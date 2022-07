Doce senadores republicanos exigen a Joe Biden que investigue al avión venezolano varado en Ezeiza

WASHINGTON.- Un grupo de senadores republicanos le reclamó al gobierno de Joe Biden que agilice la cooperación con la Justicia argentina por la trama del avión de la empresa venezolana Emtrasur varado en Ezeiza. En una carta, 12 senadores republicanos urgen al gobierno norteamericano a “responder prontamente y asistir” a la Argentina en su investigación y piden explicaciones por la falta de respuestas.

Los senadores de la oposición acusan al gobierno de Biden de “inacción” y apuntan a las negociaciones de Washington para reactivar el Pacto Nuclear con Irán .

“Las leyes de Estados Unidos y el cumplimiento de esas leyes, en particular las leyes sobre sanciones, no es opcional”, dicen los senadores. “El retraso inusual y la falta de respuesta del Departamento de Justicia sugieren una priorización de otras partes de la agenda de esta administración, como las negociaciones sobre un nuevo acuerdo nuclear iraní. Esto es inaceptable, ya que no se puede administrar justicia a expensas de caprichos o sensibilidades políticas . Nuestras leyes deben administrarse por igual y aplicarse en todo momento”, indican.

La carta fue promovida por la senadora de Iowa, Joni Ernst, y está dirigida al fiscal General de Biden, Merrick Garland. Los senadores recapitulan el episodio del avión de Emtrasur que aterrizó en la Argentina el 6 de junio, y ponen de relieve los lazos con la empresa Qeshm Fairs Air, una empresa sancionada por el Departamento del Tesoro. Los senadores remarcan que “está bien documentado” que la Guardia Revolucionaria de Irán usa a esa aerolínea como apoyo para mover armas, y que las autoridades argentinas encontraron “tecnología de inteligencia y material militar” en la aeronave. Emtrasur es además una filial de la empresa estatal venezolana Conviasa, también sancionada por el Tesoro.

Además de Ernst, la carta fue firmada por los senadores Chuck Grassley (Iowa), Lindsey Graham (Carolina del Sur), Pat Toomey (Pensilvania), Marco Rubio (Florida), Ted Cruz (Texas), Bill Cassidy (Luisiana), James Lankford (Oklahoma), Tom Cotton (Arkansas), Kevin Cramer (Dakota del Norte), Rick Scott (Florida) y Bill Hagerty (Tennessee).

La causa por el avión de Emtrasur, tripulado por 14 venezolanos y cinco iraníes, y retenido en Ezeiza desde hace un mes y medio, arrojó este lunes una novedad, luego de que el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, autorizó la entrega de la carga de autopartes que la aeronave transportó al país desde México. La misma autorización se extendió sobre otro cargamento llegado desde Miami en otro avión, a cuenta de la misma autopartista.

La semana anterior, Irán le pidió al gobierno argentino, a través de la Cancillería, que permitiera la salida del país del avión y sus tripulantes. Los tripulantes venezolanos hicieron el mismo pedido a través de su abogado, Hernán Carluccio. Todavía no fue respondido.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Hossein Amir Abdollahian, expresó “la profunda preocupación del gobierno iraní y de las familias de la tripulación iraní por la retención de sus documentos de viaje y la restricción de abandonar el país, lo que constituye una violación de los derechos humanos”, afirmó en un comunicado.

La Justicia prohibió a la tripulación abandonar la Argentina mientras se investiga un posible nexo de los tripulantes y la aeronave con la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, sindicada como organización terrorista por los Estados Unidos. En el expediente, sin embargo, faltan pruebas que permitan indagar a los tripulantes y acusarlos formalmente de un delito.