Diputados: el ministro Guerrera pegó el faltazo y no hay señales de más subsidios al transporte del interior

La oposición y los empresarios transportistas se fueron con las manos vacías. Esperaban que el Ministerio de Transporte anticipara alguna solución a la crítica situación que atraviesa el transporte automotor del interior del país pero no solo no hubo anuncio, sino que tampoco se hizo presente el ministro Alexis Guerrera, quien había sido invitado especialmente para discutir la cuestión en la Cámara de Diputados.

En su reemplazo estuvo el secretario del área, Diego Giuliano, quien ante la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados evitó confirmar si este año se incrementarán los subsidios destinados al transporte del interior. El funcionario enfatizó que la cartera tiene comprometida una asignación de $46.000 millones para todo el año, aunque hasta ahora el Ministerio de Economía solo le giró recursos hasta agosto próximo.

El secretario de Transporte nacional, Diego Giuliano

La oposición y los empresarios de la Comisión Federal de Transporte (Cofetra) reclaman que el monto anual de los subsidios alcance este año los $70.000 millones, ya que la asignación comprometida por el Ministerio de Economía no alcanza para afrontar los costos crecientes del sector, entre ellos los últimos incrementos salariales producto de las últimas paritarias, la suba del gasoil y la renovación de las flotas.

Giuliano enfatizó que el problema comenzó con el Consenso Fiscal firmado en 2018 entre el entonces gobierno nacional de Mauricio Macri, gobernadores e intendentes. “Antes del Consenso Fiscal, el transporte del interior tenía una participación del 32% de los subsidios mientras que el área metropolitana, el AMBA, el 68%. Con la firma del pacto fiscal terminó en 16% (interior) a 84% (AMBA). Se redujo el subsidio al interior en un 50%”.

Los funcionarios de la cartera de Transporte buscaron focalizar la raíz del problema en la fuerte asimetría que existe entre el interior y el AMBA en el reparto de los subsidios; por ello recalcaron como avance la decisión de formalizar el traspaso de las 32 líneas de transporte urbano de pasajeros de la Capital al gobierno porteño, hoy subsidiadas por la Nación. También confirmaron la inminente suba del 40% en la tarifa del transporte en el área metropolitana.

La oposición, si bien coincidió en la necesidad de resolver las asimetrías existentes en la distribución de los subsidios, insistió en que de manera urgente se instrumente un aumento de emergencia para evitar un paro generalizado de transporte en el interior.

“Independientemente de las acusaciones que le achacan la responsabilidad al Consenso Fiscal de 2018 –que, dicho sea de paso, lo firmaron casi todos los gobernadores-, lo cierto es que hoy la manta de los recursos es corta –enfatizó el diputado Florencio Randazzo, del interbloque Federal-. Es corta por el enorme proceso inflacionario, que trepó al 60,7% interanual, y con un dólar a $224. Debemos buscar una solución inmediata y no basta con sacarle recursos a una jurisdicción para pasárselos a otra. Sería importante entonces saber qué cantidad de recursos cuenta el Ministerio de Transporte para soportar las subas que hoy debe afrontar el sector. Hagamos un esfuerzo para resolver el problema de los recursos y después evaluemos un mecanismo de reparto equilibrado entre el AMBA y las provincias”.

En similar sentido se expresó el diputado radical Víctor Hugo Romero. “Los gobiernos provinciales y los usuarios en el interior ya hicieron un esfuerzo incrementando los subsidios y las tarifas. Pero no alcanza. Y no hay ninguna posibilidad de seguir incrementando el boleto porque, además del costo político, no hay una capacidad de pago para seguir soportando más subas. Entonces, pregunto si el Ministerio de Trabajo es consciente de que hay que poner más plata más allá necesaria equidad que debe buscarse en el reparto”, enfatizó.