División en el PJ de Córdoba por la visita de Cristina Kirchner

La Cámpora quiere que presente su libro; dudas del sector de Fernández

8 de julio de 2019

CÓRDOBA.- El kichnerismo y el peronismo local hacen equilibrio para no dejar al descubierto sus divisiones. Mientras desde el sector que lidera el gobernador Juan Schiaretti todos los días hay alguna acción para convencer a legisladores e intendentes de que la campaña por la boleta corta es prioridad, desde el Frente de Todos organizan el desembarco de Alberto Fernández antes de las PASO.

También La Cámpora trabaja para que Cristina Kirchner venga a Córdoba a presentar su libro. Pero los sectores más ligados a Fernández prefieren que esa visita se demore lo más posible, ya que admiten que la figura de la expresidenta genera resistencia en el distrito más antikirchnerista del país.

Schiaretti ya dijo que recibirá a todos los competidores por la presidencia que vengan a Córdoba y le pidan audiencia, por lo que Fernández tiene la foto garantizada. Pero no así el apoyo del mandatario. "El peronismo de Córdoba no apoya a ningún candidato presidencial y lo importante no es lo que digan el gobernador ni otros dirigentes, lo importante es que Córdoba necesita diputados nacionales que defiendan la provincia, porque nadie va a tener mayoría en el Congreso", afirmó.

El senador y presidente del peronismo cordobés, Carlos Caserio, admitió que hay conversaciones entre Fernández y el gobernador para hacer un café. Si en el desembarco de Fernández Schiaretti está en Córdoba (tiene previsto un viaje en busca de financiamiento), habría encuentro, igual que lo hubo con Miguel Pichetto.

El esfuerzo del candidato estará puesto en que esta vez -si gana- Córdoba no será "discriminada". No será fácil convencerlo al gobernador, quien insiste ante sus íntimos en que no cree que haya "una nueva" Cristina Kirchner.

En las reuniones que el ministro de Gobierno, Carlos Massei; la legisladora electa (y esposa de Schiaretti), Alejandra Vigo, y los candidatos a diputados nacionales Carlos Gutiérrez y Oscar González vienen manteniendo con dirigentes cordobeses, el pedido se repite: evitar las fotos con los integrantes de la fórmula kirchnerista y no adelantar -pese a que hay libertad de acción- apoyo a una boleta presidencial.

Cambiemos -que volvió a unirse- apostará fuerte a la figura de Mauricio Macri, quien vendría el viernes con Pichetto. No sería la única visita del Presidente a la provincia antes de las primarias. Pese al fracaso en la votación provincial, los integrantes de la lista de diputados, que encabeza Mario Negri, seguirán el libreto de campaña de Marcos Peña. En las PASO de 2015 en Córdoba se impuso José Manuel de la Sota -competía con Sergio Massa en el Frente UNA-, el segundo puesto fue para Mauricio Macri y tercero, lejos, quedó Daniel Scioli. Ahora, aparece en el tablero Roberto Lavagna, quien, cuando fue candidato a presidente en 2007, en este distrito sacó su mejor resultado (35,2%) y 12 puntos más que Cristina Kirchner.