodista Carla Ricciotti, de LN+: “Tenés que hablar cuando sabés”.

En un momento se desataron disturbios entre militantes libertarios y otros manifestantes. Así fue que un camarógrafo golpeó uno de los autos de la caravana y Gutiérrez lo empujó. Luego, otros manifestantes sujetaron al empleado y una mujer le pegó una cachetada. Además se escucharon gritos acusando que a un trabajador le quitaron su trípode.

Ante este escenario, Ricciotti le preguntó a Gutiérrez por qué estaba alterado, a lo que el influencer respondió: “¿Se piensan que por ser periodistas pueden empujar a la gente?“. La periodista le consultó sobre los hechos, mientras el asesor presidencial amenazaba: ”Le pegaron una patada al auto. ¿Vos viste los videos? Cuando lo veas te vas a dar cuenta que tenemos razón nosotros. El caballero pateó un auto oficial. Están muy equivocados si creen que por hacer periodismo pueden patear autos oficiales. Muy equivocados".

🟣 Corrientes: incidentes en la caravana de La Libertad Avanza.



Luego de la caminata de Karina Milei y Martín Menem, se registraron disturbios entre manifestantes. Carla Ricciotti tuvo un cruce con el influencer libertario Iñaki Gutiérrez.



📍 En #ElNoticiero pic.twitter.com/BG7h2DhrCv — La Nación Más (@lanacionmas) August 28, 2025

Frente a las afirmaciones de Gutiérrez, Ricciotti dijo que no vio con claridad lo sucedido y, por eso, le solicitó al influencer explicaciones, quien arremetió: “Tenés que hablar cuando sabés. No podés patear un auto oficial”. Acto seguido, la periodista le pidió tranquilidad para continuar con la conversación, a lo que el militante contestó: “Estoy sumamente tranquilo”.

Después del cruce con Gutiérrez se produjeron incidentes metros más adelante. Hubo empujones y golpes hacia una mujer, y tomó intervención la policía. A su vez, en la escena también había menores de edad llorando. “Hay policías de civil actuando”, señalaron desde la transmisión de LN+.

La jornada fue caótica incluso desde antes que comenzara la caravana. En la previa, militantes libertarios y peronistas se enfrentaron cara a cara e intercambiaron insultos. El clima estuvo tenso desde un comienzo y una vecina expresó: “Estos [Karina Milei y Martín Menem] tienen que volar de Corrientes. No piensan en los niños. Acá no hay nada armado. ¿Por qué vienen a caminar acá teniendo un montón de barrios humildes que jamás caminaron? Caminan en el asfalto porque no les dan las pelotas para caminar en un barrio“.

📌 Una vecina de Corrientes expresó su enojo por la visita de Karina Milei.



La secretaria general de la Presidencia realizará una caravana a días de las elecciones en esa provincia.



🔹 Seguí toda la información en LN+ pic.twitter.com/9MAjmo2kbf — La Nación Más (@lanacionmas) August 28, 2025

“Los niños, discapacitados, ancianos y los abuelos no se tocan. Él [Milei] es la casta que vino a arruinarnos a todos. Prometió cosas que no cumplió. Agredió periodistas en Buenos Aires y lastimó viejos, eso no se hace”, manifestó y trató de “rata” a Karina Milei.

Tal como informó LA NACION, la caravana terminó en caos. La secretaria de Presidencia debió terminar la caminata con anticipación y, en medio de empujones y con el riesgo de perder el avión hacia Buenos Aires, se subió a una camioneta negra y se fue. Detrás dejó una trifulca desatada entre sus militantes y un grupo de manifestantes ligados al peronismo, llegados con banderas y pancartas, con la intención de confrontar con el gobierno libertario. En tanto, la policía provincial detuvo a tres personas.