Disneylandia, una buena imagen y un gran error: la lectura de Durán Barba sobre el futuro político de Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei

El asesor político Jaime Durán Barba analizó este sábado la coyuntura del país en pleno año electoral, y habló sobre las posibles candidaturas dentro del oficialismo y la oposición. Además, criticó duramente la gestión de Alberto Fernández y admitió que le aconsejaría al exmandatario Mauricio Macri no candidatearse para presidente.

“En el caso de Mauricio, no creo que sea candidato. Y si me pidiera consejo, le diría que no tiene mucho sentido que lo sea. Ya fue Presidente. Es uno de los pocos mandatarios argentinos que logró proyectar una imagen muy buena hacia afuera. No le veo peleando una candidatura interna con Patricia [Bullrich] y Horacio [Rodríguez Larreta]”, destacó Durán Barba, en diálogo con CNN Radio.

En relación a la interna dentro de Juntos por el Cambio, Durán Barba señaló: “Los conozco bien a todos, los acompañé desde el 2005, cuando Mauricio Macri fue candidato a diputado en la Ciudad de Buenos Aires. Tengo una relación muy buena con todos ellos. Horacio tiene la ventaja de haber hecho una muy buena jefatura de gobierno”.

En ese sentido, el exasesor sostuvo que “no hay dudas” de que la Ciudad “mejoró brutalmente” con las administraciones de Macri y Rodríguez Larreta.

El asesor también se referió a la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, como una posible competidora de Rodríguez Larreta en unas PASO. “Es mujer valiosa e inteligente, manejó con valentía el Ministerio de Seguridad. Enfrentó al narcotráfico y a quienes se disfrazan de mapuches en el sur, y tiene muchos méritos”, consideró. Y en relación a ello completó: “Ambos son muy buenos candidatos”.

Por otro lado, Durán Barba habló acerca de las intenciones de Juntos por el Cambio en conciliar un acuerdo con Javier Milei y lo calificó de “un gran error”.

“Es obvio que Milei pretende la presidencia, porque además él está bien. No me parece que sea una persona de mucho diálogo, creo que si hay una propuesta la va a mandar por los aires”, sostuvo Durán Barba. Además, el asesor aclaró que el economista podría llegar a un ballotage “siempre y cuando haga las cosas bien” y también dependiendo de los errores de la oposición. “Creo que nadie está seguro para una potencial segunda vuelta, en ninguno de los frentes”, opinó el consultor político.

En tanto, al referirse al oficialismo, Durán Barba desestimó por completo las chances del presidente Alberto Fernández como un eventual candidato. “Solo en Disneylandia puede aspirar a la reelección el presidente de un país con 100% de inflación, 50% de pobreza, con una situación enorme de inestabilidad, empresas fugándose, sin inversiones y con una bomba de deuda impresionante”, disparó Durán Barba. “Porque, más allá de la deuda externa, la deuda interna de Argentina es una bomba atómica que en cualquier momento estalla. Entonces con una situación así, aspirar a la reelección me parece iluso”, señaló.

“Las encuestas dicen que la imagen de Cristina, Alberto y Massa están en su peor crisis de los últimos 10 años. Entonces, la situación es muy mala y ellos no se percatan de la realidad. Por eso dicen tonterías”, argumentó.

Y al respecto concluyó: “Tanto Alberto como la portavoz y demás miembros del Gobierno viven en Disneylandia, no tienen ninguna relación con lo que pasa en Argentina, ni siquiera con lo que pasa en Buenos Aires, que es la ciudad que mejor está dentro del país”.

